Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений

Если вы ищете, куда полететь на Новый год 2021 в компании друзей – присмотритесь к Финляндии.



Финны предпочитают встречать праздник не на улицах, а в кругу семьи, поэтому хорошим вариантом будет аренда коттеджа на период рождественских и новогодних каникул.



Можно арендовать как одинокий домик среди леса, так и коттедж, расположенный рядом с горнолыжными курортами и SPA-центрами – смотря какой тип отдыха вам ближе.



Популярные горнолыжные курорты, где можно встретить Новый год в Финляндии – Леви и Саариселькя. А для тех, кто выбирает, куда поехать на Новый год с детьми, можно посоветовать окрестности города Рованиеми в Лапландии – оттуда легко добраться до резиденции Санта-Клауса.



В Хельсинки центр гуляний находится на площади Сената, там же запускают фейерверк. Но если решите отмечать праздник в столице – имейте в виду, что в Финляндии многие достопримечательности, музеи и магазины не работают в период праздников, а рестораны в новогоднюю ночь обслуживают гостей только до полуночи.



Авиабилеты. Стоимость авиабилетов из Москвы до Хельсинки начинается от 9300 рублей туда-обратно.



Отели. Трехзвездочные отели в столице Финляндии стоят от 4000 рублей за ночь, по такой цене есть варианты и в центре города. Стоимость гостиниц 4 и 5 звезд с удобным расположением начинается от 7000-8000 рублей.



В Рованиеми отели и коттеджи дорогие (от 10000 рублей), но даже в сентябре в некоторых из них на новогодние даты уже нет свободных мест.