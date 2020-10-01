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Безжалостное ЖКХ с нотками БДСМ

Безжалостное ЖКХ с нотками БДСМ (16 фото)

Автор:
01 октября 2020 11:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: жкх   интересное   подборка   прикол   стройка   юмор   
1506
16

Хотите немного извращений? Ну тогда попробуйте отстоять свои права в управляющей компании или добейтесь нормального ремонта в подъезде.

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Метки: жкх   интересное   подборка   прикол   стройка   юмор   
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25k
Игорь 18 минут назад
"Заземлили на газовую трубу..."
=====
Тут "на" лишнее, не нужно пытаться лезть туда где не варишь.
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3k
lexa 38 секунд назад
привязали цепь , чтобы ее же и не спиз.или
привязали цепь , чтобы ее же и не спиз.или
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