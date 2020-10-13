Павел Дуров раскрыл секреты молодости

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения назвал 7 правил, которые помогают выглядеть моложе.
Кажется, советы для здорового образа жизни и долголетия все выучили наизусть — не баловаться вредными привычками, высыпаться, не нервничать и жить поближе к природе. Но периодически кто-то пытается снова напомнить другим о важности таких правил — в этот раз этим кем-то стал Павел Дуров. 10 октября ему исполнилось 36 лет, и в честь этого он решил рассказать о своих способах выглядеть моложе.
В честь дня рождения Павел Дуров рассказал о своих секретах молодости
10 октября 2020 года основателю «ВКонтакте» и «Telegram» исполнилось 36 лет, и в честь этого он рассказал о том, как ему (а также другим людям) удаётся выглядеть моложе своего возраста.
Во-первых, Павел рекомендует не пить алкоголь, который, по его мнению, не добавляет людям здоровья, а вот лишних лет — да. Спать нужно побольше, а вот переедать не стоит. Кроме того, стоит отказаться от мяса и заменить его на рыбу и морепродукты.
Умеренные занятия спортом, а также поменьше стресса — это мы уже слышали не раз. А вот новенький совет — жить одному. Павел считает, что это может быть связано с тем, что одиночки не зависят от чужих привычек и живут так, как удобнее им.
Во-первых, Павел рекомендует не пить алкоголь, который, по его мнению, не добавляет людям здоровья, а вот лишних лет — да. Спать нужно побольше, а вот переедать не стоит. Кроме того, стоит отказаться от мяса и заменить его на рыбу и морепродукты.
Умеренные занятия спортом, а также поменьше стресса — это мы уже слышали не раз. А вот новенький совет — жить одному. Павел считает, что это может быть связано с тем, что одиночки не зависят от чужих привычек и живут так, как удобнее им.
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Никто не спорит: Дуров - крутой чувак, но вот как гуру вечной молодости или эталон результатов ЗОЖ - пример так себе
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