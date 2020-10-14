"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона

Вчера компания Apple представила новые iPhone 12. Презентацию смотрели не только фанаты яблочной продукции, но и владельцы другой техники, чтобы наконец понять, зачем люди берут кредиты на Айфоны. Давайте посмотрим, придумали ли что-нибудь новенькое и инновационное на этот раз?
Прежде, чем мы перейдем к реакции соцсетей и мемам, давайте сначала вкратце выясним, что же рассказали о новых моделях на презентации.
1. Новые фишки Айфонов 12 и 12 Pro:
• процессор A14 Bionic;
• поддержка 5G;
• размер 6,1 дюйма и 6,7 дюйма;
• дисплей Super Retina XDR;
• нержавеющая сталь + плоский дизайн;
• 4 цвета;
• MagSafe;
• тройные камеры;
• лидар;
• новая обработка изображений ProRAW + запись 10-битного видео HDR.
• поддержка 5G;
• размер 6,1 дюйма и 6,7 дюйма;
• дисплей Super Retina XDR;
• нержавеющая сталь + плоский дизайн;
• 4 цвета;
• MagSafe;
• тройные камеры;
• лидар;
• новая обработка изображений ProRAW + запись 10-битного видео HDR.
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3. Цены в США и цены в России, как обычно, сильно отличаются, вот предварительная стоимость моделей у нас: iPhone 12 — от 79 990 руб, iPhone 12 Pro — от 99 990 руб, iPhone 12 mini — от 69 990 руб, iPhone 12 Pro Max — от 109 990 руб
4. Начнем с дизайна: даже владельцы яблочной продукции отметили, что Apple словно выпустили старую модель iPhone 5S, но за большие деньги
14. В комплекте с новыми Айфонами не будет зарядок и наушников, их придется покупать отдельно: объяснили это заботой о природе
20. На волне хайпа и стеба некоторые компании решили сделать даже суши-сеты в честь выхода новых Айфонов
А что вы думаете о политике компании Apple? Как вам новые iPhone?
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Или это забота о дарителях телефонов. Пососала за айфон, и чутка в ж...пу за зарядку?)))
Теперь ситуация:
1-ый год- охренел! Ты зачем купил такой дорогой телефон?! Ты знаешь,ч то можно было купить? (далее перечисления всякой ненужной хрени в зависимости от потребностей и фантазии говорящего).
2-ой год - ты бы поменял телефон, не прилично ходить с одним и тем же так долго, уже ввели кучу новых функций! (мне хватает того что есть, телефон как и раньше отлично справляется с почтой, текстовыми редакторами, фотографией и память в 512 гб ещё не забилась)
3-ий год - ну ты и жлоб! Ты что бомж что ли?! Вот я купил и далее перечисление каких-то китайских брендов, которые сломались у него же годом ранее.
Так вот, этот пост с "едкими" комментариями напомнил мне мою же ситуацию. Кому какое дело кто что и зачем покупает, если тратит свои деньги ради собственного удовольствия?
Я буду ходить со своим телефоном еще пару лет, если не погибнет в неравной схватке с твердой поверхностью, так как второй раз экран я менять не буду. И лично мне все равно сколько стоит новый айфон или сколько можно купить других телефонов на эту сумму.
Носите то, что вам нравится, остальное очевидно не для вас создано.
Пена у рта свидетельствует о том, что вам почему-то не всё равно.
1. Цена = почка за счет НДСа, который тут платится в данном случае за счет покупателей. По цене США (перевод из баксов) выходит около 85к, что вполне нормально, а у нас же сразу 110к бахнули. И, опять же, у каждой новинки эпла примерно такая стоимость, чему удивляться? Начиная с 10ки уже такой ценник примерно. Чего ждали? 40к за 512 гигов? Все ожидаемо. В оригинале цена намного ниже.
2. Аксессуары. Сейчас не только эпл а и многие другие переходят на беспроводные устройства, которые покупаются единоразово и стоят довольно дорого. Заметьте, сам провод в комплекте идет, что позволяет при необходимости заряжать телефон. Смысл им пихать проводную зарядку и стандартные наушники, которые так и останутся валяться в коробках, так как у 80% юзеров флагманов эпла есть свои беспроводные наушники и зарядки? А если кому надо - то даже оригиналы проводных стоят недорого. Если человек покупает мобильник за 100к, то ему не будет особой проблемой потратить еще 3к на блок и "уши".
3. Дизайн у 5ки был самым классным. Куча опросов в свое время проводилась, да и сейчас очень много пользователей 5 модели. Ровная грань гораздо удобнее обмылка, да и смотрится лучше. Все эти закругленные стекла не дают плюса.
4. LiDAR - это новинка. И в будущем это может стать очень крутой штукой для интернета. С учетом роста онлайн-магазинов было бы прикольно внедрить такой сервис по онлайн-примерке обуви, например, или посмотреть, как новый диван из Икеи будет смотреться в твоей комнате.
Мне пох какая марка и модель. Функции интересуют. И удобство.. остальное אуйня для нищих лопушков с амбициями типа тебя
кто-то в своём болоте порадуется - и всё
а вот выходит айфон - и никого - АБСОЛЮТНО НИКОГО не оставляет равнодушными
хотя ценник у самсунга тоже нехилый
https://vm.tiktok.com/ZS9wscFt/https://vm.tiktok.com/ZS9wscFt/
конечно всё равно
У нас айфон стоит 30 в мес с планом
У меня сяоми, я плачу 20 евро в месяц с планом
Телефон меняют раз в год или в случае поломки там потери кражи царапки разбил и т.д. Я даже не иньересуюсь какой. Тупо флагман и все
а ты жигули раз в год меняешь
в случае поломки там потери кражи царапки разбил и т. д.
даже не интересуешься какой
тупо флагман и всё
лада гранта, к примеру
а у меня феррари
Ты еще скажи, что у тебя носки от армани, а вы как лохи в рыночных ходите
если вы считаете носки технологичными устройствами - тут проблема гораздо глубже
и провести аллегорию между технологичным устройством, требующим больших вложений для изучения и улучшения, и хлопчато-бумажным производством...
засим разрешите откланяться.
Что думаем?)))
Капитализм становится все агрессивнее, расслоение в обществе все сильнее, поэтому такие страсти кипят из-за какого-то телефона. Relax, take it easy
P.S. Покупая что то,мы уже позволяем себя обмануть, особенно это касается автопрома. Дело только на сколько нас наепывают.
Нет. Везде на показ обгрызанное яблоко. Смотрите люди, у меня продукция Эппл, я не такой нищеброд как вы.
Так что Эппл создав себе имидж может клепать любую продукцию еще очень долго ибо людям всегда нужно внешнее отличие себя от других.
И кстати, воспользуйся своим же советом "и перестань обзывать людей, не зная их,
чмо ущербное", чудище!