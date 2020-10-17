Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда»

Решетку почти не закрепили, поэтому народ в кадре её придерживал руками. Когда сцену отсняли и все отошли, более чем 150-килограммовая решетка начала падать. Рядом оставался только Андрей, который вначале попытался её удержать, но потом сообразив, что одному ему это не по силам, быстро отпрыгнул в сторону. Решетка с жутким грохотом упала, едва не придавив маленького актера.





Оператор картины Кирилл Рапопорт, на глазах которого всё это произошло, позже рассказывал, что первые седые волосы у себя он заметил после того съемочного дня.





То, что Андрей в итоге не стал актером, удачно отразилось на его судьбе. Он неплохо учился в школе, потом также хорошо в МГИМО. После получения диплома еще и защитил диссертацию, а с 1996 года он на дипломатической работе в МИДе.