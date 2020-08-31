С каких пор Авито стал смешнее Пикабу?

Как-то так оказалось, что контент интернет-площадок с объявлениями стал веселее, чем на развлекательных сайтах. Данный пост - как раз тому подтверждение!
1. Уникальные лоты, уникальность которых проверить невозможно
2. Если только из Бельдяжек
3. Когда ты мастер на все руки и с фантазией тоже все замечательно
4. Порыскайте за зубами, может бы у вас тоже осталась такая ириска
5. Ох уж эти кухонные фотографы
6. Во время пандемии появилось много необычных предложений на подобных сайтах
7. Главное - это презентация вещи
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9. Многие просто помешаны на купюрах с красивыми номерами
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11. Во время дефицита
12. Когда рукоделие у мужика в крови
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14. А мы продолжаем изучать самые необычные объявления на Avito
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