Киллер спас бывшего футболиста от жены

Эмре Ашик именно так зовут незадачливого мужа, наверно, сильно удивился, когда ему сообщили, что с ним хочет встретиться киллер, нанятый его супругой. Но профессиональный убийца не спешил выполнить заказ, а совсем напротив. Он пришёл предупредить известного бывшего футболиста не только о неверности его жены Ягмур Ашик, но и о её планах в ближайшее время стать вдовой.