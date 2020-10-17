20 фото представителей разных народов Российской Империи

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17 октября 2020 20:02
В петербургской Кунсткамере хранятся фотографии представителей сотен народностей, проживавших в Российской империи. Вот лишь 20 из них.
Русский крестьянин, Рязанская губерния, 1900 — 1905
Белорусские крестьяне, Могилевская губерния, 1903
Украинский крестьянин, Черниговская губерния, 1900−1905
Поляк из Привислинских губерний (совр. Польша), 1903
Карельский крестьянин из Петрозаводска (Олонецкая губерния, ныне республика Карелия), 1900−1905
Коми-зырянин из Вологодской губернии, 1906
Армянка из Бакинской губернии (ныне Азербайджан), 1883
Грузинка из Тифлисской губ. (ныне Тбилиси, Грузия), кон. XIX века
Аварец из Дагестана, 1883
Кабардинец из Кабарды (ныне Республика Кабардино-Балкария), кон. XIX века
Калмычка из Астраханской губ., кон. XIX — нач. XX вв.
Татарин из Казанской губернии (ныне Республика Татарстан), 1880
Башкир из Уфимской губернии (ныне Республика Башкортостан), 1900−1905
Айн с острова Сахалин, кон. XIX в.
Манси из Пермской губернии, 1908
Ительменка с Камчатки, 1911
Тофаларки из Иркутской губернии, 1900−1905
Тувинцы из Урянхайского края (ныне Республика Тува), 1900−1905
Эвенки (тунгусы) из Забайкальской области, 1912
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