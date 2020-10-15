Москва времен СССР: коллекция интересных кадров в стиле "Тогда и сейчас"

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15 октября 2020 13:47
Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются города. Мы собрали архивные фото Москвы времен СССР и сравнили их с современными видами. Давайте посмотрим, как было раньше и как стало сейчас.
1. На фото Смоленская площадь и Садовое кольцо, 1977 год
2. Курский вокзал, 1973 год
4. Парк Горького, 1950 год
5. Центральный Универсальный Магазин, 1954 год
6. Площадь Маяковского и Садовое кольцо, 1970-1979 гг
7. Проспект Калинина, который превратился в улицу Новый Арбат, кадр 1985 года
8. Усадба "Останкино", 1950-е
10. Вид на станцию метро "Улица 1905 года", 1981-1984 гг
11. Никольская улица, 1973 год
12. Таганская площадь, 1983 года
Таганка после реконструкции 2016 года
13. Магазин "Звездочка", фото 1980-х
14. Улица Кузнецкий мост, 1990-е
15. Вид на Манежную площадь, 1991 год
16. "Детский мир" на Лубянке, 1966 год
17. Тогда: метро "Лермонтовская", 1970-е
Сейчас: метро "Красные ворота"
18. Пушкинская площадь, 1951 год
19. Бутырский вал, 1990 год
Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы сейчас
20. Вид с другого ракурса на площадь Калинина - тогда и сейчас
21. Чайный дом на Мясницкой, 1979 год
22. Покровка в 90-е-2000-е
23. Палаточный лагерь за Красной площадью, 90-е
24. Улица Варварка (тогда улица Разина), 1976 год
25. Площадь Ногина в 1990-х годах переименовали в Славянскую, кадр из 1978-1980 гг
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