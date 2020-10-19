Мужчина пытался прогнать енотов, но спалил своё жилище

38-летний мужчина, живший в трейлере в штате Вашингтон, некоторое время назад заметил, что под его жилищем обосновалась семья енотов. И его это не беспокоило, пока 18 октября он не употребил некие вещества. Тогда ему взбрело в голову, что животных нужно прогнать. И не чем-нибудь, а огнём.



Американец не придумал ничего лучше, чем зажигать свечи и закидывать их под трейлер. Неизвестно, испугались ли свечей дикие звери, но в какой-то момент трейлер загорелся.