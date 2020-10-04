Продаётся здание церкви. Недорого…

Итак, в городе Стерлитамаке, что находится в Башкирии, выставили на продажу здание площадью 1236,8 м2, с земельным участком 3125,0 м2. И в этом самом здании с 2014 года находилась Стерлитамакская община Центрально-Европейского Регионального управленческого центра Новоапостольской церкви. Для общего развития: адепты этой церкви ожидают Пришествия Сына Божьего Иисуса Христа, Который придет для того, чтобы забрать с Собой Свою невесту. По крайней мере, они сами себя так позиционируют. Сия религиозная организация была зарегистрирована МинЮстом РБ в 2014 году.