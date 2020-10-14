"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона

Вчера компания Apple представила новые iPhone 12. Презентацию смотрели не только фанаты яблочной продукции, но и владельцы другой техники, чтобы наконец понять, зачем люди берут кредиты на Айфоны. Давайте посмотрим, придумали ли что-нибудь новенькое и инновационное на этот раз?

0 Прежде, чем мы перейдем к реакции соцсетей и мемам, давайте сначала вкратце выясним, что же рассказали о новых моделях на презентации.

1. Новые фишки Айфонов 12 и 12 Pro: 0 Источник: • процессор A14 Bionic;

• поддержка 5G;

• размер 6,1 дюйма и 6,7 дюйма;

• дисплей Super Retina XDR;

• нержавеющая сталь + плоский дизайн;

• 4 цвета;

• MagSafe;

• тройные камеры;

• лидар;

• новая обработка изображений ProRAW + запись 10-битного видео HDR.

×

2. Дизайн новых iPhone: 0

3. Цены в США и цены в России, как обычно, сильно отличаются, вот предварительная стоимость моделей у нас: iPhone 12 — от 79 990 руб, iPhone 12 Pro — от 99 990 руб, iPhone 12 mini​ — от 69 990 руб, iPhone 12 Pro Max — от 109 990 руб 0 Источник:

4. Начнем с дизайна: даже владельцы яблочной продукции отметили, что Apple словно выпустили старую модель iPhone 5S, но за большие деньги 0 Источник:

5. Видите сходство? 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Те, у кого еще 5S, не растерялись 0 Источник:

8. Владельцы андроидов тоже высказались 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. После того, как узнал цены на новый Айфон 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Apple: тот же Айфон, но за бОльшие деньги / Фанаты Apple скупают всё 0 Источник:

13. Не забыли и про недавнюю презентацию от Сбера 0 Источник:

14. В комплекте с новыми Айфонами не будет зарядок и наушников, их придется покупать отдельно: объяснили это заботой о природе 0 Источник:

15. Какой же мощный маркетинг у компании, что даже Оскар им не нужен 0 Источник:

16. Apple давно стали продавать аксессуары отдельно, получая с этого огромную прибыль 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. Немного математики 0 Источник:

19. Не все фишки будут работать в России 0 Источник:

20. На волне хайпа и стеба некоторые компании решили сделать даже суши-сеты в честь выхода новых Айфонов 0 Источник: