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Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас"

Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас" (51 фото)

Автор:
15 октября 2020 13:47
Сообщество : СССР
Метки: было и стало   интересно   исторические фото   москва   москва ссср и сейчас   тогда и сейчас   фото   
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Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются города. Мы собрали архивные фото Москвы времен СССР и сравнили их с современными видами. Давайте посмотрим, как было раньше и как стало сейчас.
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Метки: было и стало   интересно   исторические фото   москва   москва ссср и сейчас   тогда и сейчас   фото   
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 44 минуты назад
Отличные фото,жаль на многих ракурс разный.
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7k
Andrey 5 минут назад
Когда-то на Калининском был СССР, а теперь Eshak....
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