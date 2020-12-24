Как сделать бумажный самолетик: 12 лучших схем

Хотя считается, что лёгкие бумажные самолётики летают дальше тяжёлых, это утверждение оспаривается Блэкберном. Самолётик Блэкберна, побивший мировой рекорд в 1983 году, был разработан в предположении, что наилучшие самолёты обладают короткими крыльями и «тяжелы» в момент фазы запуска, когда человек подбрасывает их в воздух. Хотя более длинные крылья и меньший вес помогли бы, как кажется, самолётику достичь большего времени полёта, но такой бумажный самолёт невозможно выбросить высоко. Согласно Блэкберну, «для достижения максимальной высоты и хорошего перехода к планирующему полёту бросок должен осуществляться с отклонением от вертикали не более 10 градусов».