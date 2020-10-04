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Полиция поймала енота, пытающегося пробраться на рейс

Полиция поймала енота, пытающегося пробраться на рейс (2 фото)

Автор:
04 октября 2020 09:03
Сообщество : Животные
Метки: аэропорт   в мире   енот   животные   короткопост   полиция   фото   
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Офицеры полиции поймали енота, который, по их словам, пытался «пробраться на борт самолета» в международном аэропорту Буффало-Ниагара.

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Метки: аэропорт   в мире   енот   животные   короткопост   полиция   фото   
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Шурман Полчаса назад
Ну вот блин
пацан к успеху шел .
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