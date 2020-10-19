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10 самых молодых героев России

10 самых молодых героев России (11 фото)

Автор:
19 октября 2020 23:51
Метки: герои   дети   познавательно   
1072
11

Герой… Это высшее звание, которое дается за совершение подвига в военное или мирное время. Самая привычная ассоциация – взрослый мужчина, солдат, участник боевых действий, который победил врага или спас от смерти мирных жителей. Вот только герои они не всегда такие. Звание могут получить совсем юные девчонки и мальчишки даже в мирное время. Они есть и среди нас – это наши современники, подростки, которые рискнули своей жизнью, чтобы спасти других.

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Метки: герои   дети   познавательно   
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6  комментариев
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296
Oleg 9 часов назад
Хороший,нужный пост.Благодарю.
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26k
Slonyash 3 часа назад
Патриотизм - вещь хорошая и нужная для государства. Правильно, что стали это понимать.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−101
иван чернов 7 часов назад
список даунов
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155k
Игорь иван чернов 3 часа назад
Это ТЫ трусливый даун!!! Ты не стоишь и ногтя этих ребятишек!
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27k
winergy2012 иван чернов 2 часа назад
Иван говнов,расскажи нам про небесную сотню даунов.
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7k
Mauritanien 9 часов назад
Спасибо за пост!
Именно это и есть хорошие новости из России.
Жаль, что при достижении 18 лет государство любого гражданина, который наполнен энергией, и это не только Россия, ставит раком.
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