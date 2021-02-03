Родственники чернокожего подсудимого устроили потасовку в зале суда

Во время слушаний по делу о домашнем насилии 27-летний обвиняемый устроил в зале суда переполох, к которому оперативно подключились его родственники.

Чернокожий мужчина из округа Пайк (штат Миссисипи) по имени Сидни Ньюсом был категорически не согласен с решением судьи, постановившим заключить его под стражу. Ожидавший освобождения Ньюсом, после оглашения приговора схватил со стола судьи пачку бумаг и метнул ему в лицо. Следом полетел стационарный телефон. Судье пришлось самолично успокаивать дебошира, так как охраны в зале заседаний не было.

В этот момент мать дебошира, видимо, в знак поддержки, начала кричать и прыгать, а его брат, сначала пытавшийся угомонить женщину, чтобы она не ударила служителя Фемиды, затем сам сцепился с прибежавшими на шум судебными приставами.