6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно

Чаты родителей — кладезь типажей. Хочешь не хочешь, но если ваш ребенок учится в школе, вы теперь тоже часть этой системы. А значит, и вы кого-то бесите. Мы подготовили классификацию типажей, которая поможет узнать в лицо врага или самого себя.
Типаж первый: мамочка «а давайте купим телевизор!»
Это такая личность, которая очень хочет, чтобы всем было хорошо. Всем — это школе. Она готова зубами сорвать старые обои, красить полы ежегодно в один и тот же цвет, выбирая нужную краску строго в соответствии со всеми ГОСТами, поздравлять педагогов с 8 Марта, с Новым годом, с Днем кота-морехода и Веселого десантника, причем поздравлять красиво — одним букетиком хризантем тут не отделаешься.
«А давайте купим телевизор»! — однажды воскликнет радостно такая мамаша, и половина чата уйдет в запой. Ей вообще ничего не жалко, а вот вам жалко, и почему вы такой жадный?
С таким же рвением мамочка покупает подарки детям, благо праздники никогда не заканчиваются. Начинается все с невинного хотвилса и китайских куколок, купленных на рынке, а заканчивается лимузином и загородным домом с цыганами или Тимой Белорусских. Правда, иногда ее деятельность прерывает маленькая революция: родители тихо удаляются из чата, чтобы не быть в курсе про день рождения собаки МарьВанны, которую нужно срочно поздравить.
«А давайте купим телевизор»! — однажды воскликнет радостно такая мамаша, и половина чата уйдет в запой. Ей вообще ничего не жалко, а вот вам жалко, и почему вы такой жадный?
С таким же рвением мамочка покупает подарки детям, благо праздники никогда не заканчиваются. Начинается все с невинного хотвилса и китайских куколок, купленных на рынке, а заканчивается лимузином и загородным домом с цыганами или Тимой Белорусских. Правда, иногда ее деятельность прерывает маленькая революция: родители тихо удаляются из чата, чтобы не быть в курсе про день рождения собаки МарьВанны, которую нужно срочно поздравить.
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Типаж второй: мама «ничего не знаю»
Это она шлет в двенадцать ночи вопросы: «А у нас завтра физкультура или в четверг? А что задали по математике? А как зовут директора? Где можно оплатить учебники? А как добраться до библиотеки»?
Хороший человек, просто немножечко ленивый и рассеянный, зачем ей родительские собрания и гугл, если можно все потом узнать в вайбер-чате.
«Говорят, завтра будет дождь, как думаете, давать ребенку зонтик?» — и что важно, ей всегда отвечают даже в два часа ночи. Родители все-таки люди сердобольные даже к тем, кто забыл на третьем году учебы, в каком кабинете учится ее ребенок. Бывает, чего уж тут. Кстати, в каком?
Хороший человек, просто немножечко ленивый и рассеянный, зачем ей родительские собрания и гугл, если можно все потом узнать в вайбер-чате.
«Говорят, завтра будет дождь, как думаете, давать ребенку зонтик?» — и что важно, ей всегда отвечают даже в два часа ночи. Родители все-таки люди сердобольные даже к тем, кто забыл на третьем году учебы, в каком кабинете учится ее ребенок. Бывает, чего уж тут. Кстати, в каком?
Типаж третий: мама-против-системы
Воинственная женщина, мечтающая сломать систему. Быстро подавляется большинством голосов и молчаливым равнодушием. Она пытается что-то там пискнуть про то, что давайте не будем менять двери, это обязанности школы. Давайте не будем запускать шары на выпускной — это вредит экологии. Давайте подумаем про то, что в помещении нечем дышать и дети мало гуляют, а не про новые игрушки и ковер, который, по мнению воспитателя, слегка запятнался.
После каждого ее сообщения воцаряется получасовая тишина и слышно лишь, как закатываются глаза у мам-телевизоров и мам-я-на-все-согласна, тоже мне тут нашлась революционерка.
«А нас все устраивает!» — наконец пишет самая смелая и собирает сердечки, а мама-против-системы печально вздыхает и достает бабушкино свидетельство о рождении, репатриация уже не кажется такой безумной идеей.
После каждого ее сообщения воцаряется получасовая тишина и слышно лишь, как закатываются глаза у мам-телевизоров и мам-я-на-все-согласна, тоже мне тут нашлась революционерка.
«А нас все устраивает!» — наконец пишет самая смелая и собирает сердечки, а мама-против-системы печально вздыхает и достает бабушкино свидетельство о рождении, репатриация уже не кажется такой безумной идеей.
Типаж четвертый: мама-я-на-все-согласна
Подружка первой мамы. Позитивная до колик, комсомолка, спортсменка, альтруистка. Именно ее ребенок в субботу придет на занятия по шашкам, поддержит олимпиаду катания на лыжах по тающему снегу, сдаст больше всех макулатуры и денег на новый телевизор. Она доплатит за всех несдавших, своими руками сделает все поделки, сошьет фартук, испечет трехэтажный тортик, сыграет Снегурочку, а папу заставит изобразить деда Мороза, даже если они давно в разводе и он живет за границей.
Она немножечко бесит ленивых матерей, но ею гордится школа и ее любят педагоги. Такая мама искренне не понимает, как можно противиться празднованию Дня веселого десантника и кота-морехода, ведь это все ради ваших детей. После ее сообщений многим мамам и папам хочется сходить к священнику или вернуться в период бурной молодости и купить контрацептивов до конца своей жизни.
Она немножечко бесит ленивых матерей, но ею гордится школа и ее любят педагоги. Такая мама искренне не понимает, как можно противиться празднованию Дня веселого десантника и кота-морехода, ведь это все ради ваших детей. После ее сообщений многим мамам и папам хочется сходить к священнику или вернуться в период бурной молодости и купить контрацептивов до конца своей жизни.
Типаж пятый: мама-переживашка
Моему Коленьке не понравился подарок. Моего Коленьку укусил ваш Петенька. А вам не кажется, что слишком много задают домашних заданий, у детей уже нервный срыв? Очень ранимая мама, которая просто переживает. Она тревожится о том, что вода в кулере недостаточно теплая, а в туалете нет мыла, наклон парты портит дитятке осанку, а вот тот мальчик уже знает матерные слова.
С ее переживаний начинается эпопея длиной в «Войну и мир», но даже Толстой не осознавал, что этот роман может стать бесконечным. Такая мама недоумевает, отчего всем плевать на собственных детей, а «все» предлагают ей попить отвар ромашки. Обсуждения переживаний обычно прерываются мамой-телевизором, которая предлагает купить ромашки всем педагогам, а еще уборщице.
С ее переживаний начинается эпопея длиной в «Войну и мир», но даже Толстой не осознавал, что этот роман может стать бесконечным. Такая мама недоумевает, отчего всем плевать на собственных детей, а «все» предлагают ей попить отвар ромашки. Обсуждения переживаний обычно прерываются мамой-телевизором, которая предлагает купить ромашки всем педагогам, а еще уборщице.
Типаж шестой: папа
Папа просто читает чат и поступает так, как считает нужным. Он не пишет, не участвует в беседах и не оправдывается за то, что не сдал деньги на новый телевизор. Никто не в курсе, что папа вообще есть в чате, а он — есть. Умеет читать все 3567 сообщений по диагонали, четко находя нужную ему информацию, смело пропуская открытки, споры и голосования на тему «нужен ли нам день именинника». Ему все равно обо всем этом уже рассказала мама, этот сериал он смотрит давно, ничего нового — финал известен. Выпускной, нервный срыв, пустой кошелек и вздох облегчения: школа, ты наконец закончилась.
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Метки: интересное родители чат юмор
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папа, который даже не знает о существовании классного чата)
p.s.
но уровень маразма, и на родительском собрании понятен, когда овер 20 теток пытаются о чем-то договориться))
Тратить своё время на ребёнка можно и нужно, но тратить своё время на измышления посторонних людей - зачем?
а Вы зачем сообщения сразу читали?
Тем более в 11 вечера.
Если что надо - лезешь в чат, если ничего не надо, то забил на него и спокойно занимаешься своими делами.
Ну и самое главное - сразу чётко послать нах "деньгособирателей", и туда же "а можно спросителей" в любое неудобное для меня время.
И вообще, женщины как-то лучше с этой хренью справляются. Им даже типа нравится вроде. (Это я про тех, кого видел. Я уверен, есть некоторые, которые эти чаты терпеть не могут)