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Сообщество Треники&Вареники 2111 постов • 1002 подписчика подписаться
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Продаётся здание церкви. Недорого…

Продаётся здание церкви. Недорого… (8 фото)

Автор:
04 октября 2020 15:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авито   германия   здания   россия   храм   церковь   
3089
8
Религия дело тонкое, причем религиозных направлений всевозможного толка пруд пруди, и разобраться в них порой ой как сложно. Но сегодня мы поговорим не об этом, а об одном весьма любопытном объявлении, которое буквально на днях появилось на одной популярной площадке.
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Метки: авито   германия   здания   россия   храм   церковь   
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3k
Sanar 3 часа назад
Из за короновируса бизнес стал убыточным, вот и скидывают здание.
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2k
Михалыч 8 минут назад
Ну а где финансовая информация? Какой срок окупаемости?
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15k
Краюхин Тихон 18 минут назад
Да и ху.й с ним! Церковь=религия=бабло! Ни чего святого в этом нет. Происки Лукавого...
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55k
Опиум для народа Краюхин Тихон 9 минут назад
Если бы даже Люцифер существовал-с х"яли вы валите все свои косяки на него? Ведь на всё воля господня,или не на всё? Всё говно происходит только от "творения божьего".
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6k
Акакий 21 минуту назад
а главное землю получили бесплатно под здание)
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18k
pssst Час назад
Вот, кстати, сектанты сектантами, но почему никто не догадается замутить каноническую православную церквуху. Все то же самое, но, например, с удобными диванчиками для старушек. Икону какую-нибудь выкупить из частной коллекции. Просто, чтоб за франшизу не платить, где-нибудь в уставе прописать, что креститься можно как двумя, так и тремя пальцами - и все, готовый бизнес.
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2k
Lola 2 часа назад
Что проклятый европейский режЫм с религией творит.
Это же просто тоталитарный строй...Платить и каяться...
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12k
Hairy. 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Ну тут всё просто, как кусок хозяйственного мыла. Нет денег из бюджета - нет и церкви. Далеко на паре/тройке тёмных человеков не уедешь.
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155
Барнаби 2 часа назад
"Стерлитамакская община Центрально-Европейского Регионального управленческого центра Новоапостольской церкви"
ШТА?

Нельзя ли по-длиннее название придумать?
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55k
Опиум для народа Барнаби 45 минут назад
Сестрорецкий Храм Тихвинской иконы Божией Матери Санкт-Петербургской епархии Русской Православной церкви. К примеру.Или: Мужской Адрианов Пошехонский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы Рыбинской епархии Ярославской митрополии Русской Православной Церкви.
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−13
Атомный Крот 3 часа назад
Характерно, что на Западе никто не поднимает истерику по поводу "осквернения храмов", оборудуя в церквях общественную жральню или спортивный зал.

И только российские либерасты дружно воют о "безбожных большевиках, закрывавших церкви"
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3k
Sanar Атомный Крот 2 часа назад
Я жил в маленьком сибирском городишке, в церкви бывшей был ликёро-водочный завод, здание приходской школы было задействовано как станция юных техников, сам туда на кружки ходил, потом вроде вернули все строения обратно РПЦ.
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508
sos1960sos Sanar 50 минут назад
Станция юных техников при ликёро-водочном заводе, кружок "Выпей сам". Это гениально...
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3k
Sanar sos1960sos 48 минут назад
Серьёзно город Камень-на-Оби
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508
sos1960sos Sanar 43 минуты назад
Да верю я Вам, просто смешно очень...
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3k
Sanar sos1960sos 19 минут назад
Слева маленькие ворота группа картинга была, справа ЛВД завод.
Слева маленькие ворота группа картинга была, справа ЛВД завод.
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3k
Петрович 3 часа назад
Ясен хрен- бордель. Смежный вид деятельности ведь.
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234
МИХАН 3 часа назад
А сколько таких церквей в 90-х прям в жилых комплексах понастроили.. Это жуть было !
Помните свидетелей иеговых ? Вот против них "наши демшиза" что то не выступает..
А вот против Православия ,такой вой стоит постоянно ..Двойные стандарты !
Черти бесятся на шабаше ,но русский дух и веру им не одолеть падлам !
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3k
Sanar МИХАН Час назад
В гражданской авиации, летают ваши попы повеселее гопоты в Турцию, в бизе и 1 классе, на одну митру 2 охранника и пойло лакают как слепой конь воду, так что не ссы у меня источники достоверные, обрезание мне не по душе кстати, так всё норм.
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1k
NiThR0 МИХАН 51 минуту назад
А можно спросить, как связан русский дух и жидовско-греческая православная христианская секта? Или Вы совсем неграмотный и мой вопрос для Вас за гранью понимания?
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55k
Опиум для народа МИХАН 42 минуты назад
-"русский дух и веру им не одолеть падлам !"-
-в Библии есть описание русских или хотя бы славян? Так что-еврейскую авраамическую веру. Хотя у вас даже имя (если Михан-это Михаил) еврейское...)
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55k
Опиум для народа МИХАН 39 минут назад
-"Делайте себе обрезание тогда )))"-
-Иисус был дуриком? Он-то был обрезанным. В православии даже праздник есть-Обрезание Господне.
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55k
Опиум для народа МИХАН Полчаса назад
-"русский дух и веру им не одолеть падлам !"-говорил один славянин другому,когда попы силком окунали их в реку в 99*-м. А его внуки сами падали на колени при виде изображения распятого еврея...)))
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1k
Игорь 3 часа назад
Сектанты продают свой дом, и что? Какая разница, что там будет?
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