Родственники чернокожего подсудимого устроили потасовку в зале суда

Лайфхак: как за минуту и на ровном месте увеличить свой срок.
Во время слушаний по делу о домашнем насилии 27-летний обвиняемый устроил в зале суда переполох, к которому оперативно подключились его родственники.
Чернокожий мужчина из округа Пайк (штат Миссисипи) по имени Сидни Ньюсом был категорически не согласен с решением судьи, постановившим заключить его под стражу. Ожидавший освобождения Ньюсом, после оглашения приговора схватил со стола судьи пачку бумаг и метнул ему в лицо. Следом полетел стационарный телефон. Судье пришлось самолично успокаивать дебошира, так как охраны в зале заседаний не было.
В этот момент мать дебошира, видимо, в знак поддержки, начала кричать и прыгать, а его брат, сначала пытавшийся угомонить женщину, чтобы она не ударила служителя Фемиды, затем сам сцепился с прибежавшими на шум судебными приставами.
В результате Ньюсом так и остался сидеть за решеткой. Причем сидеть ему теперь придется дольше. Вскоре состоится еще одно слушание по обвинению в неуважении к суду.
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А почему навальному не добавили вчера - там явное неуважение к суду было!
В США это распространённая практика. Судья выносит приговор, в котором говорится какого числа и в какую тюрьму приговорённый должен явиться. И люди приезжают сами в тюрьму в назначенный срок отбывать наказание.