Полиция поймала енота, пытающегося пробраться на рейс

Офицеры полиции поймали енота, который, по их словам, пытался «пробраться на борт самолета» в международном аэропорту Буффало-Ниагара.
«Енота допросили и выпустили обратно в лес с суровым предупреждением», — пошутили полицейские в своем твиттере.
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