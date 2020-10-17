Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за... 25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design 25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и часть из них обвинили в предательстве Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и... В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном... Угадай назначения прибора из СССР Угадай назначения прибора из СССР Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда» Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57... Единственный случай лишения звания Героя России Единственный случай лишения звания Героя России "Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани "Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1 В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1 Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС Намешалось Намешалось Участницы конкурса «Мисс Мексика» показали национальные костюмы Участницы конкурса «Мисс Мексика» показали национальные костюмы 20 фото представителей разных народов Российской Империи 20 фото представителей разных народов Российской Империи "Срочно ищу любовника": неожиданные и откровенные анкеты девушек с сайта знакомств "Срочно ищу любовника": неожиданные и откровенные анкеты девушек с... Вот могут же! Вот могут же! Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты
Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей

Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 23:24
Метки: интересно   пенсионерка   рекорды   
551
4
1

Галина Чувина проживает в небольшом городе Сасово в Рязанской области. Именно в этом месте вышедшая на пенсию женщина устроилась на работу в бассейн, где заботливо развешивала верхнюю одежду гостей и раздавала номерки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   пенсионерка   рекорды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Mauritanien 3 часа назад
Про фрау Меркель еще не писали????))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
216
Иван 37 минут назад
Удивительная история. Что тут скажешь - призвание. Жаль что в итоге без работы и с мизерной пенсией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Час назад
Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Час назад
Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей
Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−179
Alex 2 часа назад
в ЧВК пригожина ее)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Мда. Какой талант пропадает. А ведь метание ножа - необходимейший навык для спецназера специального назначения. Если ты в 10 метрах от часового, то единственный способ его снять - метнуть ему нож в горло. Сколько раз такое видел в фильмах про войну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
константин 3 часа назад
а есть соревнования по метанию ножей в два оборота?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото) Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото) Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? 50 интересных фактов о Венере 50 интересных фактов о Венере Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас" Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас" "Спокушки" по-мусульмански, или почему держать петуха в доме - это правильно "Спокушки" по-мусульмански, или почему держать петуха в доме - это правильно 50 интересных фактов из жизни Ломоносова 50 интересных фактов из жизни Ломоносова
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2677410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
0
106
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
4
80
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
﻿
Набирающие популярность
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
1
32
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
Британские комедии. Когда ржёшь, как конь
1
28
Британские комедии. Когда ржёшь, как конь
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#россия#кино#СССР#автомобили#очумелые ручки#короткопост#дтп
#факты#животные#интересное#своими руками#сделай сам#gif#в мире#собака#девушка#забавно
#история#прикол#природа#девушки#еда#авария#картинки#коронавирус#домашние животные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться