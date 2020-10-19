10 самых молодых героев России

Герой… Это высшее звание, которое дается за совершение подвига в военное или мирное время. Самая привычная ассоциация – взрослый мужчина, солдат, участник боевых действий, который победил врага или спас от смерти мирных жителей. Вот только герои они не всегда такие. Звание могут получить совсем юные девчонки и мальчишки даже в мирное время. Они есть и среди нас – это наши современники, подростки, которые рискнули своей жизнью, чтобы спасти других.
10. Юля Король
Наверное, все помнят о трагедии, которая произошла в 2016 году. Школьники из спортивного лагеря осуществляли сплав по Сямозеру (Карелия). Вода была неспокойной, инструкторы – неопытными. Лодка перевернулась, дети начали тонуть. Администрация лагеря бездействовала. Одна только 13-летняя Юля не потеряла остатки самообладания. Эта храбрая девочка начала вытаскивать своих сверстников из воды, а потом побежала за помощью в ближайшую деревню. Всего ей удалось сохранить 5 жизней.
Девочку наградили медалью «За спасение погибающих на водах». На данный момент о ней ничего не известно. Юля не любит общаться с прессой, да и этот случай уже мало кого интересует. После трагедии у девочки возникли психологические проблемы. Она замкнулась в себе, месяц провела в больнице. Надеемся, что сейчас у Юли все хорошо.
9. Алина Гусакова и Денис Фёдоров
Два юных героя из села Кожухово (Хакасия) спасли людей при пожаре. Населенный пункт представлял собой длинную улицу (около 3 км). Когда загорелся первый дом, судьба всего села уже была предрешена – был сильный ветер. Люди выбегали из дома в тапочках, без документов. Пятиклассница Алина помогла выбраться пожилой учительнице, которая в растерянности металась по двору и не могла найти выход. 14-летний Денис спас из огня двух своих родственников. Ребята получили медали «За отвагу при пожаре».
8. Кирилл Дайнеко и Сергей Скрипник
В 2013 году на землю упал метеорит. Это произошло в районе Челябинской области. Обычный будний день. Взрослые на работе, дети в школах и садиках. Метеорит разрушил несколько построек, пострадало более 2 тысяч человек.
38 человек получили награду за спасение при ЧС и ликвидацию последствий. Самые юные герои — Кирилл и Сергей. Во время эвакуации семиклассники заметили учительницу, которая не могла выбраться из столовой. Двери от удара перекосило, женщина не хватило сил, чтобы их открыть. Мальчики разбили стекло и помогли ей выйти. Там же они обнаружили раненого повара и вытащили его в безопасное место. Сергей этим не ограничился. Он решил пройтись по коридору, чтобы удостовериться в том, что помощь больше никому не нужна. Там он увидел шестиклассника с травмой головы и вывел его на улицу.
7. Саша Ершова
Этот случай произошел в 2004 году. 8-летняя Саша вместе с родителями отправилась в аквапарк. Развлечься не получилось, у здания обрушился купол. Александра испугалась, потеряв родителей из виду. Рядом с собой она увидела 3-летнюю девочку, которая уже начала тонуть. Саша взяла ее на руки и держала в течение двух часов, до тех пор, пока не подоспела помощь.
Она не обращала внимания на боль в сломанной руке и уговоры подоспевшей мамы, которая просила дочь оставить ребенка и самой выбираться из завала. После происшествия Саша стала местной знаменитостью – девочку наградили медалью «За спасение погибавших».
6. Лида Пономарёва
13-летняя Лида спасла двух тонущих детей, но даже и не подумала рассказать людям о своем героическом поступке. Летним днем она загорала вместе с подружками на берегу реки. Лида не так давно научилась плавать, ее трудно было назвать профессионалом. Но когда девочка заметила, как течение относит ребенка в сторону от берега, ринулась его спасать.
Вытащив на берег мальчишку, снова побежала в воду, на этот раз с течением боролась 7-летняя девочка. Если бы не журналисты, о Лиде бы так никто и не узнал. Они нашли юную героиню, после публикации в местной газете, Пономаревой заинтересовался губернатор. Девочка получила медаль «За спасение погибавших» и стала человеком года в Архангельской области (по итогам 2013 года).
5. Ярослав Адоньев
Ярослав из города Стерлитамак (Башкортостан) спас годовалую девочку. Он гулял во дворе с друзьями и заметил, что из окна второго этажа кто-то кидает бумажки. Ребенок сидел на подоконнике. Ярослав поспешил на помощь. Он понимал, что, если девочка сорвется – упадет на бетонные плиты. Так и произошло, девочка выпала из окна, но Ярослав успел ее поймать. Мальчик унес ребенка к родителям друга, которые жили в этом же подъезде. Когда Ярослав рассказал о своем поступке бабушке, она подумала, что это розыгрыш. Позже мальчику объявили благодарность от самого главы администрации Стерлитамака.
4. Максим Конов и Георгий Сучков
Два третьеклассника из Нижегородской области совершили героический поступок в 2013 году. Они шли домой из школы, когда заметили, что в проруби кто-то барахтается. Мальчики не растерялись и поспешили на помощь. Тонула женщина, как выяснилось позже, соседка Максима. Они вытащили ее на лед, проводили до дома. Мальчики получили медали «За спасение погибавших на водах» и ценные подарки. Они рассказали о том, что не думали об опасности, хотели помочь человеку.
3. Кобычев Максим
14-летний Максим не побоялся рискнуть своей жизнью ради спасения людей. В частном доме поселка Зельвено (Амурская область) начался пожар. Было поздно, большинство людей уже спали, поэтому вовремя пожар потушить не удалось. Когда Максиму сказали, что в доме находятся люди, он ринулся их спасать. Парень вытащил из огня пожилую женщину. Ей оказали медицинскую помощь, пострадавшая выжила благодаря героическому поступку юноши. Более того, он повторно зашел в дом и вытащил мужчину, который предположительно и был виновником пожара. Его спасти не удалось, он отравился продуктами горения.
2. Данил Садыков
12-летний Данил Садыков спас от смерти мальчика, но погиб сам. Трагедия произошла в Набережных Челнах, Данил катался на велосипеде. На площади у фонтана собралась толпа. В воду упал 9-летний мальчишка, он не мог выбраться. К тому же фонтан был под напряжением. Садыков, не думая ринулся на помощь, он вытолкнул мальчика, но сам получил удар током и скончался до приезда скорой. Его посмертно наградили «Орденом мужества», медаль получали родители.
1. Женя Табаков
Самый молодой гражданин РФ, награжденный «Орденом мужества». Жаль, что тоже посмертно…
Дети находились дома одни – 7-летний Женя и его старшая сестра Яна. В дверь постучал мужчина, представившийся почтальоном. Яна впустила его, но вместо письма увидела нож. Мужчина потребовал отдать ему все ценные вещи. Он отправил мальчика на поиски, а сам потащил Яну в комнату и начал раздевать ее. Женя бросился на кухню, схватил нож и побежал на помощь сестре. Разумеется, он не смог справиться со взрослым мужчиной. Грабитель нанес мальчику несколько ножевых ранений. Яна позвала на помощь, но было уже поздно.
Это событие произошло в 2008 году в Московской области. Оно потрясло всю страну. Именем Жени Табакова назвали школу, на его могиле поставили памятник.
Источник:
- Биосфера и ее границы
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Именно это и есть хорошие новости из России.
Жаль, что при достижении 18 лет государство любого гражданина, который наполнен энергией, и это не только Россия, ставит раком.