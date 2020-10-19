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Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений

Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений (23 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:20
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   видео   города   люди   новый год   путешествия   фото   
347
23
В статье представлены как места, где можно отдохнуть на Новый год 2021 недорого, так и страны, где отдых нельзя назвать дешевым. Даже если вас интересуют только недорогие варианты – по крайней мере, будет с чем сравнить цены.
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Метки: в мире   видео   города   люди   новый год   путешествия   фото   
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8  комментариев
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Автор, ты дибил? Европа от короны стонет и задыхается, там ограничния везде а ты ту нам про чудеса отдыха в европе рассказываешь? Скопипастить больше нечего было?
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1k
Outcast Полчаса назад
Сейчас выбор большой двор, подъезд, комната, кухня можно на ванный берег махнуть. Если на лишнюю маску подкопить то можно и в магазинный гастротур отправится.
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1k
Фрол 51 минуту назад
Сидите дома билять! Хватит таскать заразу!
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Афтырь из анабиоза вышел. ))
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665
idhr Час назад
это копипаст от позопрошлых лет?!?, или в мире совсем отменились короновирусные ограничения?!?, а то что то мне сдаётся, половина из перечисленного невъездные в принципе ... А в карелию на новый год, действительно не плохо, особенно если в москве (откуда в основном все эти, обычно едущие, и едут) опять зимы толком не будет, так вот там будет, живописные заснеженные просторы, снежные шапки на ветках ёлок и т.д.
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28k
Korolev 2 часа назад
В этот новый год дома надо сидеть! Ездоки х#вы! Сами передохните, так ещё и кучу народа заразить хотите?!
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1k
Jānis 2 часа назад
У нас в Латвии коронавирус. Какой туристический отдых в Прибалтике? Во всех магазинах и прочих публичных местах необходимо носить маски. Клубы и прочие развлекательные дела - закрыты. Природа? В этом отношении зимой у нас делать нечего - дождливо и продувает так, что навивает лишь тоску... Снега-то практически не бывает, поскольку климат сильно изменился. Это честно и объективно. Надо пережить-переждать, а не искать на пятую точку приключений.
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1k
Артур Будкин 2 часа назад
не актуально. и похоже автор тупо 2020 на 2021 в статье поменял и всё, как новая
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