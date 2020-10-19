Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений

В статье представлены как места, где можно отдохнуть на Новый год 2021 недорого, так и страны, где отдых нельзя назвать дешевым. Даже если вас интересуют только недорогие варианты – по крайней мере, будет с чем сравнить цены.
Для всех направлений указано, сколько стоит самостоятельная поездка (билеты на самолет + отель), а для некоторых стран показаны и цены путевок на новогодние даты.
Что за цены приведены в статье?
Для каждого направления мы указали стоимость отдыха:
авиабилеты: перелет из Москвы на 5-14 дней, которые захватывают НГ.
отели: средняя цена за ночь для двух человек в период 28 декабря – 3 января.
путевки: стоимость тура на двоих на новогодние даты (трансфер, страховка и перелет включены в цену; тип питания указан отдельно).
Все цены актуальны на момент написания статьи.
💰 Важно: чем ближе к Новому году, тем выше цены на путевки и самостоятельные новогодние путешествия (авиабилеты и отели). Если вы нашли хороший вариант отдыха на Новый год – не откладывайте покупку! Цены будут только увеличиваться по мере приближения праздника.
авиабилеты: перелет из Москвы на 5-14 дней, которые захватывают НГ.
отели: средняя цена за ночь для двух человек в период 28 декабря – 3 января.
путевки: стоимость тура на двоих на новогодние даты (трансфер, страховка и перелет включены в цену; тип питания указан отдельно).
Все цены актуальны на момент написания статьи.
💰 Важно: чем ближе к Новому году, тем выше цены на путевки и самостоятельные новогодние путешествия (авиабилеты и отели). Если вы нашли хороший вариант отдыха на Новый год – не откладывайте покупку! Цены будут только увеличиваться по мере приближения праздника.
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Куда съездить на Новый год в Европу
Где лучше всего встречать традиционный Новый год? С ёлкой, праздничными ярмарками, богато украшенными витринами и массовыми гуляниями? Конечно, в Европе!
Многие европейские города готовятся к праздникам уже в ноябре и начале декабря, а в январе в магазинах начинаются грандиозные распродажи.
Но обратите внимание: в Европе главный праздник зимы – Рождество, а Новый год там хоть и отмечается, но с меньшим размахом. Поэтому, если вы хотите посмотреть новогоднюю Европу в самую пору – лучше ехать на отдых в двадцатых числах декабря, а не в конце месяца.
Самый оптимальный вариант – поехать в Европу 20-23 декабря и провести там полторы-две недели, вернувшись в начале года. Так вы застанете и Рождество, и Новый год. Причем сделать это можно в разных странах – например, Рождество встретить в Германии, а Новый год в Таллине.
Не забудьте, что для посещения большинства европейских стран требуется шенгенская виза – ее оформление обойдется в 5000-6000 рублей.
Итак, ТОП-9 стран, куда поехать на Новый год 2021 в Европу.
Многие европейские города готовятся к праздникам уже в ноябре и начале декабря, а в январе в магазинах начинаются грандиозные распродажи.
Но обратите внимание: в Европе главный праздник зимы – Рождество, а Новый год там хоть и отмечается, но с меньшим размахом. Поэтому, если вы хотите посмотреть новогоднюю Европу в самую пору – лучше ехать на отдых в двадцатых числах декабря, а не в конце месяца.
Самый оптимальный вариант – поехать в Европу 20-23 декабря и провести там полторы-две недели, вернувшись в начале года. Так вы застанете и Рождество, и Новый год. Причем сделать это можно в разных странах – например, Рождество встретить в Германии, а Новый год в Таллине.
Не забудьте, что для посещения большинства европейских стран требуется шенгенская виза – ее оформление обойдется в 5000-6000 рублей.
Итак, ТОП-9 стран, куда поехать на Новый год 2021 в Европу.
Франция
Пожалуй, самое романтическое место, куда можно поехать на Новый год 2021 в Европе – это Франция. Главные празднества происходят у Эйфелевой башни, на Елисейских полях и рядом с Триумфальной аркой.
Новый год можно встретить и в многочисленных ресторанах Парижа, а при желании – заказать круиз по Сене. Под Эйфелевой башней устраивается ледовый каток, куда можно попасть при наличии билета на посещение башни.
Париж – отличное место, куда можно поехать на Новый год с детьми. В этой европейской столице расположен Диснейленд, где детям будет приятно побывать на каникулах. Там же можно встретить и новогоднюю ночь: устраиваются специальные представления, аттракционы работают до часа ночи.
Билеты. Авиабилеты в Париж на двадцатые числа декабря продаются по цене от 13200 рублей (из Москвы, туда-обратно). Если ехать только на Новый год, то стоимость билетов начинается от 16100 рублей.
Отели. Стоимость гостиниц 2-3 звезды на новогодние праздники начинаются от 3000 рублей за ночь. Хорошие отзывы туристов получают отели Legend Saint Germain 4* и Hotel Mistral 3*. Чем дальше гостиница от центра – тем дешевле.
Новогодние туры. Поехать во Францию по путевке можно по цене от 25000 рублей за человека (3 звезды, вылет 30 декабря)
Новый год можно встретить и в многочисленных ресторанах Парижа, а при желании – заказать круиз по Сене. Под Эйфелевой башней устраивается ледовый каток, куда можно попасть при наличии билета на посещение башни.
Париж – отличное место, куда можно поехать на Новый год с детьми. В этой европейской столице расположен Диснейленд, где детям будет приятно побывать на каникулах. Там же можно встретить и новогоднюю ночь: устраиваются специальные представления, аттракционы работают до часа ночи.
Билеты. Авиабилеты в Париж на двадцатые числа декабря продаются по цене от 13200 рублей (из Москвы, туда-обратно). Если ехать только на Новый год, то стоимость билетов начинается от 16100 рублей.
Отели. Стоимость гостиниц 2-3 звезды на новогодние праздники начинаются от 3000 рублей за ночь. Хорошие отзывы туристов получают отели Legend Saint Germain 4* и Hotel Mistral 3*. Чем дальше гостиница от центра – тем дешевле.
Новогодние туры. Поехать во Францию по путевке можно по цене от 25000 рублей за человека (3 звезды, вылет 30 декабря)
Нидерланды
Одно из самых популярных направлений, куда едут на Новый год европейцы – Амстердам. В период новогодних праздников город украшается огнями и иллюминациями, на улицах устраиваются новогодние ярмарки, а в торговых центрах – распродажи.
Авиабилеты. Цены на перелет Москва – Амстердам начинаются от 12100 рублей.
Отели. Цены на проживание в столице Нидерландов на период новогодних каникул стартуют от 5900 рублей за ночь. Первоклассные отели 4-5 звезд в самом центре города стоят от 9000 рублей.
Авиабилеты. Цены на перелет Москва – Амстердам начинаются от 12100 рублей.
Отели. Цены на проживание в столице Нидерландов на период новогодних каникул стартуют от 5900 рублей за ночь. Первоклассные отели 4-5 звезд в самом центре города стоят от 9000 рублей.
Прибалтика
Если вы ищете, куда поехать на Новый год 2021 недорого, можно присмотреть к столицам Прибалтики – Риге, Таллину и Вильнюсу. Праздники отмечаются также широко, как и в западной Европе, но добираться сюда гораздо дешевле. Да и цены на еду и развлечения – одни из самых низких в Европе.
Авиабилеты. Из прибалтийских стран дешевле всего лететь в Латвию – прямые билеты Москва-Рига на декабрь стоят от 9100 рублей. Добираться самолетом до Литвы и Эстонии – на 2000-3000 дороже.
Из Санкт-Петербурга можно недорого добраться в Таллин на автобусе (от 2000 рублей в оба конца, 6-7 часов в пути) или поезде (от 4200 рублей, 7 часов). Из Москвы тоже дешевле, но поездка слишком долгая (от 16 часов), поэтому проще будет полететь на самолете.
Отели. Цены на отели в столицах Прибалтики на Новый год даже дешевле, чем цены в других европейских столицах в обычные дни. В Риге можно остановиться в хорошем отеле 4 звезды в центре города всего за 4300 рублей / ночь (например, St. Peters 4*). В Таллине и Вильнюсе жилье немного дороже, но цены примерно такого же порядка.
Авиабилеты. Из прибалтийских стран дешевле всего лететь в Латвию – прямые билеты Москва-Рига на декабрь стоят от 9100 рублей. Добираться самолетом до Литвы и Эстонии – на 2000-3000 дороже.
Из Санкт-Петербурга можно недорого добраться в Таллин на автобусе (от 2000 рублей в оба конца, 6-7 часов в пути) или поезде (от 4200 рублей, 7 часов). Из Москвы тоже дешевле, но поездка слишком долгая (от 16 часов), поэтому проще будет полететь на самолете.
Отели. Цены на отели в столицах Прибалтики на Новый год даже дешевле, чем цены в других европейских столицах в обычные дни. В Риге можно остановиться в хорошем отеле 4 звезды в центре города всего за 4300 рублей / ночь (например, St. Peters 4*). В Таллине и Вильнюсе жилье немного дороже, но цены примерно такого же порядка.
Чехия
Если вы ищете, куда можно поехать отдыхать на Новый год 2021 за границу недорого, присмотритесь к Праге. Цены в Чехии на порядок ниже европейских, поэтому отметить праздники здесь можно вполне бюджетно.
Да и вообще сложно придумать более сказочное место для поездки на Новый год и Рождество – зимняя Прага восхитительна! На украшенной огнями и иллюминациями Староместской площади устраиваются народные гуляния, играют музыканты, продаются напитки и угощения.
Фейерверки запускаются над рекой, а также на двух основных площадях Праги – Староместcкой и Вацлавской.
Билеты. Авиабилеты Москва – Прага стоят от 9300 рублей. Чем ближе к 31 декабря – тем дороже.
Отели. Стоимость трехзвездочных отелей в Праге начинается от 2500-3000 рублей, но есть хорошие недорогие гостиницы и дешевле. Отели 4-5 звезд с хорошими отзывами можно найти за 4000-5000 рублей (например, Mosaic House 4* за 4200 рублей).
Путевки. Туры на новогодние каникулы – 2021 стоят от 28000 рублей за человека, если поездка захватывает непосредственно сам праздник. Путевки перед Новым годом и после него (в конце декабря и начале января) стоят дешевле – от 12000-13000 рублей за человека.
Да и вообще сложно придумать более сказочное место для поездки на Новый год и Рождество – зимняя Прага восхитительна! На украшенной огнями и иллюминациями Староместской площади устраиваются народные гуляния, играют музыканты, продаются напитки и угощения.
Фейерверки запускаются над рекой, а также на двух основных площадях Праги – Староместcкой и Вацлавской.
Билеты. Авиабилеты Москва – Прага стоят от 9300 рублей. Чем ближе к 31 декабря – тем дороже.
Отели. Стоимость трехзвездочных отелей в Праге начинается от 2500-3000 рублей, но есть хорошие недорогие гостиницы и дешевле. Отели 4-5 звезд с хорошими отзывами можно найти за 4000-5000 рублей (например, Mosaic House 4* за 4200 рублей).
Путевки. Туры на новогодние каникулы – 2021 стоят от 28000 рублей за человека, если поездка захватывает непосредственно сам праздник. Путевки перед Новым годом и после него (в конце декабря и начале января) стоят дешевле – от 12000-13000 рублей за человека.
Германия
Красиво и с размахом встречают Новый год и Рождество в Германии. Одними из самых популярных городов для встречи Нового года считаются Кельн, Мюнхен, Берлин.
На улицах устраиваются рождественские базары и ярмарки, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски; улицы и деревья украшаются пестрыми гирляндами – все это создает потрясающее новогоднее настроение!
Авиабилеты. Цены на перелет из Москвы в Берлин в конце декабря начинаются от 10400 рублей (рейс без пересадок).
Отели. Проживание в столице Германии в новогодние каникулы будет стоить от 3000-3500 рублей / ночь за трехзвездочный отель. Более дорогие отели (4 и 5 звезд) в центре города стоят от 6000 рублей за ночь.
На улицах устраиваются рождественские базары и ярмарки, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски; улицы и деревья украшаются пестрыми гирляндами – все это создает потрясающее новогоднее настроение!
Авиабилеты. Цены на перелет из Москвы в Берлин в конце декабря начинаются от 10400 рублей (рейс без пересадок).
Отели. Проживание в столице Германии в новогодние каникулы будет стоить от 3000-3500 рублей / ночь за трехзвездочный отель. Более дорогие отели (4 и 5 звезд) в центре города стоят от 6000 рублей за ночь.
Англия
Шумно празднуется Рождество и Новый год в Лондоне – основные празднества происходят на Трафальгарской площади и на набережной Темзы. Фейерверки запускаются с плотов на реке, а также рядом со знаменитым колесом обозрения London Eye. Вход в некоторые места празднования платный, поэтому лучше позаботиться о билетах заранее.
После полуночи можно отправиться в один из пабов, чтобы с местными жителями спеть Auld Lang Syne – традиционную новогоднюю песню. Но не засиживайтесь до утра, иначе пропустите London New Year’s Day Parade – крупнейший в своем роде парад, ежегодно проводящийся 1 января на улицах Лондона.
Билеты. Авиабилеты в Лондон из Москвы обойдутся не дешевле 14500 рублей.
Отели. На Новый год недорогих отелей в Лондоне не найти. Даже отели 2-3 звезды в пяти километрах от центра стоят по 5500-6000 рублей за ночь. Цены на крутые отели на окраинах начинаются от 6500 рублей за ночь, а в центре города – от 13000 рублей (популярностью пользуется, например, отель St. James’ Court).
После полуночи можно отправиться в один из пабов, чтобы с местными жителями спеть Auld Lang Syne – традиционную новогоднюю песню. Но не засиживайтесь до утра, иначе пропустите London New Year’s Day Parade – крупнейший в своем роде парад, ежегодно проводящийся 1 января на улицах Лондона.
Билеты. Авиабилеты в Лондон из Москвы обойдутся не дешевле 14500 рублей.
Отели. На Новый год недорогих отелей в Лондоне не найти. Даже отели 2-3 звезды в пяти километрах от центра стоят по 5500-6000 рублей за ночь. Цены на крутые отели на окраинах начинаются от 6500 рублей за ночь, а в центре города – от 13000 рублей (популярностью пользуется, например, отель St. James’ Court).
Финляндия
Если вы ищете, куда полететь на Новый год 2021 в компании друзей – присмотритесь к Финляндии.
Финны предпочитают встречать праздник не на улицах, а в кругу семьи, поэтому хорошим вариантом будет аренда коттеджа на период рождественских и новогодних каникул.
Можно арендовать как одинокий домик среди леса, так и коттедж, расположенный рядом с горнолыжными курортами и SPA-центрами – смотря какой тип отдыха вам ближе.
Популярные горнолыжные курорты, где можно встретить Новый год в Финляндии – Леви и Саариселькя. А для тех, кто выбирает, куда поехать на Новый год с детьми, можно посоветовать окрестности города Рованиеми в Лапландии – оттуда легко добраться до резиденции Санта-Клауса.
В Хельсинки центр гуляний находится на площади Сената, там же запускают фейерверк. Но если решите отмечать праздник в столице – имейте в виду, что в Финляндии многие достопримечательности, музеи и магазины не работают в период праздников, а рестораны в новогоднюю ночь обслуживают гостей только до полуночи.
Авиабилеты. Стоимость авиабилетов из Москвы до Хельсинки начинается от 9300 рублей туда-обратно.
Отели. Трехзвездочные отели в столице Финляндии стоят от 4000 рублей за ночь, по такой цене есть варианты и в центре города. Стоимость гостиниц 4 и 5 звезд с удобным расположением начинается от 7000-8000 рублей.
В Рованиеми отели и коттеджи дорогие (от 10000 рублей), но даже в сентябре в некоторых из них на новогодние даты уже нет свободных мест.
Финны предпочитают встречать праздник не на улицах, а в кругу семьи, поэтому хорошим вариантом будет аренда коттеджа на период рождественских и новогодних каникул.
Можно арендовать как одинокий домик среди леса, так и коттедж, расположенный рядом с горнолыжными курортами и SPA-центрами – смотря какой тип отдыха вам ближе.
Популярные горнолыжные курорты, где можно встретить Новый год в Финляндии – Леви и Саариселькя. А для тех, кто выбирает, куда поехать на Новый год с детьми, можно посоветовать окрестности города Рованиеми в Лапландии – оттуда легко добраться до резиденции Санта-Клауса.
В Хельсинки центр гуляний находится на площади Сената, там же запускают фейерверк. Но если решите отмечать праздник в столице – имейте в виду, что в Финляндии многие достопримечательности, музеи и магазины не работают в период праздников, а рестораны в новогоднюю ночь обслуживают гостей только до полуночи.
Авиабилеты. Стоимость авиабилетов из Москвы до Хельсинки начинается от 9300 рублей туда-обратно.
Отели. Трехзвездочные отели в столице Финляндии стоят от 4000 рублей за ночь, по такой цене есть варианты и в центре города. Стоимость гостиниц 4 и 5 звезд с удобным расположением начинается от 7000-8000 рублей.
В Рованиеми отели и коттеджи дорогие (от 10000 рублей), но даже в сентябре в некоторых из них на новогодние даты уже нет свободных мест.
Швейцария
У Швейцарии есть большое преимущество перед другими странами Европы – в конце декабря и январе там почти всегда есть снег (по крайней мере, в горах). Настоящий, мохнатый, большими сугробами лежащий вдоль улиц и домов.
Если вы хотите застать непосредственно праздник – лучше ехать в Швейцарию на Рождество, так как Новый год в этой стране практически не отмечают. Для шумных гуляний и праздничного веселья стоит выбрать один из крупных городов – там проводятся рождественские ярмарки, продаются сладости и сувениры.
Если же вам хочется покоя – стоит выбрать один из горнолыжных курортов: празднования там не такие масштабные, но есть возможность насладиться уединением и красивейшими горными пейзажами.
Оптимальный вариант, на наш взгляд – встретить Рождество в городе, а затем поехать кататься на лыжах или сноуборде на один из швейцарских курортов.
Авиабилеты. Билеты на самолет до Цюриха на декабрь стоят от 13900 рублей; до Женевы – немного дороже.
Отели. На окраине Цюриха отели 2-3 звезды можно снять не дешевле 6000 рублей, ближе к центру города – еще дороже. Стоимость более фешенебельных гостиниц – от 10000 рублей за ночь.
В Женеве проживание в отеле на новогодних каникулах будет стоит на 10-20% дешевле.
Если вы хотите застать непосредственно праздник – лучше ехать в Швейцарию на Рождество, так как Новый год в этой стране практически не отмечают. Для шумных гуляний и праздничного веселья стоит выбрать один из крупных городов – там проводятся рождественские ярмарки, продаются сладости и сувениры.
Если же вам хочется покоя – стоит выбрать один из горнолыжных курортов: празднования там не такие масштабные, но есть возможность насладиться уединением и красивейшими горными пейзажами.
Оптимальный вариант, на наш взгляд – встретить Рождество в городе, а затем поехать кататься на лыжах или сноуборде на один из швейцарских курортов.
Авиабилеты. Билеты на самолет до Цюриха на декабрь стоят от 13900 рублей; до Женевы – немного дороже.
Отели. На окраине Цюриха отели 2-3 звезды можно снять не дешевле 6000 рублей, ближе к центру города – еще дороже. Стоимость более фешенебельных гостиниц – от 10000 рублей за ночь.
В Женеве проживание в отеле на новогодних каникулах будет стоит на 10-20% дешевле.
Италия
Один из самых романтических городов, где можно отдохнуть на Новый год 2021 – Рим. Рождество итальянцы традиционно отмечают в кругу семьи, а Новый год выходят праздновать на улицу.
В новогоднюю ночь в Колизее и на площади Венеции проводятся официальные концерты, но главным центром праздника считается площадь Пьяцца дель Попполо.
Еще один хороший вариант – встретить Новый год в одном из ресторанов Рима, только бронируйте места заранее. Работают многочисленные кафешки и ларьки, где можно купить еду и напитки. Перед поездкой рекомендуем почитать про Цены в Италии на еду и продукты.
Билеты. Полететь на Новый год 2021 в Рим можно по цене от 13500 рублей.
Отели. В столице Италии отелей много, даже на новогодние праздники можно найти хорошее жилье по цене от 2000 рублей за ночь. Стоимость отелей 4 и 5 звезд начинается от 3000 рублей, если отель расположен на окраине, и от 5000 рублей, если вблизи с центром города и основными достопримечательностями.
Туры. Путевки в Италию стоят от 14000 рублей / чел., если поездка не включает 31 декабря и 1 января. Цены на новогодние туры, захватывающие праздничные даты, начинаются от 30000 рублей / чел.
В новогоднюю ночь в Колизее и на площади Венеции проводятся официальные концерты, но главным центром праздника считается площадь Пьяцца дель Попполо.
Еще один хороший вариант – встретить Новый год в одном из ресторанов Рима, только бронируйте места заранее. Работают многочисленные кафешки и ларьки, где можно купить еду и напитки. Перед поездкой рекомендуем почитать про Цены в Италии на еду и продукты.
Билеты. Полететь на Новый год 2021 в Рим можно по цене от 13500 рублей.
Отели. В столице Италии отелей много, даже на новогодние праздники можно найти хорошее жилье по цене от 2000 рублей за ночь. Стоимость отелей 4 и 5 звезд начинается от 3000 рублей, если отель расположен на окраине, и от 5000 рублей, если вблизи с центром города и основными достопримечательностями.
Туры. Путевки в Италию стоят от 14000 рублей / чел., если поездка не включает 31 декабря и 1 января. Цены на новогодние туры, захватывающие праздничные даты, начинаются от 30000 рублей / чел.
Где встретить Новый год 2021 в России
Куда недорого поехать на Новый год 2021 в России? Вообще самый бюджетный вариант отдыха на Новый год – не уезжать за границу, а встретить праздники в России: наша страна может предложить очень хорошие варианты отдыха.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге Новый год отмечают с размахом. Витрины магазинов украшают гирляндами и елочками, на Дворцовой площади устраивают концерт, который завершается фейерверком, горожане гуляют по Невскому проспекту.
Работают многие рестораны – можно заранее заказать столик и тепло отпраздновать Новый год вместе с семьей в одном из них.
Авиабилеты. Цены на перелет Москва – Санкт-Петербург начинаются от 4800 рублей.
Отели. Остановиться в гостинице 3 звезды можно по цене от 1500 рублей; в центре города цены выше – от 2500 рублей (например, хорошие отзывы у отеля SKY). В более статусных отелях цены за отдых на Новый год начинаются от 3000-4000 рублей, в том числе и в центре города (популярные отели – Наш отель 4* (4500 рублей), Золотой Треугольник 4* (5500 рублей), Коринтия 5* (7500 рублей).
Работают многие рестораны – можно заранее заказать столик и тепло отпраздновать Новый год вместе с семьей в одном из них.
Авиабилеты. Цены на перелет Москва – Санкт-Петербург начинаются от 4800 рублей.
Отели. Остановиться в гостинице 3 звезды можно по цене от 1500 рублей; в центре города цены выше – от 2500 рублей (например, хорошие отзывы у отеля SKY). В более статусных отелях цены за отдых на Новый год начинаются от 3000-4000 рублей, в том числе и в центре города (популярные отели – Наш отель 4* (4500 рублей), Золотой Треугольник 4* (5500 рублей), Коринтия 5* (7500 рублей).
Сочи, Красная поляна
Те, кто предпочитает встречать Новый год активно, могут поехать в Сочи. Главную ночь в году стоит отпраздновать в городе, заказав столик в ресторане или оставшись на банкет в отеле, а остальные дни можно провести на горнолыжных курортах Роза Хутор и Красная Поляна.
Билеты. Авиабилеты из Москвы в Сочи на Новый год стоят от 6000 рублей.
Отели. В самом городе на праздники номер в хорошей гостинице можно снять за 5000-5500 рублей – например, в Park Inn by Radisson. Если вы едете в Сочи, чтобы покататься на лыжах или сноуборде – выгоднее будет снять жилье уже в горах. Цены в Розе Хутор, например, начинаются от 7000 рублей (один из вариантов с хорошими отзывами туристов – Tulip Inn Rosa Hutor).
Билеты. Авиабилеты из Москвы в Сочи на Новый год стоят от 6000 рублей.
Отели. В самом городе на праздники номер в хорошей гостинице можно снять за 5000-5500 рублей – например, в Park Inn by Radisson. Если вы едете в Сочи, чтобы покататься на лыжах или сноуборде – выгоднее будет снять жилье уже в горах. Цены в Розе Хутор, например, начинаются от 7000 рублей (один из вариантов с хорошими отзывами туристов – Tulip Inn Rosa Hutor).
Карелия
Еще один вариант, где недорого отдохнуть на Новый год 2021 в России – Карелия. Регион находится близко к Финляндии и чем-то напоминает эту страну: вы можете встретить праздник в городе, а можете арендовать домик где-нибудь в области, чтобы отпраздновать в кругу семьи или c друзьями.
В остальные дни хорошо отправиться на экскурсии, чтобы познакомиться с красивой северной природой, или заняться зимними видами спорта.
Билеты. Цены на авиабилеты до Петрозаводска начинаются от 8000 рублей (туда-обратно).
Отели. Хорошее жилье в городе можно снять за 1500-2000 рублей в сутки. Есть и более дорогие варианты, например отель сети Radisson (от 9000 рублей).
В остальные дни хорошо отправиться на экскурсии, чтобы познакомиться с красивой северной природой, или заняться зимними видами спорта.
Билеты. Цены на авиабилеты до Петрозаводска начинаются от 8000 рублей (туда-обратно).
Отели. Хорошее жилье в городе можно снять за 1500-2000 рублей в сутки. Есть и более дорогие варианты, например отель сети Radisson (от 9000 рублей).
Казань
Хорошим вариантом, куда съездить на Новый год 2021 недорого, будет отдых в Казани. Город очень красивый, с великолепной архитектурой и множеством достопримечательностей.
С детьми можно посетить крупный аквапарк «Ривьера», который работает даже в праздники, или поехать кататься на один из ближайших горнолыжных курортов.
Авиабилеты. Долететь до Казани из Москвы можно по цене от 6600 рублей.
Отели. Остановиться на новогодние каникулы в Казани стоит около 2000 рублей за ночь (можно найти хорошие варианты и дешевле). В городе есть много отелей международных гостиничных сетей вроде Courtyard Marriott, Radisson, Ibis – в таких местах стоимость проживания начинается от 4500 рублей.
С детьми можно посетить крупный аквапарк «Ривьера», который работает даже в праздники, или поехать кататься на один из ближайших горнолыжных курортов.
Авиабилеты. Долететь до Казани из Москвы можно по цене от 6600 рублей.
Отели. Остановиться на новогодние каникулы в Казани стоит около 2000 рублей за ночь (можно найти хорошие варианты и дешевле). В городе есть много отелей международных гостиничных сетей вроде Courtyard Marriott, Radisson, Ibis – в таких местах стоимость проживания начинается от 4500 рублей.
Куда поехать на Новый год 2021 на море
Если вы устали от холода, ветра и снега, стоит поехать встречать Новый год в в теплые страны, где можно купаться в море и загорать на пляже. Во многих таких странах зимой как раз самая середина туристического сезона, а въехать в них можно без визы.
Мы составили подборку из 6 популярных теплых стран, куда можно поехать на Новый год на море – как недорогих, так и тех, где отдых встанет в копеечку.
Мы составили подборку из 6 популярных теплых стран, куда можно поехать на Новый год на море – как недорогих, так и тех, где отдых встанет в копеечку.
Таиланд
Одно из самых популярных азиатских направлений для поездки на Новый год – Таиланд. Хорошим местом для празднования будет и Бангкок, и пляжные курорты Таиланда – Пхукет и Паттайя.
В Бангкоке праздник отмечается повсеместно, но самым крутым местом считается площадь перед торговым центром Central World, где тысячи людей собираются, чтобы вести отсчет последним секундам уходящего года.
Потом можно отправиться в ресторан средиземноморской кухни Sirocco, расположенный на 63 этаже небоскреба, или поехать в круиз по реке Чао Прайя – с коктейлями и десятью видами тайских блюд.
Отправляясь на отдых в Таиланд, почитайте нашу статью Куда лучше поехать: Пхукет или Паттайя. Она поможет вам выбрать подходящий курорт для отдыха.
Если вас интересует недорогой пляжных отдых на Новый год за границей, можно провести новогодние каникулы на Пхукете. В декабре и январе там стоит отличная погода, море подходит для купания, есть все условия для отдыха с детьми.
Любителям шумных вечеринок рекомендуем поехать на Новый год 2021 на остров Панган, где на километровом пляже проводится грандиозная новогодняя вечеринка, собирающая по 20000-30000 человек. Жилье лучше бронировать за несколько месяцев до Нового года. И не забудьте ведерки.
В Бангкоке праздник отмечается повсеместно, но самым крутым местом считается площадь перед торговым центром Central World, где тысячи людей собираются, чтобы вести отсчет последним секундам уходящего года.
Потом можно отправиться в ресторан средиземноморской кухни Sirocco, расположенный на 63 этаже небоскреба, или поехать в круиз по реке Чао Прайя – с коктейлями и десятью видами тайских блюд.
Отправляясь на отдых в Таиланд, почитайте нашу статью Куда лучше поехать: Пхукет или Паттайя. Она поможет вам выбрать подходящий курорт для отдыха.
Если вас интересует недорогой пляжных отдых на Новый год за границей, можно провести новогодние каникулы на Пхукете. В декабре и январе там стоит отличная погода, море подходит для купания, есть все условия для отдыха с детьми.
Любителям шумных вечеринок рекомендуем поехать на Новый год 2021 на остров Панган, где на километровом пляже проводится грандиозная новогодняя вечеринка, собирающая по 20000-30000 человек. Жилье лучше бронировать за несколько месяцев до Нового года. И не забудьте ведерки.
Авиабилеты. Из Москвы можно добраться до Бангкока по цене от 35000 рублей. Билеты на самолет до Пхукета стоят от 39000 рублей. 7 советов по экономии на перелете читайте в статье Как дешево добраться до Тайланда.
Отели. В Бангкоке можно снять номер в среднем трехзвездочном отеле за 1000-1500 рублей. Ближе к центру жилье стоит дороже (порядка 2500 рублей в хорошем отеле), есть отели с открытым бассейном на крыше за 7000-15000 рублей (некоторые из них оставляют очень сильное впечатление – например, SO Sofitel Bangkok). Наконец, можно остановиться в отеле Baiyoke Sky с шикарным видом на Бангкок за 6500 рублей.
Путевки. Стоимость путевок в Таиланд на Новый год начинается от 44000 рублей за человека. Например, тур на 8 ночей в отель Ambassador City Jomtien в Паттайе с завтраком стоит 107800 рублей (за двух человек).
Отели. В Бангкоке можно снять номер в среднем трехзвездочном отеле за 1000-1500 рублей. Ближе к центру жилье стоит дороже (порядка 2500 рублей в хорошем отеле), есть отели с открытым бассейном на крыше за 7000-15000 рублей (некоторые из них оставляют очень сильное впечатление – например, SO Sofitel Bangkok). Наконец, можно остановиться в отеле Baiyoke Sky с шикарным видом на Бангкок за 6500 рублей.
Путевки. Стоимость путевок в Таиланд на Новый год начинается от 44000 рублей за человека. Например, тур на 8 ночей в отель Ambassador City Jomtien в Паттайе с завтраком стоит 107800 рублей (за двух человек).
Мальдивы
Для уединенного отдыха можно отправиться на Мальдивы. Некоторые отели на Новый год устраивают банкеты, но других вариантов встречи праздника на Мальдивах почти нет.
Сюда стоит ехать ради пляжного отдыха, снорклинга и дайвинга, расслабления в SPA. Зимой на Мальдивах прекрасная погода с теплым солнцем и голубым морем.
Авиабилеты. Цены на перелет Москва – Мале на период новогодних праздников начинаются от 50800 рублей.
Отели. Если рассматривать варианты жилья не на пляже, то можно найти вполне дешевые гостиницы – порядка 3500-4000 рублей за ночь. Однако это совсем не то жилье, ради которого вы едете на Новый год на Мальдивы.
Проживание на острове в лучших домиках, стоящих прямо среди лазурной воды, в новогодние каникулы будет стоить не меньше 15000-20000 рублей в сутки. Среди самых крутых подобных отелей называют Velassaru Maldives и Kuramathi Island Resort.
Там дорого, но все как на рекламных плакатах.
Путевки. Цены на туры «все включено» на Мальдивы начинаются от 99000 рублей за человека (при этом стоимость туров на новогодние праздники 2021 в начале января составляет порядка 55000 рублей).
Сюда стоит ехать ради пляжного отдыха, снорклинга и дайвинга, расслабления в SPA. Зимой на Мальдивах прекрасная погода с теплым солнцем и голубым морем.
Авиабилеты. Цены на перелет Москва – Мале на период новогодних праздников начинаются от 50800 рублей.
Отели. Если рассматривать варианты жилья не на пляже, то можно найти вполне дешевые гостиницы – порядка 3500-4000 рублей за ночь. Однако это совсем не то жилье, ради которого вы едете на Новый год на Мальдивы.
Проживание на острове в лучших домиках, стоящих прямо среди лазурной воды, в новогодние каникулы будет стоить не меньше 15000-20000 рублей в сутки. Среди самых крутых подобных отелей называют Velassaru Maldives и Kuramathi Island Resort.
Там дорого, но все как на рекламных плакатах.
Путевки. Цены на туры «все включено» на Мальдивы начинаются от 99000 рублей за человека (при этом стоимость туров на новогодние праздники 2021 в начале января составляет порядка 55000 рублей).
Вьетнам
Куда поехать на Новый год 2021 на море недорого? Одной из стран, где можно бюджетно отдохнуть в новогодние каникулы, является Вьетнам.
Если выберете Вьетнам для встречи Нового года – нужно ехать на юг страны, в такие курорты как Фантьет, Муйне, Вунгтау, остров Фукуок. А вот погода в Нячанге в это время плохая, с частыми дождями и сильным ветром.
Сами вьетнамцы отмечают Новый год позже, в конце января или в феврале, но для туристов отели, рестораны и клубы устраивают праздничные ужины и представления.
Авиабилеты. Стоимость билетов на юг страны (до Хошимина) начинается от 31300 рублей.
Отели. В Муйне и Фантьете можно снять отель 2-3 звезды за 1200+ рублей за ночь, в более серьезных отелях цены порядка 4000-5000 рублей.
Путевки. Минимальная цена туров во Вьетнам на Новый год – от 53800 рублей за человека. Например, путевка в Муйне на 7 ночей с завтраком (отель на берегу моря – Muine Resort) стоит 119000 рублей за двух человек.
На острове Фукуок самые недорогие варианты размещения стоят от 1000 рублей за ночь, а отели 4-5 звезд – 5000-10000 рублей. Шутки ли ради, обнаружился и вариант за 4 миллиона рублей за 6 ночей.
Если выберете Вьетнам для встречи Нового года – нужно ехать на юг страны, в такие курорты как Фантьет, Муйне, Вунгтау, остров Фукуок. А вот погода в Нячанге в это время плохая, с частыми дождями и сильным ветром.
Сами вьетнамцы отмечают Новый год позже, в конце января или в феврале, но для туристов отели, рестораны и клубы устраивают праздничные ужины и представления.
Авиабилеты. Стоимость билетов на юг страны (до Хошимина) начинается от 31300 рублей.
Отели. В Муйне и Фантьете можно снять отель 2-3 звезды за 1200+ рублей за ночь, в более серьезных отелях цены порядка 4000-5000 рублей.
Путевки. Минимальная цена туров во Вьетнам на Новый год – от 53800 рублей за человека. Например, путевка в Муйне на 7 ночей с завтраком (отель на берегу моря – Muine Resort) стоит 119000 рублей за двух человек.
На острове Фукуок самые недорогие варианты размещения стоят от 1000 рублей за ночь, а отели 4-5 звезд – 5000-10000 рублей. Шутки ли ради, обнаружился и вариант за 4 миллиона рублей за 6 ночей.
Доминикана
Пышно встречают Новый год в Доминикане – с фейерверками, танцами и вечеринками на пляже. К тому же зимой Доминикана – одна из лучших стран для пляжного отдыха.
Наиболее популярные курорты:
Пунта-Кана
Санто-Доминго
Пуэрто-Плата
Правда, и билеты и туры в Доминикану стоят достаточно дорого, поэтому поездку в эту страну сможет позволить себе далеко не каждый.
Билеты. Авиабилеты из Москвы стоят от 65000 рублей, причем полететь до курорта Пунта-Кана стоит столько же, сколько и до столицы Санто-Доминго.
Отели. Стоимость проживания в популярной Пунта-Кане начинается от 2500 рублей за ночь. А вот отели с видом на море стоят дорого: от 15000 рублей в сутки.
Туры. Цены на путевки в Доминикану на Новый год начинаются от 85900 рублей за человека (за тур «все включено» на 7 ночей). При этом туры в конце декабря и начале января могут быть значительно дешевле – от 40000 рублей за человека.
Наиболее популярные курорты:
Пунта-Кана
Санто-Доминго
Пуэрто-Плата
Правда, и билеты и туры в Доминикану стоят достаточно дорого, поэтому поездку в эту страну сможет позволить себе далеко не каждый.
Билеты. Авиабилеты из Москвы стоят от 65000 рублей, причем полететь до курорта Пунта-Кана стоит столько же, сколько и до столицы Санто-Доминго.
Отели. Стоимость проживания в популярной Пунта-Кане начинается от 2500 рублей за ночь. А вот отели с видом на море стоят дорого: от 15000 рублей в сутки.
Туры. Цены на путевки в Доминикану на Новый год начинаются от 85900 рублей за человека (за тур «все включено» на 7 ночей). При этом туры в конце декабря и начале января могут быть значительно дешевле – от 40000 рублей за человека.
Куба
На Кубе зимой отличная погода и низкие цены. Туристы обычно едут в такие города и курорты, как Гавана, Варадеро и Тринидад.
Новогоднюю полночь большинство местных жителей встречает в кругу семьи, но затем выходит на улицу, где продолжается праздник. Вы тоже можете отметить Новый год в отеле, а затем отправиться на гуляния. В Гаване самый их центр приходится на Кафедральную площадь.
Авиабилеты. Цена билетов на самолет до Гаваны стартует от 44300 рублей.
Отели. Поехать отдыхать на Новый год в Варадеро – удовольствие не из дешевых. Стоимость проживания на этом курорте начинается от 5100 рублей в сутки, а в отелях, расположенных на берегу моря, еще дороже.
В столице Кубы, Гаване, цены чуть меньше – от 3500 рублей.
Путевки. Отдохнуть на Кубе по новогодней путевке в 2021 году можно по цене от 62900 рублей за человека.
Новогоднюю полночь большинство местных жителей встречает в кругу семьи, но затем выходит на улицу, где продолжается праздник. Вы тоже можете отметить Новый год в отеле, а затем отправиться на гуляния. В Гаване самый их центр приходится на Кафедральную площадь.
Авиабилеты. Цена билетов на самолет до Гаваны стартует от 44300 рублей.
Отели. Поехать отдыхать на Новый год в Варадеро – удовольствие не из дешевых. Стоимость проживания на этом курорте начинается от 5100 рублей в сутки, а в отелях, расположенных на берегу моря, еще дороже.
В столице Кубы, Гаване, цены чуть меньше – от 3500 рублей.
Путевки. Отдохнуть на Кубе по новогодней путевке в 2021 году можно по цене от 62900 рублей за человека.
Филиппины
Где отдохнуть на Новый год 2021 за границей недорого и без визы? На Филиппинах! Главное, поймать дешевые билеты или туры, а внутри страны цены на еду и развлечения относительно небольшие.
Большой популярностью пользуется остров Боракай с его белоснежными пляжами и теплым морем – он всегда получает хорошие отзывы туристов, но считается достаточно дорогим. Для бюджетного отдыха можно отправиться на острова Бантаян и Панглао.
Помимо пляжей Филиппины богатой испанской архитектурой, достопримечательностями и природными красотами, поэтому в страну можно ехать не только ради пляжного отдыха.
Авиабилеты. Перелет из Москвы до столицы Филиппин Манилы стоит от 35000 рублей. Цена за внутренний перелет до Боракая – еще около 4000-5000 рублей.
Отели. На острове Боракай можно пожить в отелях 2-3 звезды всего за 1900 рублей на двоих. Но Новый год лучше встречать в шикарных отелях 4 и 5 звезд на берегу моря — цены на них начинаются от 4400 рублей за ночь. Самые лучшие отзывы туристов получает отель Shangri La’s Boracay Resort, но он является и самым дорогим на всем острове.
На других упомянутых островах (Панглао и Бантаян) цены на проживание ниже. Бантаян и вовсе является местом, где можно встретить Новый год недорого даже по меркам Филиппин — туристов там мало, поэтому цены небольшие.
Большой популярностью пользуется остров Боракай с его белоснежными пляжами и теплым морем – он всегда получает хорошие отзывы туристов, но считается достаточно дорогим. Для бюджетного отдыха можно отправиться на острова Бантаян и Панглао.
Помимо пляжей Филиппины богатой испанской архитектурой, достопримечательностями и природными красотами, поэтому в страну можно ехать не только ради пляжного отдыха.
Авиабилеты. Перелет из Москвы до столицы Филиппин Манилы стоит от 35000 рублей. Цена за внутренний перелет до Боракая – еще около 4000-5000 рублей.
Отели. На острове Боракай можно пожить в отелях 2-3 звезды всего за 1900 рублей на двоих. Но Новый год лучше встречать в шикарных отелях 4 и 5 звезд на берегу моря — цены на них начинаются от 4400 рублей за ночь. Самые лучшие отзывы туристов получает отель Shangri La’s Boracay Resort, но он является и самым дорогим на всем острове.
На других упомянутых островах (Панглао и Бантаян) цены на проживание ниже. Бантаян и вовсе является местом, где можно встретить Новый год недорого даже по меркам Филиппин — туристов там мало, поэтому цены небольшие.
Поехать в круиз
Альтернативный вариант интересно отдохнуть на Новый год — купить круиз. По стоимости это сравнимо с путевкой или самостоятельной поездкой за границу, а впечатлений будет больше.
Сколько стоит новогодний круиз? Цены зависят от маршрута, круизной компании и корабля. В стоимость уже включено питание «все включено», напитки и проживание на борту.
Вот актуальные расценки на круизы с отправлением в начале января 2021 года:
круиз на MCS Grandiosa по Средиземному морю из Барселоны (7 ночей) — от 309 евро
круиз по Персидскому заливу на Costa Diadema из Дубая (7 ночей) — от 409 евро
круиз по Индийскому океану на 14 ночей — от 1599 евро
Сколько стоит новогодний круиз? Цены зависят от маршрута, круизной компании и корабля. В стоимость уже включено питание «все включено», напитки и проживание на борту.
Вот актуальные расценки на круизы с отправлением в начале января 2021 года:
круиз на MCS Grandiosa по Средиземному морю из Барселоны (7 ночей) — от 309 евро
круиз по Персидскому заливу на Costa Diadema из Дубая (7 ночей) — от 409 евро
круиз по Индийскому океану на 14 ночей — от 1599 евро
Как отдохнуть на Новый год дешевле
Несколько рекомендаций и советов, которые помогут потратить на новогодний отдых меньше денег:
Самое важное — старайтесь покупать отели и билеты как можно раньше (в сентябре – ноябре или вообще летом). Куда бы вы ни поехали, с приближением Нового года цены на туры и самостоятельный отдых растут с каждым днем.
Если вам не критично встретить непосредственно Новый год за границей, но хочется окунуться в европейскую рождественскую культуру или уехать к морю и пляжу — поищите варианты с возвращением ДО или отправлением ПОСЛЕ новогодней ночи. Такие варианты могут стоить в несколько раз дешевле поездки, включающей новогоднюю ночь.
Распродажи в Европе начинаются в январе — если для вас важен шоппинг, планируйте отдых на Новый год так, чтобы не возвращаться в Россию в самом начале января.
Надеемся, эта подборка стран для отдыха на Новый год 2021 в России и за границей поможет вам определиться с местом отдыха на новогодние праздники!
Уже спланировали отдых? Будем рады вашим комментариям, рекомендациям и отзывам!
Самое важное — старайтесь покупать отели и билеты как можно раньше (в сентябре – ноябре или вообще летом). Куда бы вы ни поехали, с приближением Нового года цены на туры и самостоятельный отдых растут с каждым днем.
Если вам не критично встретить непосредственно Новый год за границей, но хочется окунуться в европейскую рождественскую культуру или уехать к морю и пляжу — поищите варианты с возвращением ДО или отправлением ПОСЛЕ новогодней ночи. Такие варианты могут стоить в несколько раз дешевле поездки, включающей новогоднюю ночь.
Распродажи в Европе начинаются в январе — если для вас важен шоппинг, планируйте отдых на Новый год так, чтобы не возвращаться в Россию в самом начале января.
Надеемся, эта подборка стран для отдыха на Новый год 2021 в России и за границей поможет вам определиться с местом отдыха на новогодние праздники!
Уже спланировали отдых? Будем рады вашим комментариям, рекомендациям и отзывам!
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