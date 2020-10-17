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20 фото представителей разных народов Российской Империи

20 фото представителей разных народов Российской Империи (21 фото)

Автор:
17 октября 2020 20:02
Метки: история   кунсткамера   россия   факты   фото   
353
21
В петербургской Кунсткамере хранятся фотографии представителей сотен народностей, проживавших в Российской империи. Вот лишь 20 из них.
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Метки: история   кунсткамера   россия   факты   фото   
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6  комментариев
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264
Zvirbulis 2 часа назад
А где латышские представители? Россия наша извечная Метрополия (что истинно в последней инстанции) и хотелось бы увидеть прямое тому историческое подтверждение.
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1k
Титус Zvirbulis 2 часа назад
Это до горбачёвской вакханалии с последующими сепаратистскими крысиными бегами.
Ссылка www.youtube.com
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11k
робт 42 минуты назад
"Белорусские крестьяне"
"Украинский крестьянин"

это русские крестьяне до принудительной белорусизации и украинизации
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977
WithU робт 4 минуты назад
Даже в такой нейтральной теме надо взять и накидать говна на вентилятор ))
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−166
Максим Час назад
на вид типичные кремлеботы, россияне понимаешь
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