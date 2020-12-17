Щи. Сборные. Томленые. Из квашеной капусты

Зима пришла. Каждому, конечно, своё, но именно зимой хочется чего-то такого … наваристого, сытного и, конечно, вкусного. И щи из квашеной капусты в этом отношении вне конкуренции. Второй фактор - это традиционная сезонность главного компонента таких щей - квашеной капусты.
Продукт этот по-настоящему хорошим получается только из капусты осенней, что называется. На квашение самая лучшая капуста - это та, что собирается после первого заморозка. Исторически доказано.
И раз про капусту квашеную поговорили…
Квашеная капуста
… то и про щи из этой капусты поговорить не грех.
И раз про капусту квашеную поговорили…
Квашеная капуста
… то и про щи из этой капусты поговорить не грех.
Замечу, что все пропорции продуктов, которые будут приведены в моем рассказе взяты из расчёта 4 литров бульона.
Бульон для щей лучше всего варить из чего-то жирного, чтобы готовое блюдо было насыщенным. Диетические щи из квашеной капусты - это, на мой взгляд, даже и затевать не стоит.
Я в этот раз взял свиную рульку. Около полутора килограммов рулька была. И, всё как обычно, помыть, залить водой. Чуть больше 4 литров. Довести до кипения, снять пену. Варить на интенсивном нагреве пока пена выделяться будет. Потом огонь уменьшить до минимума, чтобы только слегка и иногда взбулькивало. Я добавляю в кастрюлю морковку, луковицу, половинку чайной ложки смеси горошков чёрного и душистого перцев, листик лавровый, белые коренья. Прикрыть кастрюлю крышкой и пусть себе томится пару часов. Бульон получится, увидите, просто восхитительным.
Бульон для щей лучше всего варить из чего-то жирного, чтобы готовое блюдо было насыщенным. Диетические щи из квашеной капусты - это, на мой взгляд, даже и затевать не стоит.
Я в этот раз взял свиную рульку. Около полутора килограммов рулька была. И, всё как обычно, помыть, залить водой. Чуть больше 4 литров. Довести до кипения, снять пену. Варить на интенсивном нагреве пока пена выделяться будет. Потом огонь уменьшить до минимума, чтобы только слегка и иногда взбулькивало. Я добавляю в кастрюлю морковку, луковицу, половинку чайной ложки смеси горошков чёрного и душистого перцев, листик лавровый, белые коренья. Прикрыть кастрюлю крышкой и пусть себе томится пару часов. Бульон получится, увидите, просто восхитительным.
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Первым делом замочите сухие грибы. Лучше, конечно, боровики. Возьмите неполный стакан. Вполне будет достаточно. Сполосните и залейте холодной водой. И пусть себе стоят до времени.
Квашеная капуста. Граммов 600 - 700. Если капуста сильно кислая - промойте.
У меня в погребе банка капусты застоялась еще с прошлого года. Ни разу не затухла, но, конечно, сквасилась «на совесть», что называется. Поэтому я ее промыл тщательно. И отжал, и снова промыл. В общем, излишняя кислота ушла. А вкус остался.
И, замечу, капуста ни разу не мягкая была, не раскисшая. А упругая и хрустская такая.
У меня в погребе банка капусты застоялась еще с прошлого года. Ни разу не затухла, но, конечно, сквасилась «на совесть», что называется. Поэтому я ее промыл тщательно. И отжал, и снова промыл. В общем, излишняя кислота ушла. А вкус остался.
И, замечу, капуста ни разу не мягкая была, не раскисшая. А упругая и хрустская такая.
Готовим приварок.
В чугунную кастрюлю или горшок керамический выложить капусту. Луковку средних размеров порубить и туда же отправить. Граммов 50 коровьего масла. Самый лучший вариант - топлёного.
Можно еще репу крупными кусками нарезать и в добавить. Но я не стал. Делал как-то с репой, не очень понравилось.
В чугунную кастрюлю или горшок керамический выложить капусту. Луковку средних размеров порубить и туда же отправить. Граммов 50 коровьего масла. Самый лучший вариант - топлёного.
Можно еще репу крупными кусками нарезать и в добавить. Но я не стал. Делал как-то с репой, не очень понравилось.
Залить граммов 100 -150 рассола капустного. Рассол обязательно попробуйте. Если он сильно кислый, надо разбавить водой. В общем, регулируйте «по вкусу», что называется.
Накрыть крышкой и в духовку. Температуру я выставил 120 градусов. И пусть себе томится пока бульон не будет готов.
Собирать щи начинаем, когда бульон сварится. А мясо от кости в рульке так вообще отделяется, что называется «лёгким встряхиванием».
А бульон получился замечательный. Наваристый, жирный, но в меру. Ароматный.
А бульон получился замечательный. Наваристый, жирный, но в меру. Ароматный.
По классике жанра бульон надо процедить и залить его в горшок к приварку, но, увы, чугунок у меня невелик. Поэтому делаем наоборот. Приварок выкладываем в кастрюлю к бульону. Я, признаюсь, даже чугунок бульоном сполоснул и тоже в «общую» кастрюлю вылил.
Дальше вопрос чисто из разряда вкусовщины. Я про картошку. Можете добавить, можете нет. А вот грибы измельчить и в кастрюлю выложить. Зря что ль мочили?
Надо ли добавлять, например, помидоры или томатную пасту? Опять же вопрос чисто вкусовых пристрастий. Любите? Добавьте.
Накрываем кастрюлю крышкой и опять в духовку. Температура та же. На часок. Пусть все вместе потомится.
Да, чуть не забыл. Минут за десять до того, как щи из духовки достанете, попробуйте. Сбалансировать надо вкус на солёно - кисло.
Накрываем кастрюлю крышкой и опять в духовку. Температура та же. На часок. Пусть все вместе потомится.
Да, чуть не забыл. Минут за десять до того, как щи из духовки достанете, попробуйте. Сбалансировать надо вкус на солёно - кисло.
Вопрос присыпать сверху зелени нарубленной - это опять-таки вопрос чисто вкуса. Я не добавляю. Папа мой, царство ему небесное, любил, например растереть прямо в щи стручок перчика острого. У нас на окошке всегда горшок с такими перцами кустился.
В общем, это кому что нравится.
В общем, это кому что нравится.
Добавлю. Кто бы что не говорил, а лучше всего такие щи есть вчерашними, т.е. завтра. Не зря же их суточными называют.
Я их, как сварил выставил на крылечко на ночь. А утром, ну к обеду ближе вот такая картинка.
Я их, как сварил выставил на крылечко на ночь. А утром, ну к обеду ближе вот такая картинка.
Авторский пост
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Сам очень люблю готовить, но сколько не делал щи с кислой капустой, моим не нравится. Да и я не очень. Делал рульку в кислой капусте. На ура. Мне по моему и не досталось А вот щи больше любим классические. Они лёгкие, летние.
И кстати, кислые щи не могут быть суточными потому что они кислые.
Теперь знаю шо с ней делать.
Остался один, учусь готовить.
Писец проблема - шоб шото сварить на одного = купить минимальную порцию и потом половину выкинуть( я за кочан капусты и упаковку свёклы).для борща.
А вот с кислой(не люблю кислое) и помыть - будет работать.можно остатки ещё помыть и когда-нибудь туда лук, перчик и тд настругать, будет типа салат.
Пс: то шо ты сделал, это типа борщ без свёклы но с грибами. Я такое ел в Чехии.
Только горшочек с крышкой тоже из хлеба.
Писец как вкусно! Называется у них, приблизительно:"хлебово похлёпка". Но как они делают не спрашивай. Только хавал.
По теме поста-с рулькой нормальных ход.