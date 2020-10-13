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Павел Дуров раскрыл секреты молодости

Павел Дуров раскрыл секреты молодости (12 фото)

Автор:
13 октября 2020 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Telegram   забавно   павел дуров   реакция   секреты молодости   фото   юмор   
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Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения назвал 7 правил, которые помогают выглядеть моложе.
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Метки: Telegram   забавно   павел дуров   реакция   секреты молодости   фото   юмор   
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18  комментариев
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587
Денис Федоров 2 часа назад
Ну так то он и выглядит на свой возраст...Какая нахер молодость?
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1k
Ugo 9 минут назад
Оззи Осборну пусть свои секреты расскажет. Он в 36 жил так, что многие сомневались наступит ли 37.
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7k
Vlad 12 минут назад
"...стоит отказаться от мяса и заменить его на рыбу и морепродукты." А самое главное радоваться жизни и время от времени "бросать самолётики из окна офиса с прикреплёнными к ним 5000-рублёвыми банкнотами".
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32
Альф 16 минут назад
Так он и выглядит на 36-38. И это при фотошопах, фильтрах, мейкапах.
Никто не спорит: Дуров - крутой чувак, но вот как гуру вечной молодости или эталон результатов ЗОЖ - пример так себе
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Рано у него кризис среднего возраста начался.
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4k
Михаил Час назад
главный секрет молодости на данный момент это умение пользоваться фотошопом...
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9k
Sherion Час назад
Прочитал вот это всё простой мужик, вздохнул, решил для себя - отпахаю смену в шахте/на заводе/в поле/ за баранкой, и т.д. , и тоже начну.
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1k
Андрей 2 часа назад
Один я только читаю его как Дурень Павлов?
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2k
Alex 2 часа назад
Ему 36 лет? Не может быть! А больше 35,5 и не дашь.
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1k
Ян Баян 2 часа назад
"Красота и молодость" по Дурову
1. Искусственные зубы
2. Искусственные волосы
3. Фотошоп

"Красота и молодость" по Дурову 1. Искусственные зубы 2. Искусственные волосы 3. Фотошоп
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499
Eric Cartman 2 часа назад
Не слушайте Дурова, он дурачок. Бухайте больше, живите меньше. Планете нужна ваша помощь.
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1k
Anubis17 2 часа назад
Он забыл самое главное сказать, сначала надо стать миллиардером.
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802
no_fate 2 часа назад
Да, да... забыл добавить правило №1: использовать ретуширование фото.
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33k
dima423 3 часа назад
Не пить, не жрать, с телками не общаться...) ...а нафига тогда деньги?)
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25
Михаил dima423 2 часа назад
А нафига тогда жить?
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1k
SSD 3 часа назад
Да пошел она нахер...
Мы все болезни лечим, стаканом доброго вина...(с)
Да пошел она нахер... Мы все болезни лечим, стаканом доброго вина...(с)
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Павел Дуров раскрыл секреты молодости
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1k
Том Сойер 3 часа назад

Павел Дуров раскрыл секреты молодости
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В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? Веселая реакция собак, когда они видят кошачий фильтр на лицах владельцев Веселая реакция собак, когда они видят кошачий фильтр на лицах владельцев Кошка получила легкий шок, увидев хозяйку в коробке Кошка получила легкий шок, увидев хозяйку в коробке Фотошоп: «Пока ты спал…» Фотошоп: «Пока ты спал…» Веселая реакция питомцев на «кошачий фильтр» Веселая реакция питомцев на «кошачий фильтр» Маляр ошибся адресом и покрасил не тот дом Маляр ошибся адресом и покрасил не тот дом
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