Как сделать бумажный самолетик: 12 лучших схем

Многие из нас (да почти все!) складывали в детстве бумажные самолетики. Но до сих пор не все мамы и папы знают, что занимались при этом аэрогами, одной из ветвей оригами. По-японски, кстати, это будет и вовсе не аэрогами, а ками хикоки - ками=бумага, хикоки=самолёт.
Так что мы представляем вам сегодня 12 самых популярных моделей ками хикоки - бумажных самолетиков, которые готовы храбро рассекать просторы воздушного океана и, несомненно, порадуют ваших детей!
Планер №2
Использовать бумагу для создания игрушек, как полагают учёные, начали 2000 лет назад в Китае, где придумали воздушных змеев. Современный бумажный самолетик, по одной из наиболее популярных версий, был изобретен (да, да, именно так!) в 1930 году Джеком Нортропом — сооснователем компании Lockheed Corporation. Нортроп использовал бумажные самолётики для тестирования новых идей при конструкции реальных самолётов.
"Дельта"
В 1989 году некто Энди Чиплинг основал Ассоциацию бумажного авиастроения, а в 2006 году был проведён первый чемпионат по запуску бумажных самолётов. Соревнования проводятся в трёх дисциплинах: самая длинная дистанция, самое долгое планирование и аэробатика - выполнение фигур высшего пилотажа бумажными моделями.
"Челнок" (Shattle)
Впрочем, существуют и коммерческие соревнования. Пожалуй, самое известное из них - «Red Bull Paper Wings». Последний мировой чемпионат проводился в Австрии, конструкторы состязались в трёх категориях: «высший пилотаж», «дальность полёта» и «длительность полёта».
"Гомес" (Gomez)
Многочисленные попытки увеличить время пребывания бумажного самолётика в воздухе время от времени приводят к взятию очередных барьеров в этом виде спорта. Кен Блэкберн удерживал мировой рекорд на протяжении 13 лет (1983-1996) и вновь получил его 8 октября 1998 года, бросив бумажный самолёт в помещении так, что он продержался в воздухе 27,6 секунды. Этот результат подтверждён представителями Книги рекордов Гиннесса и репортёрами CNN. Бумажный самолётик, использованный Блэкберном, можно отнести к категории планёров.
"Блокированный" (Locked)
Хотя считается, что лёгкие бумажные самолётики летают дальше тяжёлых, это утверждение оспаривается Блэкберном. Самолётик Блэкберна, побивший мировой рекорд в 1983 году, был разработан в предположении, что наилучшие самолёты обладают короткими крыльями и «тяжелы» в момент фазы запуска, когда человек подбрасывает их в воздух. Хотя более длинные крылья и меньший вес помогли бы, как кажется, самолётику достичь большего времени полёта, но такой бумажный самолёт невозможно выбросить высоко. Согласно Блэкберну, «для достижения максимальной высоты и хорошего перехода к планирующему полёту бросок должен осуществляться с отклонением от вертикали не более 10 градусов».
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