Киллер спас бывшего футболиста от жены

В семейной жизни бывает всякое, скандалы, интриги и расследования. Порой страсти кипят так, что диву даёшься. Жена одного бывшего турецкого футболиста завела себе как-то любовника и вздумалось вздорной бабе жизнь свою по-иному устроить.
Эмре Ашик именно так зовут незадачливого мужа, наверно, сильно удивился, когда ему сообщили, что с ним хочет встретиться киллер, нанятый его супругой. Но профессиональный убийца не спешил выполнить заказ, а совсем напротив. Он пришёл предупредить известного бывшего футболиста не только о неверности его жены Ягмур Ашик, но и о её планах в ближайшее время стать вдовой.
Оказывается, дамочка подговорила своего любовника Эрди Сунгура убить мужа, от которого у неё между прочем трое детей. Но как показали предварительные стрельбы, которые организовала Ягмур, убийцей Сунгуру стать не дано. Он малодушно зажмурился при виде куска мяса и стрелять в него наотрез отказался. Чтобы хоть как-то успокоить коварную женщину, он познакомил её с рецидивистом, который уже отсидел за убийство трёх человек.
Та же, в свою очередь, снабдила его оружием и попросила найти тайное место, где можно было бы спрятать труп. За убийство экс-футболиста она готова была заплатить 10 миллионами турецких лир (1,3 миллиона долларов). Собственно говоря, всё это затевалось дабы получить серьёзное наследство после смерти мужа. Но киллер оказался нормальным мужиком и просто рассказал о готовящемся преступлении Эмре Ашику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вперёд в прошлое: семейная пара решила пожить в Викторианской эпохе
- С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
- Муж сказал – я тебе ничего не обещаю, кроме любви
- Жестокий роман: знаменитости, которые родили от чужих мужей
- Неравный брак: Звездные семьи, в которых жены намного младше мужей
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Вот что значит Восток.