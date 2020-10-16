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Мамина радость: девочка по ошибке принесла в школу смазку вместо санитайзера

Мамина радость: девочка по ошибке принесла в школу смазку вместо санитайзера (6 фото)

Автор:
16 октября 2020 14:31
Сообщество : Жизнь
Метки: дети   дети жгут   смешные случаи   шотландия   
1917
6

36-летняя Луиза Хози из города Ливингстон в Шотландии была готова провалиться сквозь землю со стыда, когда узнала, что ее пятилетняя дочь по ошибке захватила в школу флакончик со смазкой, перепутав его с антисептиком для рук.

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Метки: дети   дети жгут   смешные случаи   шотландия   
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11  комментариев
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3k
Hugo_RnD Час назад
"Мне было так стыдно", что я решила выложить эту историю с фотографиями в интернет... Напоминает индийское: "мне так грустно, что хочется танцевать"
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97
Oleg 20 минут назад
Напомнило: Когда он покупал морковь в супермаркете,то брал ещё и смазку,чтобы не подумали,что он веган.
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7k
Vacony 23 минуты назад
да да.. было так стыдно, что надо рассказать всему свету и побольше фоток !
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
И что постыдного в том, что взрослые используют интимные смазки и гели? Вон в каждом супермаркете у касс презервативы на полках рядом с чупа-чупсами, и ничего, никого не коробит.
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1k
RaiJu 2 часа назад
[мат], как скучно я живу, это новость такая?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Доче надо было принести в школу мамин вибратор. Было бы еще веселее.
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Никогда не понять, почему такие вещи вызывают чувство стыда..
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14k
dimitr 2 часа назад
Интернет уже взорван?
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1k
Иван 2 часа назад
"36-летняя Луиза Хози из города Ливингстон в Шотландии была готова провалиться сквозь землю со стыда, когда узнала, что ее пятилетняя дочь по ошибке захватила в школу флакончик со смазкой, перепутав его с антисептиком для рук." - Хотела хайпануть, но нах ребёнка выставлять на показ!? Ё*аная курица!
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140k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
«Мне достались два флакона смазки и духи, но я оставила все это в упаковке, их так никто и не трогал».

Ага, верим
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Мамина радость: девочка по ошибке принесла в школу смазку вместо санитайзера
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