Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей

Галина Чувина проживает в небольшом городе Сасово в Рязанской области. Именно в этом месте вышедшая на пенсию женщина устроилась на работу в бассейн, где заботливо развешивала верхнюю одежду гостей и раздавала номерки.
Быть может, она так и осталась бы в памяти людей просто доброй женщиной, если бы однажды в бассейн не наведались молодые люди, которые обсуждали открытие клуба по метанию ножей. Трудно объяснить, что именно привело Галину на занятия, сама она объясняла это Божьим промыслом, а может всё дело было в простом желании как-то разнообразить свою жизнь, однако факт остаётся фактом, пенсионерка приступила к тренировкам и задержалась там, где молодые люди чаще всего пару раз метали нож и уходили навсегда.
Уже через полтора месяца с начала своих тренировок в городе Сасово был организован турнир, куда приехали спецназовцы, опытные метатели ножей и любители с разных краёв необъятной страны. Всего насчитали почти пятьдесят участников самой разной степени мастерства. Участвовала и Галина.
Сказать, что аудитория удивилась тому, что победителем соревнований стала та самая баба Галя, которая совсем недавно метнула свой первый нож в мишень, значит ничего не сказать. Старания были вознаграждены полезным на кухне призом – мясорубкой.
Этот успех можно было списать на случайное везение, присущее новичкам, но история на этом только начиналась, ведь новые и более крупные соревнования были уже не за горами. Сначала был чемпионат России, который принимала столица, где Галина снова одержала сенсационную победу и снова получила приз, мобильный телефон и надувной матрас. Затем ряд других триумфальных выступлений на разных турнирах и, конечно же, чемпионат мира в Калининграде в 2008 году, где собрались самые лучшие спортсмены с 36 стран, среди которых не было других пенсионеров.
Быть может, история уже давно кажется слишком волшебной, как в простоватых мотивирующих фильмах, но правда в том, что на этом чемпионате Галина Чувина стала абсолютной чемпионкой мира. Существенный для пенсионерки денежный приз и широкие от удивления глаза оппонентов, наверняка, запомнились жительнице Сасово навсегда.
На тот момент ей было 57 лет, а метанием ножей она занималась всего год.
Позже в 2013 году она станет чемпионкой Европы по метанию ножей и топоров и соберёт за карьеру итого 3 чемпионства в первенствах России.
К сожалению, у нас в стране нет особо бережного отношения к таким красивым историям, поэтому подобный спортивный успех в столь редкой дисциплине не ведёт к финансовому благополучию.
У Галины, которую в спортивной среде именовали просто баба Галей, часто брали интервью, приглашали на федеральные каналы, подносили блокнотики для автографов, но существенной поддержки она никогда не получала. Через какое-то время она перестала ездить на соревнования. Во-первых, возраст брал своё. Во-вторых, спортсменам часто приходилось самим оплачивать дорогу.
В бассейне она проработала недолго, новую работу не нашла, хоть многие иностранцы периодически звали её тренировать детей к себе в страну, но как-то не срасталось, поэтому жила она на пенсию, а подрабатывала на продаже выращенных в собственном огороде продуктов.
В данный момент женщине уже 68 лет, в списке своих трофеев она имеет более 50 медалей, а в активах – пенсия в 13 тысяч рублей и разваливающийся дом.
Источник:
- "Спокушки" по-мусульмански, или почему держать петуха в доме - это правильно
- Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать?
- Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас"
- 50 интересных фактов о Венере
- Самые длинные реки в Европе: Топ-10
Понравилось46