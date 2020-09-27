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Киллер спас бывшего футболиста от жены

Киллер спас бывшего футболиста от жены (4 фото)

Автор:
27 сентября 2020 13:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жена   киллер   муж   семья   турция   убийство   футболист   
1851
4
В семейной жизни бывает всякое, скандалы, интриги и расследования. Порой страсти кипят так, что диву даёшься. Жена одного бывшего турецкого футболиста завела себе как-то любовника и вздумалось вздорной бабе жизнь свою по-иному устроить.

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Метки: жена   киллер   муж   семья   турция   убийство   футболист   
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8  комментариев
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6k
albedo 2 часа назад
Красава киллер.
Вот что значит Восток.
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XoCTeJI albedo 2 часа назад
Вот что значит футбольный болельщик))
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27k
winergy2012 17 минут назад
Киллер спас бывшего футболиста от жены
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185
Иван 54 минуты назад
Не футболист незадачливый, а жена стерва
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28
Diego Chico Corrales 59 минут назад
Змея подколодная. Интересно на тещу посмотреть
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14k
Weddaan 2 часа назад
А, что профсоюз киллеров думает об этом?
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Киллер спас бывшего футболиста от жены
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3k
Летучий Мыш 2 часа назад
А может это любовница футболиста наняла рецидивиста, чтобы он огрворил жену?
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