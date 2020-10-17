Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей

Уже через полтора месяца с начала своих тренировок в городе Сасово был организован турнир, куда приехали спецназовцы, опытные метатели ножей и любители с разных краёв необъятной страны. Всего насчитали почти пятьдесят участников самой разной степени мастерства. Участвовала и Галина.



Сказать, что аудитория удивилась тому, что победителем соревнований стала та самая баба Галя, которая совсем недавно метнула свой первый нож в мишень, значит ничего не сказать. Старания были вознаграждены полезным на кухне призом – мясорубкой.



Этот успех можно было списать на случайное везение, присущее новичкам, но история на этом только начиналась, ведь новые и более крупные соревнования были уже не за горами. Сначала был чемпионат России, который принимала столица, где Галина снова одержала сенсационную победу и снова получила приз, мобильный телефон и надувной матрас. Затем ряд других триумфальных выступлений на разных турнирах и, конечно же, чемпионат мира в Калининграде в 2008 году, где собрались самые лучшие спортсмены с 36 стран, среди которых не было других пенсионеров.