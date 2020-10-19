10 самых молодых героев России

Этот случай произошел в 2004 году. 8-летняя Саша вместе с родителями отправилась в аквапарк. Развлечься не получилось, у здания обрушился купол. Александра испугалась, потеряв родителей из виду. Рядом с собой она увидела 3-летнюю девочку, которая уже начала тонуть. Саша взяла ее на руки и держала в течение двух часов, до тех пор, пока не подоспела помощь.

Она не обращала внимания на боль в сломанной руке и уговоры подоспевшей мамы, которая просила дочь оставить ребенка и самой выбираться из завала. После происшествия Саша стала местной знаменитостью – девочку наградили медалью «За спасение погибавших».



6. Лида Пономарёва