Мамина радость: девочка по ошибке принесла в школу смазку вместо санитайзера

36-летняя Луиза Хози из города Ливингстон в Шотландии была готова провалиться сквозь землю со стыда, когда узнала, что ее пятилетняя дочь по ошибке захватила в школу флакончик со смазкой, перепутав его с антисептиком для рук.
Луиза собиралась постирать школьную форму дочери и обнаружила пузырек в одном из карманов. Пятилетняя Саммер увидела на флаконе логотип «Энн Саммерс» и по ошибке приняла его за свое имя.
Когда Луиза, которая воспитывает троих детей, расспросила дочь, она узнала, что девочка использовала смазку в качестве антисептика для рук и даже делилась ею с друзьями.
«Я участвовала в акции Энн Саммерс, где девушка в прямой трансляции лопает воздушный шарик, и ты получаешь приз», — рассказала Луиза. — «Мне достались два флакона смазки и духи, но я оставила все это в упаковке, их так никто и не трогал».
«На днях я собралась стирать школьную форму Саммер, вывернула карманы и нашла смазку. Я сказала: «Господи, зачем тебе это?», а Саммер ответила: «Для рук, убивать микробы».
«Мне пришлось сказать ей, что «это мамочкин, надо убрать его в шкаф». А потом я спросила, делилась ли она им с друзьями, и она ответила «да». Мне было так стыдно!».
Саммер сказала Луизе, что «санитайзер» ей понравился, потому что «оказался горячим и мягким на ощупь».
Луиз сказала, что не знает, как долго Саммер пользовалась смазкой вместо антисептика но вряд ли больше пары дней, так как никто из учителей ничего не заметил.
«Куча друзей и близких уже посмеялись надо мной, они начали называть меня Люби-Лу».
Луиза говорит, что не ожидала ничего другого от Саммер, так как младшая дочь во время изоляции постоянно разыгрывала старших братьев, шестнадцатилетнего Лиама и четырнадцатилетнего Шона.
«Она увидела, что братья записывают видео для TikTok, подбежала к Лиаму и разбила яйцо о его голову. К счастью, им это показалось смешным. Саммер все время озорничает».
Мать троих детей собирается напомнить Саммер об этом случае, когда дочери исполнится 18.
Источник:
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Ага, верим