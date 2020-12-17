Щи. Сборные. Томленые. Из квашеной капусты

Замечу, что все пропорции продуктов, которые будут приведены в моем рассказе взяты из расчёта 4 литров бульона.

Бульон для щей лучше всего варить из чего-то жирного, чтобы готовое блюдо было насыщенным. Диетические щи из квашеной капусты - это, на мой взгляд, даже и затевать не стоит.

Я в этот раз взял свиную рульку. Около полутора килограммов рулька была. И, всё как обычно, помыть, залить водой. Чуть больше 4 литров. Довести до кипения, снять пену. Варить на интенсивном нагреве пока пена выделяться будет. Потом огонь уменьшить до минимума, чтобы только слегка и иногда взбулькивало. Я добавляю в кастрюлю морковку, луковицу, половинку чайной ложки смеси горошков чёрного и душистого перцев, листик лавровый, белые коренья. Прикрыть кастрюлю крышкой и пусть себе томится пару часов. Бульон получится, увидите, просто восхитительным.