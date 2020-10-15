Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил

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Метки: Отто фон Бисмарк германия цитаты цитаты Отто фон Бисмарка цитаты знаменитостей цитаты канцлеров
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Бисмарк всю жизнь (кро6ие пары лет в молодости) был гражданским чиновником. Воинское звание и право ношения генеральского мундира он получил как подарок при выходе на пенсию.
Все более ранние мундиры на его портретах - мундиры прусского гражданского чиновника.
-В.В Путин
В,И. Ленин
- И что в них такого?
- Сбрасываем на территорию противника, все люди целы, а материальных ценностей не осталось...
В современных реалиях - да, это "взвод" чиновников.