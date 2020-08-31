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С каких пор Авито стал смешнее Пикабу?

С каких пор Авито стал смешнее Пикабу? (18 фото)

Автор:
31 августа 2020 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: авито   объявления   прикол   продам   работа   смех   юмор   
2199
18
Как-то так оказалось, что контент интернет-площадок с объявлениями стал веселее, чем на развлекательных сайтах. Данный пост - как раз тому подтверждение!

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Метки: авито   объявления   прикол   продам   работа   смех   юмор   
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2  комментария
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29k
Опаньки Полчаса назад
вот эти все шутники вкупе с роем разводил и скупщиков полностью убили эту торговую площадку
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6k
Barachek_Obachek 19 минут назад
Половина шутников, другая дебилов
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Stan from Russia

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