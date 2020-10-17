Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда»

В легендарном фильме «Офицеры» роль внука генерала Трофимова сыграл маленький актер Андрюша Громов. До этого 9-летний талантливый пацан уже успешно сыграл в популярной комедии 70-х годов «Приключения желтого чемоданчика», а также в главной роли в короткометражке «Валерка, Рэмка +…».
Собственно, там и увидел его режиссер «Офицеров» Владимир Роговой и практически без проб утвердил на роль Вани Трофимова. По сценарию требовался мальчик с выразительным лицом, так как планировалось снять много крупных планов, а в предыдущих фильмах Андрей продемонстрировал, что хорошо владеет мимикой, да и вообще показал неплохие драматические способности.
После премьеры «Офицеров» Андрей стал по настоящему знаменитым и узнаваемым. Поначалу он сильно удивлялся, когда взрослые дяди и тети просили у него автографы. Все предрекали пацану большое будущее в кино. Обладая выразительной фотогеничной внешностью и актерскими способностями, никто не сомневался, что его ждет успешная кинокарьера.
Но после фильма «Офицеры» родители Андрея больше не давали согласия на участие сына в других фильмах. Возможно, это было связано с тем, что во время съемок «Офицеров» чуть не произошел трагический случай.
В фильме есть момент, когда Ваня в зоопарке сквозь решетку наблюдает за бегемотом. Чтобы побыстрее отснять этот эпизод, в зоопарк решили не выезжать. Кадры с бегемотом использовали из старого документального фильма о московском зоопарке, а Ваню и окружающих его «посетителей» зоопарка, снимали в студии, где поставил кусок тяжелой чугунной решетки, якобы отделяющей людей от вольера с животным.
Решетку почти не закрепили, поэтому народ в кадре её придерживал руками. Когда сцену отсняли и все отошли, более чем 150-килограммовая решетка начала падать. Рядом оставался только Андрей, который вначале попытался её удержать, но потом сообразив, что одному ему это не по силам, быстро отпрыгнул в сторону. Решетка с жутким грохотом упала, едва не придавив маленького актера.
Оператор картины Кирилл Рапопорт, на глазах которого всё это произошло, позже рассказывал, что первые седые волосы у себя он заметил после того съемочного дня.
То, что Андрей в итоге не стал актером, удачно отразилось на его судьбе. Он неплохо учился в школе, потом также хорошо в МГИМО. После получения диплома еще и защитил диссертацию, а с 1996 года он на дипломатической работе в МИДе.
Много лет отработал в Нью-Йорке в нашем представительстве при ООН, потом на разных ответственных должностях в других странах, а в 2018 году Андрей Юрьевич Громов назначен на должность Генерального консула Российской Федерации в Болгарии.
Сегодня 61-летний дипломат носит звание Чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, что по воинской квалификации соответствует генералу-лейтенанту. Если учесть, что его дед по фильму дослужился только до звания генерала-майора, то его «внук» уже переплюнул деда по званию.
Источник:
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А человек он достойный - респект!