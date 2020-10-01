Безжалостное ЖКХ с нотками БДСМ

Хотите немного извращений? Ну тогда попробуйте отстоять свои права в управляющей компании или добейтесь нормального ремонта в подъезде.
После ремонта дверь в подъезд уже не закроется... Да и зачем закрывать?! Такую красоту перед входом сделали! Ляпоту!
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Тут "на" лишнее, не нужно пытаться лезть туда где не варишь.