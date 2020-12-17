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Щи. Сборные. Томленые. Из квашеной капусты

Щи. Сборные. Томленые. Из квашеной капусты (17 фото)

Автор:
17 декабря 2020 15:48
Сообщество : Еда
Метки: еда   квашеная капуста   рецепт   щи из квашеной капусты   щи суточные   
565
17
Зима пришла. Каждому, конечно, своё, но именно зимой хочется чего-то такого … наваристого, сытного и, конечно, вкусного. И щи из квашеной капусты в этом отношении вне конкуренции. Второй фактор - это традиционная сезонность главного компонента таких щей - квашеной капусты.
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Метки: еда   квашеная капуста   рецепт   щи из квашеной капусты   щи суточные   
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26k
АнтонПолднев 5 часов назад
Отличный пост, однозначно плюс, и автору большое спасибо.
Сам очень люблю готовить, но сколько не делал щи с кислой капустой, моим не нравится. Да и я не очень. Делал рульку в кислой капусте. На ура. Мне по моему и не досталось
А вот щи больше любим классические. Они лёгкие, летние.
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3k
ржавый гвоздодер 5 минут назад
все таки,разная культура питания в стране,я на это хлебово смотреть не могу без отвращения,.но людям нравится..,борщ все таки лучше)).каждому свое
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135
Борис 2 часа назад
Вот только картошка в кислой среде нифига не варится...
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13k
Ivan Автор поста Борис Час назад
Варится. Хрень все эти похлебкинские измышления.
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135
Борис Ivan 52 минуты назад
Это не измышления, а свойство картофеля. В кислой среде картофель остаётся сырым, сколько его не вари. Именно поэтому в кислые щи картофель добавляется либо до капусты, либо отваренным.
И кстати, кислые щи не могут быть суточными потому что они кислые.
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13k
Ivan Автор поста Борис 49 минут назад
Борис! Имеете право иметь свое мнение! И, даже, если оно не совпадает с действительностью.
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4k
Letar 2 часа назад
Может это и вкусно, но еда должна быть еще и привлекательной внешне, даже в столовой зачастую она выглядит лучше, чем в посте...
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Ivan Автор поста Letar Час назад
Сварите, сфотографируйте и покажите. И, на мой взгляд, картинка тут не главное.
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6k
Lev Asriev 4 часа назад
От последней фотки, даже от простого взгляда уровень холестерина поднимается на 10 пунктов)
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Ivan Автор поста Lev Asriev 4 часа назад
Неправда ваша, дяденька! В сале холестерин полезный! Наукой доказали!!!
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6k
Lev Asriev Ivan 4 часа назад
Да, да племянничек. В бульоне на рульке тоже, а в топленом масле и подавно).
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13k
Ivan Автор поста Lev Asriev Час назад
Если бы я сказал "дядюшка", то - да. А так - нет!
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87k
сапер Водичка 5 часов назад
Щи. Сборные. Томленые. Из квашеной капусты
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13k
Мария Коненкова сапер Водичка 2 часа назад
У Сталика свинтили? Его фото.
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7k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
Как вариант: вместо сушеных белых во время варки добавлять нарезанные (я делаю соломкой) соленые грузди в тарелку перед употреблением.
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Ivan Автор поста Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
почему нет? Дело вкуса.
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7k
Агент Безопасной Национальности Ivan 4 часа назад
Ни в коем случае не поправляю твой рецепт - просто как вариант
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Ivan Автор поста Агент Безопасной Национальности Час назад
И я об том же. :)
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44k
Albert GER 5 часов назад
Спасибо за описание с кислой капустой!
Теперь знаю шо с ней делать.
Остался один, учусь готовить.
Писец проблема - шоб шото сварить на одного = купить минимальную порцию и потом половину выкинуть( я за кочан капусты и упаковку свёклы).для борща.
А вот с кислой(не люблю кислое) и помыть - будет работать.можно остатки ещё помыть и когда-нибудь туда лук, перчик и тд настругать, будет типа салат.

Пс: то шо ты сделал, это типа борщ без свёклы но с грибами. Я такое ел в Чехии.
Только горшочек с крышкой тоже из хлеба.
Писец как вкусно! Называется у них, приблизительно:"хлебово похлёпка". Но как они делают не спрашивай. Только хавал.
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228
fda Albert GER 3 часа назад
Я тоже один, шоб шото сообразить на одного, иногда варю пор классике жанра на несколько дней, когда в лом, покупаю заправку для борща, там как раз на 2,5 л., нужен только бульон, картошка и капуста. Чтобы не выбрасывать половину упаковки свеклы, (в пятёрке продаётся уже даже тёртая варёная) половину можно в борщ, половину в салат, тупо тёртая, с чесноком и заправленная чем хошь, хоть сметаной, хоть майонезом. Чтобы не выбрасывать половину капусты, её можно потушить хоть с сосисками, хоть с колбасой. Будет и первое и второе. Ну и еду, те же сваренные щи, по опыту предков, всегда можно заморозить, разлив по двойным (вставленным друг в друга) п\э пакетам, морозят же просто бульон. Но у меня усугубляется тем, что с женой развёлся, а дети (взрослые) со мной, Варю с расчётом на них-не едят, уменьшаю дозу-внезапно кто то хочет жрать и надо бежать в магазин. Остаётся хлеб (думаю, не буду покупать сегодня, приезжаю-хлеба нет, ты ж сказал, ужинать не будешь, да вот, захотелось. Или вот не знаю почему, но очень люблю свеклу, в последнее время даже окрошку делаю со свеклой, блин, приходится себе отдельную каструлчик мутить, не ест никто свекольник.
По теме поста-с рулькой нормальных ход.
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301
Олег 5 часов назад
Это же белый борщ!
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13k
Ivan Автор поста Олег 5 часов назад
Вот не поверите ... первый раз такое название слышу.
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17k
Сергей Костюнин 5 часов назад
Так , а сметана ?
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15k
Lelik Сергей Костюнин 5 часов назад
В кислые щи она и не нужна, а вот рюмочку- милое дело.
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Ivan Автор поста Сергей Костюнин 5 часов назад
Для щей из квашеной капусты скорее более уместен майонез. Но это ИМХО. А так, конечно ..., если есть желание - почему нет?
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17k
Сергей Костюнин Lelik 4 часа назад
Вот те раз , выходит я всю жизнь ел неправильные щи (((
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15k
Lelik Сергей Костюнин 2 часа назад
Сметана хорошо идёт в зелёные или из свежей капусты. Но, как тут написали- некоторые в кислые щи майонез кладут. Я не люблю так, например, а вот свернное вкрутую яйцо покрошить туда- можно.
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Ivan Автор поста Сергей Костюнин Час назад
Почему? Если нравится вам, значит - правильные!
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