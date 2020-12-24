FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сделай сам! 958 постов • 808 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Как сделать бумажный самолетик: 12 лучших схем

Как сделать бумажный самолетик: 12 лучших схем (13 фото + 6 видео)

Автор:
24 декабря 2020 09:16
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Как сделать бумажный самолетик   бумажный самолетик   видео   сделай сам   схема   фото   
312
13
6
Многие из нас (да почти все!) складывали в детстве бумажные самолетики. Но до сих пор не все мамы и папы знают, что занимались при этом аэрогами, одной из ветвей оригами. По-японски, кстати, это будет и вовсе не аэрогами, а ками хикоки - ками=бумага, хикоки=самолёт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Как сделать бумажный самолетик   бумажный самолетик   видео   сделай сам   схема   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
9
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения Лежанка для собаки своими руками Лежанка для собаки своими руками Как собрать iPhone своими руками Как собрать iPhone своими руками 6 лучших схем бумажных корабликов 6 лучших схем бумажных корабликов Картошка выходит сама: простая картофелекопалка для мотоблока которую легко повторить Картошка выходит сама: простая картофелекопалка для мотоблока которую легко повторить Как сшить римскую штору своими руками Как сшить римскую штору своими руками
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10689



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал
5
47
Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
4
266
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
0
10
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
1
75
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#россии#интересное#авто авария#в мире#новый год#авария дня#женщина#комментарии#рассказ
#приколы#животные#дтп#интересно#подборка#шоу бизнес#автомобили#забавно#люди#рождество
#фото#авария#история#факты#новости#прикольные#дети#знаменитости#москва#самолеты

На что жалуетесь?

Вернуться