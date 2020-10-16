Мамина радость: девочка по ошибке принесла в школу смазку вместо санитайзера

«На днях я собралась стирать школьную форму Саммер, вывернула карманы и нашла смазку. Я сказала: «Господи, зачем тебе это?», а Саммер ответила: «Для рук, убивать микробы».

«Мне пришлось сказать ей, что «это мамочкин, надо убрать его в шкаф». А потом я спросила, делилась ли она им с друзьями, и она ответила «да». Мне было так стыдно!».