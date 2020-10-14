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"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона

"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона (21 фото)

Автор:
14 октября 2020 07:35
Метки: apple event   iPhone 12   айфон   айфон 12   презентация apple   реакция соцсетей   фото   
80604
21
Вчера компания Apple представила новые iPhone 12. Презентацию смотрели не только фанаты яблочной продукции, но и владельцы другой техники, чтобы наконец понять, зачем люди берут кредиты на Айфоны. Давайте посмотрим, придумали ли что-нибудь новенькое и инновационное на этот раз?
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Источник:

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Метки: apple event   iPhone 12   айфон   айфон 12   презентация apple   реакция соцсетей   фото   
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1k
maloy День назад
Ну хз. Пусть он даже супер пупер станет классным и очень производительным, но млять зарядку отдельно.... это сильно. Или там тоже будет градация? Зарядка 1 (0.5А), зарядка 2 (1А), зарядка 3 (1.5А) и тд. Потом введут шнур, где за каждые см доплачиваешь отдельно.

Или это забота о дарителях телефонов. Пососала за айфон, и чутка в ж...пу за зарядку?)))
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162
4apai Полчаса назад
Знаете что я заметил? Я покупаю телефон за 90 тысяч (не айфон), хожу с ним третий год.
Теперь ситуация:
1-ый год- охренел! Ты зачем купил такой дорогой телефон?! Ты знаешь,ч то можно было купить? (далее перечисления всякой ненужной хрени в зависимости от потребностей и фантазии говорящего).
2-ой год - ты бы поменял телефон, не прилично ходить с одним и тем же так долго, уже ввели кучу новых функций! (мне хватает того что есть, телефон как и раньше отлично справляется с почтой, текстовыми редакторами, фотографией и память в 512 гб ещё не забилась)
3-ий год - ну ты и жлоб! Ты что бомж что ли?! Вот я купил и далее перечисление каких-то китайских брендов, которые сломались у него же годом ранее.

Так вот, этот пост с "едкими" комментариями напомнил мне мою же ситуацию. Кому какое дело кто что и зачем покупает, если тратит свои деньги ради собственного удовольствия?
Я буду ходить со своим телефоном еще пару лет, если не погибнет в неравной схватке с твердой поверхностью, так как второй раз экран я менять не буду. И лично мне все равно сколько стоит новый айфон или сколько можно купить других телефонов на эту сумму.
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9k
Леонович Полчаса назад
Есть спрос, есть предложение. Люди трусы покупают за 1000$.
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150
kalina23 2 часа назад
Разве кто-то принуждает вас его покупать?
Носите то, что вам нравится, остальное очевидно не для вас создано.
Пена у рта свидетельствует о том, что вам почему-то не всё равно.
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−3
Лев 2 часа назад
Готовьтесь! Скоро с метро стартанет флешмоб: нищеброды с кредитным iPhone 12!
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252
Кирилл Башков 2 часа назад
Молодцы, что оставили дизайн как у 5-ки. Он максимально крутой, смысл делать что-то ради просто процесса?
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162
4apai Кирилл Башков 24 минуты назад
А мне не нравился, не дизайн, он действительно не плох, а вот как в руке лежит. У меня был 4 и 5 айфоны, оба очень неудобно лежали в руке из-за граней.
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Яблонутые хомяки возьмут, очередной кредит уже вышел по их адресу.
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19k
предводитель дворянства! 3 часа назад
Не хера они вас за лохов не держат.Они знают что вы ЛОХИ!
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407
Аки Зи 3 часа назад
Предвижу помидоры, летящие в меня, так как сейчас модно хейтить всё подряд "за компанию", но давайте попробуем не ржать заранее, а посмотреть на факты:

1. Цена = почка за счет НДСа, который тут платится в данном случае за счет покупателей. По цене США (перевод из баксов) выходит около 85к, что вполне нормально, а у нас же сразу 110к бахнули. И, опять же, у каждой новинки эпла примерно такая стоимость, чему удивляться? Начиная с 10ки уже такой ценник примерно. Чего ждали? 40к за 512 гигов? Все ожидаемо. В оригинале цена намного ниже.
2. Аксессуары. Сейчас не только эпл а и многие другие переходят на беспроводные устройства, которые покупаются единоразово и стоят довольно дорого. Заметьте, сам провод в комплекте идет, что позволяет при необходимости заряжать телефон. Смысл им пихать проводную зарядку и стандартные наушники, которые так и останутся валяться в коробках, так как у 80% юзеров флагманов эпла есть свои беспроводные наушники и зарядки? А если кому надо - то даже оригиналы проводных стоят недорого. Если человек покупает мобильник за 100к, то ему не будет особой проблемой потратить еще 3к на блок и "уши".
3. Дизайн у 5ки был самым классным. Куча опросов в свое время проводилась, да и сейчас очень много пользователей 5 модели. Ровная грань гораздо удобнее обмылка, да и смотрится лучше. Все эти закругленные стекла не дают плюса.
4. LiDAR - это новинка. И в будущем это может стать очень крутой штукой для интернета. С учетом роста онлайн-магазинов было бы прикольно внедрить такой сервис по онлайн-примерке обуви, например, или посмотреть, как новый диван из Икеи будет смотреться в твоей комнате.
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−34
Князь Курбский 3 часа назад
Лошад, у тебя не Феррари. У тебя говно для быдла по неадекватной цене
Мне пох какая марка и модель. Функции интересуют. И удобство.. остальное אуйня для нищих лопушков с амбициями типа тебя
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19k
предводитель дворянства! Князь Курбский 3 часа назад
Ипать ты крёз!Лол!!! Пеши исчо,школота!
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−40
Hay Armenyan 4 часа назад
Уже тошнит от этой челки, как некрасиво. А теперь ждем Nokia 9.3 pureview.
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19k
Лошад-Аквалангист 4 часа назад
но самое интересное - выходит новый топовый гнусмас или что-то подобное - всем - АБСОЛЮТНО ВСЕМ плевать
кто-то в своём болоте порадуется - и всё
а вот выходит айфон - и никого - АБСОЛЮТНО НИКОГО не оставляет равнодушными
хотя ценник у самсунга тоже нехилый
https://vm.tiktok.com/ZS9wscFt/https://vm.tiktok.com/ZS9wscFt/
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1k
SantaJohn Лошад-Аквалангист 51 минуту назад
Ну, не знаю... Мне всё равно. Я только из этого поста узнал, что у эппла что-то вышло. И мне, по-прежнему, всё равно.
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19k
Лошад-Аквалангист SantaJohn 49 минут назад
поэтом у и пишите сюда
конечно всё равно
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1k
K_II_T 4 часа назад
Ссылка coub.com
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−64
сталена пакет 5 часов назад
не православно это. нужно пользоваться ётафоном
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−34
Князь Курбский 5 часов назад
При наших зарплатах это херня
У нас айфон стоит 30 в мес с планом
У меня сяоми, я плачу 20 евро в месяц с планом
Телефон меняют раз в год или в случае поломки там потери кражи царапки разбил и т.д. Я даже не иньересуюсь какой. Тупо флагман и все
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19k
Лошад-Аквалангист Князь Курбский 4 часа назад
у меня феррари
а ты жигули раз в год меняешь
в случае поломки там потери кражи царапки разбил и т. д.
даже не интересуешься какой
тупо флагман и всё
лада гранта, к примеру
а у меня феррари
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26k
Aleks Лошад-Аквалангист 4 часа назад
сравнить кредитный айфон, которым хвалятся исключительно нищеьроды с феррари

Ты еще скажи, что у тебя носки от армани, а вы как лохи в рыночных ходите
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19k
Лошад-Аквалангист Aleks 52 минуты назад
я ещё раз скажу, что у меня феррари, технологичное устройство
если вы считаете носки технологичными устройствами - тут проблема гораздо глубже
и провести аллегорию между технологичным устройством, требующим больших вложений для изучения и улучшения, и хлопчато-бумажным производством...
засим разрешите откланяться.
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26k
Aleks Лошад-Аквалангист Полчаса назад
Поясню народным языком. Покупка феррари это действительно показатель статуса человека. А покупка айфона в кредит - это в большинстве своем способ нищеброда самоутвердится.
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3k
Shtoppi 5 часов назад
<<А что вы думаете о политике компании Apple? Как вам новые iPhone?>>
Что думаем?)))
<<А что вы думаете о политике компании Apple? Как вам новые iPhone?>> Что думаем?)))
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380
JohnnyCat 5 часов назад
В комплект не включён РИС, так как мы заботимся о китайцах, которые его выращивают.
В комплект не включён РИС, так как мы заботимся о китайцах, которые его выращивают.
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2k
Charles Montgomery Burns 5 часов назад
Все ржут, что нет зарядки, а я вот думаю- может в этом есть смысл, конечно защита экологии надуманный повод, но этих зарядок и проводов у большинства полно и может есть резон продавать и без полного комплекта, но скажем дешевле. У меня дома этих зарядок уже куча, летом сменил телефон (не эпл)- зарядка так и осталась в коробке, у жены так же.
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2k
Michael Charles Montgomery Burns 5 часов назад
Зачем продавать без полного комплекта дешевле, когда можно просто продавать с полным комплектом дороже ))
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1k
Bart_S Michael 2 часа назад
Ну, конечно, квалкомовские комплектующие же дешевле стали, да?
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18
Serge Charles Montgomery Burns Час назад
согласен, всё логично. всё равно, айфоны покупают одни и те же люди, а новая модель выходит быстрее, чем поломалась старая.
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3k
Chev Chelios 7 часов назад
Каждый раз, когда эпл выпускает новую модель телефона, тут начинаются визгливые подвывания на все лады, каждый умник пытается соревноваться в остроумии
. Не можете купить такой телефон - ну не покупайте! Чего на говно исходить?
Капитализм становится все агрессивнее, расслоение в обществе все сильнее, поэтому такие страсти кипят из-за какого-то телефона. Relax, take it easy
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638
DeDsmile bad boy 4 часа назад
ну... если вы купите себе флагман гнусмаса, значит можете позволить... себя н@ебать )))
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20k
Тигран Саркисян Chev Chelios 3 часа назад
умею предметам цену давать , а к чему умею , да потому что я эти долбаные оверпрайсные хренамундии чиню.
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20k
Тигран Саркисян Chev Chelios 3 часа назад
а и да мой телефон стоит около 7000 рублей и заряд держит , неделю точно и падать не боится,и тот функционал который мне нужен в нём есть , так вот скажи на кой это говно нужно.
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565
bad boy DeDsmile 2 часа назад
Я понимаю,что меня наипут, но я хотя бы получу з/у и наушники. И да, думаю технологий в фолд 2 будет больше)
P.S. Покупая что то,мы уже позволяем себя обмануть, особенно это касается автопрома. Дело только на сколько нас наепывают.
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20k
Тигран Саркисян bad boy Час назад
правильно мыслим, и точка .
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1k
Mellivora 7 часов назад
Эппл это статус. Покупая продукцию Эппл ты всем заявляешь,что ты не чмо подзаборное, а человек. Видели много продуктов Эппл в руках людей с заклеенными "шильдиками"?
Нет. Везде на показ обгрызанное яблоко. Смотрите люди, у меня продукция Эппл, я не такой нищеброд как вы.
Так что Эппл создав себе имидж может клепать любую продукцию еще очень долго ибо людям всегда нужно внешнее отличие себя от других.
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21k
Андрей Mellivora 4 часа назад
Какой накуй статус, студенты, разные гомики и тп, это мля статус?
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10k
*Билли Бонс* Лошад-Аквалангист 3 часа назад
Во у тебя подгорело!!!

И кстати, воспользуйся своим же советом "и перестань обзывать людей, не зная их,
чмо ущербное", чудище!
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10k
*Билли Бонс* bad boy 3 часа назад
И просят позвонить у других, потому что баланс кончился.
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229
Sergo Sz Mellivora 2 часа назад
"что ты не чмо подзаборное" - а вы точно уверены что все не наоборот?
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229
Sergo Sz 2 часа назад
Особенно когда у человека топовая последняя модель, это сильный повод задуматся о адекватности человека, нужно ли с ним иметь дела. Ибо высока вероятность того, что у человека окажется хлебушек в голове, и это не зависимо от пола.
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468
Alexei Fil 7 часов назад
Очень смешное название поста. Никто вас не то чтобы за дебилов, а просто ни за кого не держит. Давно уже заметил, что у россиян как то с ног на голову, через жопу... Зазеркалье, одним словом. Для русских кредит или рент - удел нищебродов. Можете и меня таковым считать при том, что я живу в выплаченном доме стоимостью $200K в г. Филадельфия. Айфоны я рентую по контракту. Обходится мне это в $20 в месяц. Каждые два года на следующий день после официального дня продаж мне на крылечко кладут новую модель айфончика. Старую модель сдаю обратно. А $20 - это примерная плата за воду в домохозяйстве, ну или бутылка калифорнийского вина - совершенно не напрягает. Вот такая американская реальность.
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18
Serge Alexei Fil Час назад
на самом деле, тебя так же имеют. ты платишь $240 в год за вещь, которая даже не является твоей. а сколько у вас новый айфон стоит?
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