Продаётся здание церкви. Недорого…

Религия дело тонкое, причем религиозных направлений всевозможного толка пруд пруди, и разобраться в них порой ой как сложно. Но сегодня мы поговорим не об этом, а об одном весьма любопытном объявлении, которое буквально на днях появилось на одной популярной площадке.
Итак, в городе Стерлитамаке, что находится в Башкирии, выставили на продажу здание площадью 1236,8 м2, с земельным участком 3125,0 м2. И в этом самом здании с 2014 года находилась Стерлитамакская община Центрально-Европейского Регионального управленческого центра Новоапостольской церкви. Для общего развития: адепты этой церкви ожидают Пришествия Сына Божьего Иисуса Христа, Который придет для того, чтобы забрать с Собой Свою невесту. По крайней мере, они сами себя так позиционируют. Сия религиозная организация была зарегистрирована МинЮстом РБ в 2014 году.
Ну так вот, всего за 59 900 000, 00 рублей (торг уместен) можно выкупить не только двухэтажное церковное здание, которое, кстати подключено к централизованному отопление, электроснабжению, водоснабжению и канализации, но и теплый гараж на 2 машины со смотровой ямой. В самом помещении кроме залы для служб находятся две 3х комнатные жилые квартиры. А на территории имеется беседка, плодово-ягодные насаждения и газон.
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Если для России подобные объявления редкость, то для мира – обычное явление. Так в Германии за 99 тысяч евро в прошлом году продавали бывшую католическую церковь Святого Павла, возведенную в 1925 году.
Естественно, возникает вопрос – да кому вообще и, главное, зачем нужно покупать здания церквей.
Например, для Океанографического музея был приобретен монастырь Святой Екатерины в Штральзунде. Он был возведен в XIII веке, а сейчас в нем размещается очень интересная экспозиция.
Например, для Океанографического музея был приобретен монастырь Святой Екатерины в Штральзунде. Он был возведен в XIII веке, а сейчас в нем размещается очень интересная экспозиция.
Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе была переоборудована в скалолазный центр. Высокие стены церкви идеально подошли для любителей скал.
А вот здание церкви Мариенкирхе в Нойбранденбурге превратили в самый настоящий концертный зал.
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Это же просто тоталитарный строй...Платить и каяться...
ШТА?
Нельзя ли по-длиннее название придумать?
И только российские либерасты дружно воют о "безбожных большевиках, закрывавших церкви"
Помните свидетелей иеговых ? Вот против них "наши демшиза" что то не выступает..
А вот против Православия ,такой вой стоит постоянно ..Двойные стандарты !
Черти бесятся на шабаше ,но русский дух и веру им не одолеть падлам !
-в Библии есть описание русских или хотя бы славян? Так что-еврейскую авраамическую веру. Хотя у вас даже имя (если Михан-это Михаил) еврейское...)
-Иисус был дуриком? Он-то был обрезанным. В православии даже праздник есть-Обрезание Господне.