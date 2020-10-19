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Мужчина пытался прогнать енотов, но спалил своё жилище

Мужчина пытался прогнать енотов, но спалил своё жилище (5 фото)

Автор:
19 октября 2020 20:28
Сообщество : Животные
Метки: енот   животные   огонь   пожар   сша   трейлер   
927
5
Американец, находясь под действием наркотических веществ, что-то не поделил с енотами, живущими под его трейлером.
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Метки: енот   животные   огонь   пожар   сша   трейлер   
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8  комментариев
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120
im240 2 часа назад
в трейлере 38 летний УМНЫЙ человек жить не станет...
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472
X Æ A-12 im240 2 часа назад
Не зарекайся.
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7k
Владимир 14 минут назад
Еноты те еще затворники. Был в гостях у друга в Орландо, собираюсь в 6 утра на рейс домой и слышу кошачьи вопли на улице. Выглядываю, а там есть место где кошек прикармливают соседи, оставляя кошачью еду и воду. Так вот еноты собрались в кружок, посередине сидит один и держит котенка в пасти. Я на них прикрикнул, но они лишь взглянули на меня и отвернулись. Пришлось выйти на улицу, тогда только нехотя отпустили котенка (не пострадал) и вразвалку медленно отошли в кусты.
Ссылка youtu.be
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19k
Батончик с маком 59 минут назад
про таких есть поговорка.
если американец не зарежет себя во время бритья, то обязательно удавится завязывая галстук
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55
100%Haram Час назад
Х Й стеклянный дураку не надолго...
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2k
Слава Кокаинум Час назад
Жизнь енотам, смерть идиотам!
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997k
Сергей Час назад
Где-то, когда-то (давно) видел информацию про идиота/идиотку, который(ая) спалил(а) собственный дом, пытаясь избавиться от пауков!
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