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Сообщество Жизнь в США 586 постов • 203 подписчика подписаться
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Родственники чернокожего подсудимого устроили потасовку в зале суда

Родственники чернокожего подсудимого устроили потасовку в зале суда (1 фото)

Автор:
03 февраля 2021 16:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дебош   миссисипи   обвиняемый   суд   
1537
1

Лайфхак: как за минуту и на ровном месте увеличить свой срок.

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Метки: видео   дебош   миссисипи   обвиняемый   суд   
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16  комментариев
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13k
Денис 2 часа назад
Судья четкий мужик, не побоялся загорелого перца. :)
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14k
Егор 12 минут назад
Наверняка он кричал: "Это потому, что я черный!?". Если начало обрезать, то вполне пойдет как иллюстрация к белому беспределу.
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3k
Shtoppi 18 минут назад
Вот тупая обезьяна.
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89
Suq Muddiq Полчаса назад
В свете последних событий, не удивлюсь, если на скамье подсудимых окажется судья за неуважение к негру
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5k
Андрей Крылов 53 минуты назад
Бауины и то умнее. Они знают, что против "альфа самца" лучше не выёживаться, если заведомо известно, что будет только хуже. Но это не люди, а человенцы какие-то.
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2k
Гур 53 минуты назад
Я не расист, но....
Я не расист, но....
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69k
Иван 56 минут назад
Таки за "Неуважение к суду" можно прибавку к сроку получить в "цитадели демократии"?
А почему навальному не добавили вчера - там явное неуважение к суду было!
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3k
RALEXXX Иван 43 минуты назад
"Или он думал что подсудимый сам пойдет в ФСИН (или как он там у америкосов называется) и скажет "судья меня приговорил к аресту, наденьте на меня наручники".
В США это распространённая практика. Судья выносит приговор, в котором говорится какого числа и в какую тюрьму приговорённый должен явиться. И люди приезжают сами в тюрьму в назначенный срок отбывать наказание.
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3k
Свирепый Бамбр 59 минут назад
Родственники чернокожего подсудимого устроили потасовку в зале суда
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Да... чумазо-американцы... они такие
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19k
Слепой Пью Час назад
Негры, хуле...
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1k
Йожык 2 часа назад
Семейка психов
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2k
Core 2 часа назад
а всего-то надо было кинуть баскетбольный мяч им)
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1k
fraxinus Core Час назад
Судья: Снабженец суда - жмот, только один мяч в день!
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59k
Доктор Джонс 2 часа назад
Родственники чернокожего подсудимого устроили потасовку в зале суда
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