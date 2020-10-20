6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно

Это такая личность, которая очень хочет, чтобы всем было хорошо. Всем — это школе. Она готова зубами сорвать старые обои, красить полы ежегодно в один и тот же цвет, выбирая нужную краску строго в соответствии со всеми ГОСТами, поздравлять педагогов с 8 Марта, с Новым годом, с Днем кота-морехода и Веселого десантника, причем поздравлять красиво — одним букетиком хризантем тут не отделаешься.



«А давайте купим телевизор»! — однажды воскликнет радостно такая мамаша, и половина чата уйдет в запой. Ей вообще ничего не жалко, а вот вам жалко, и почему вы такой жадный?



С таким же рвением мамочка покупает подарки детям, благо праздники никогда не заканчиваются. Начинается все с невинного хотвилса и китайских куколок, купленных на рынке, а заканчивается лимузином и загородным домом с цыганами или Тимой Белорусских. Правда, иногда ее деятельность прерывает маленькая революция: родители тихо удаляются из чата, чтобы не быть в курсе про день рождения собаки МарьВанны, которую нужно срочно поздравить.