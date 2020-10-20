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6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно

6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно (5 фото)

Автор:
20 октября 2020 06:02
Метки: интересное   родители   чат   юмор   
2544
5
Чаты родителей — кладезь типажей. Хочешь не хочешь, но если ваш ребенок учится в школе, вы теперь тоже часть этой системы. А значит, и вы кого-то бесите. Мы подготовили классификацию типажей, которая поможет узнать в лицо врага или самого себя.
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Метки: интересное   родители   чат   юмор   
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19  комментариев
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124k
Алексей 2 часа назад
6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно
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2k
B7243 Полчаса назад
Я папа. Единственный папа в классном чате. Я очень похож на 6й типаж, за единственным исключением, время от времени я привожу в чувство мамашек, когда они слишком сильно зафантазируются (не важно на какую тему - подарки, походы, и тд). А так же останавливаю их, когда они увлекутся отправкой всяких смайликов и эмоджи в общий чат. Ну а сигнал уведомлений отключен ещё в самом начале.
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2k
Siemens A35 (rooted) 36 минут назад
Еще есть "мама-любительница-голосовых-сообщений-ниочём-на 30 минут", которая посылает их почем зря, и обижается, если ее ахинею не слушают
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710
Константин 46 минут назад
тьфу, тьфу, тьфу. миновала чаша сия. или у нас его просто не было, или я принадлежу седьмому типажу:
папа, который даже не знает о существовании классного чата)
p.s.
но уровень маразма, и на родительском собрании понятен, когда овер 20 теток пытаются о чем-то договориться))
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6k
rustent 46 минут назад
А ещё, в этих чатах, бесит обилие безграмотных родителей что в слове из 5 букв делают 6 ошибок! И таки да, я папа и никогда не комментирую. Читаю сообщения раз в неделю.
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3k
tamin 48 минут назад
О чаты...1 чат без преподов, 1 чат с преподом. 1 чат доп. Один. 1 чат доп 2. Теперь умножаем на 2. 8 сцука чатов. Меня забанили когда перед майскими предложил взять ящик коньяка и шашлыки и вывести всю ватагу на речку. Вообще не жалею
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
А ещё некоторых пап, мамы категорически банят в этих чатах
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29k
Лесли 🥰 2 часа назад
У моей подруги трое детей. Двое школота. Три чата в вайбере! Она сначала состояла в родительском комитете несколько лет. Потом послала всех на хрен)))) Теперь у нее чаты только днем включены, вечером она ставит их на беззвук и все и не участвует. Она и днем-то не отвечает на сообщения, т.к там нет ничего важного.
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124k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Mike Алексей Полчаса назад
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13k
Александр 2 часа назад
Пост делал "папа"
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124k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Jekis 2 часа назад
Шестой это про меня
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28k
Azesh 3 часа назад
типаж 7ой: удаляется из чата через 15 минут.
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1k
maloy Azesh 3 часа назад
Тебе просто плевать на своего ребёнка
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9k
Денис maloy 2 часа назад
дело вообще не в этом, а в том, что в чате вместо реального обсуждения начинаются тёрки за какую-то хрень, типа "день рождения собаки учителя", как было написано выше.
Тратить своё время на ребёнка можно и нужно, но тратить своё время на измышления посторонних людей - зачем?
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1k
maloy Денис 2 часа назад
Это был сарказм, я в чате продержался 3 дня, просто не выдержал количество бессмысленных сообщений, вопросов в 11 ночи и тд и тп
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9k
Денис maloy 2 часа назад
Извините, не уловил сарказма :)
а Вы зачем сообщения сразу читали?
Тем более в 11 вечера.
Если что надо - лезешь в чат, если ничего не надо, то забил на него и спокойно занимаешься своими делами.
Ну и самое главное - сразу чётко послать нах "деньгособирателей", и туда же "а можно спросителей" в любое неудобное для меня время.
И вообще, женщины как-то лучше с этой хренью справляются. Им даже типа нравится вроде. (Это я про тех, кого видел. Я уверен, есть некоторые, которые эти чаты терпеть не могут)
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1k
maloy Денис 2 часа назад
С первыми двумя жена в чате сидела, с третьей вышла на работу, а так как я работаю из дома, решил присоединится и так сказать поучавствовать в жизни класса. Думал что то важное, особенно в связи с неопределённостью в пандемии. Кто ж знал, что там столько всякой хрен и)
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