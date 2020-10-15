Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас"

Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются города. Мы собрали архивные фото Москвы времен СССР и сравнили их с современными видами. Давайте посмотрим, как было раньше и как стало сейчас.

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1. На фото Смоленская площадь и Садовое кольцо, 1977 год 0 Источник:

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2. Курский вокзал, 1973 год 0 Источник:

Сейчас 0 Источник:

3. Чистые пруды тогда 0 Источник:

И сейчас 0 Источник:

4. Парк Горького, 1950 год 0 Источник:

Сейчас 0 Источник:

5. Центральный Универсальный Магазин, 1954 год 0 Источник:

ЦУМ сейчас 0 Источник:

6. Площадь Маяковского и Садовое кольцо, 1970-1979 гг 0 Источник:

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7. Проспект Калинина, который превратился в улицу Новый Арбат, кадр 1985 года 0 Источник:

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8. Усадба "Останкино", 1950-е 0 Источник:

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9. Новый Арбат, 1980-е 0 Источник:

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10. Вид на станцию метро "Улица 1905 года", 1981-1984 гг 0 Источник:

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11. Никольская улица, 1973 год 0 Источник:

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12. Таганская площадь, 1983 года 0 Источник:

Таганка после реконструкции 2016 года 0 Источник:

13. Магазин "Звездочка", фото 1980-х 0 Источник:

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14. Улица Кузнецкий мост, 1990-е 0 Источник:

Теперь пешеходная 0 Источник:

15. Вид на Манежную площадь, 1991 год 0 Источник:

Сейчас 0 Источник:

16. "Детский мир" на Лубянке, 1966 год 0 Источник:

Сейчас 0 Источник:

17. Тогда: метро "Лермонтовская", 1970-е 0 Источник:

Сейчас: метро "Красные ворота" 0 Источник:

18. Пушкинская площадь, 1951 год 0 Источник:

Сейчас 0 Источник:

19. Бутырский вал, 1990 год 0 Источник:

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы сейчас 0 Источник:

20. Вид с другого ракурса на площадь Калинина - тогда и сейчас 0 Источник:

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21. Чайный дом на Мясницкой, 1979 год 0 Источник:

Сейчас 0 Источник:

22. Покровка в 90-е-2000-е 0 Источник:

Современный вид 0 Источник:

23. Палаточный лагерь за Красной площадью, 90-е 0 Источник:

Парк "Зарядье" 0 Источник:

24. Улица Варварка (тогда улица Разина), 1976 год 0 Источник:

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25. Площадь Ногина в 1990-х годах переименовали в Славянскую, кадр из 1978-1980 гг 0 Источник: