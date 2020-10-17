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Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда»

Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда» (5 фото)

Автор:
17 октября 2020 21:41
Метки: актеры   биография   кино   
911
5

В легендарном фильме «Офицеры» роль внука генерала Трофимова сыграл маленький актер Андрюша Громов. До этого 9-летний талантливый пацан уже успешно сыграл в популярной комедии 70-х годов «Приключения желтого чемоданчика», а также в главной роли в короткометражке «Валерка, Рэмка +…».

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Метки: актеры   биография   кино   
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4  комментария
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138
Oleg Час назад
Чего тут говорить,молодчага,и в кино замечательно сыграл и в жизни многого добился.
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Вадим Час назад
Автор, ты бы прежде чем копипастить википедию посмотрел бы- сегодня Андрею Юрьевичу Громову 61 год.
А человек он достойный - респект!
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MATPOC Час назад
Воот! а пиндосовское- убивает:
Ссылка www.youtube.com
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Torvard MATPOC Час назад
песня огонь,исполнение прекрасное!!!но почему в этом посте?
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