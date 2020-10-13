Павел Дуров раскрыл секреты молодости

Кажется, советы для здорового образа жизни и долголетия все выучили наизусть — не баловаться вредными привычками, высыпаться, не нервничать и жить поближе к природе. Но периодически кто-то пытается снова напомнить другим о важности таких правил — в этот раз этим кем-то стал Павел Дуров. 10 октября ему исполнилось 36 лет, и в честь этого он решил рассказать о своих способах выглядеть моложе.