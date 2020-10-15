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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4258 постов • 607 подписчиков подписаться
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Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил

Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил (10 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Отто фон Бисмарк   германия   цитаты   цитаты Отто фон Бисмарка   цитаты знаменитостей   цитаты канцлеров   
3925
10

Много чего умного изрёк фон Бисмарк, но ещё больше того, чего он не говорил.

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Метки: Отто фон Бисмарк   германия   цитаты   цитаты Отто фон Бисмарка   цитаты знаменитостей   цитаты канцлеров   
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31  комментарий
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2k
SSD 4 часа назад
Что это за бред я только что прочитал?
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1k
Anubis17 Полчаса назад
Отравляющие вещества России неопасны.
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9k
Юра Anubis17 Минуту назад
Ну да, даже вон таким адово смертельным ядом как Новичок никого убить не смогли, так поплохело только.
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8k
Алексей Час назад
смеяться при слове лопата...
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2k
mobi dic Алексей 57 минут назад
пАтамушто гладиолус.)
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14k
Максим Погода Час назад
Бросай писать, начинай читать))
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2k
Sergey 2 часа назад
Бисмарку, впрочем как и многим другим историческим личностям, приписывали и куда более умные цитаты.
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Что это за маразм?
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5k
McAir 2 часа назад
Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
Самого забавного никто и не видит.
Бисмарк всю жизнь (кро6ие пары лет в молодости) был гражданским чиновником. Воинское звание и право ношения генеральского мундира он получил как подарок при выходе на пенсию.
Все более ранние мундиры на его портретах - мундиры прусского гражданского чиновника.
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5k
SR 2 часа назад
Дебилизм.
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27k
winergy2012 SR Час назад
Все как ты хотел.
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5k
SR winergy2012 51 минуту назад
Скорее, это по твоим заявкам.
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10k
Святослав 2 часа назад

Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил
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993k
Сергей 2 часа назад
Автор "забыл" поставит тег: "юмор", но и юмор - топорный!
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14k
dimitr Сергей 2 часа назад
Как и все "мудрые" цитаты от известных людей. Тупые и топорные.
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7k
Prostovopros Сергей 38 минут назад
Ты уверен, что в твоих постах тонкий англицкий юмор?
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12k
Konstantin 3 часа назад
Ващет последнюю изрек дедушка Ленин. Ясен пень что не Бисмарк.
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2k
Слава Кокаинум 3 часа назад
А кроме автора для кого-либо это стало открытием?
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−53
Максим 3 часа назад
дайте мне одну роту кремлеботов и у меня будет самый зеркальный зад.
-В.В Путин
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7k
Ден Максим 3 часа назад
Так ты и есть бот
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
50k
Серый Максим 2 часа назад
Блягодаря хохлам у пиндосов самые начищенные члены.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
2k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил
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−46
Kreker Kreker 3 часа назад
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
В,И. Ленин
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11k
Объект реальности Kreker Kreker 3 часа назад
Ленин жил, Ленин жив, Ленин из рода Маклаудов,
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3k
Пепелац 4 часа назад
Явная недооценка возможностей, тут и отделения будет достаточно....
Явная недооценка возможностей, тут и отделения будет достаточно....
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4k
Барт Симпсон Пепелац 3 часа назад
тю... и пары человек хватит
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14k
dimitr Пепелац 2 часа назад
- А у нас есть оружие массового поражения, называется "взвод прапорщиков".
- И что в них такого?
- Сбрасываем на территорию противника, все люди целы, а материальных ценностей не осталось...

В современных реалиях - да, это "взвод" чиновников.
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Mirza Huseyinov Барт Симпсон 2 часа назад
Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил
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