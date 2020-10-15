Почему Юрий Никулин отказывался сниматься в "Кавказской пленнице"

Еще пока не было премьеры "Операции Ы", а сценаристы Слободской и Костюковский приступили к написанию сценария следующего фильма, в котором должны были задействованы герои Шурик и троица - Бывалый, Балбес и Трус.
Не сказать, что Леонид Гайдай одобрил эту затею. Он не любил использовать одних и тех же героев, пусть и успешных. Но руководство "Мосфильма" советовало Гайдаю попробовать.
Новый фильм назывался "Шурик в горах", он состоял из двух новелл. Сценаристы буквально принялись вымаливать у Гайдая возможность использовать и в этом фильме троицу. Гайдай, после долгих уговоров, дал добро, но заручился обязательством, что сценаристы больше никогда не будут включать Труса, Балбеса и Бывалого в другие сценарии.
В итоге из двух новелл осталась одна, которая и легла в основу фильма "Кавказская пленница". Другая новелла была забракована, так как нечто похожее уже снял Рязанов ("Человек ниоткуда"), но его фильм сочли неудачным.
После того как сценарий был готов, началось его обсуждение на сценарной коллегии. Члены коллегии отмечали, что троица уже изжила себя и работает на старых приемах. Нужно было додумывать что-то новое.
Коллегию успокоил Гайдай. Он объяснил, как протекает работа над сценарием, а в конце добавил, что троицы в фильме не будет, так как Юрий Никулин отказался сниматься.
Почему Юрий Никулин отказался?
После прочтения сценария актер счел его слабеньким, а потому вполне можно было предположить, что фильм будет провальным. Для такого известного актера (а Юрий Никулин им уже стал) просто жалко было терять времени, так как предложений у актера было хоть отбавляй.
Плюсом ко всему, немаловажную роль в этом решении сыграла и жена Юрия Никулина - Татьяна. Она прекрасно видела, что ее муж талантлив, а самое главное - он очень разносторонний актер. Но вся страна в нем видела только "Балбеса". Уже были две короткометражки, да и "Операция Ы" побила все рекорды по популярности. И это при всем при том, что уже вышли фильмы "Когда деревья были большие" и "Ко мне, Мухтар", в которых Юрий Владимирович сыграл главные роли.
Снова выставлять себя "дурачком" после серьезных ролей актеру не хотелось.
И вот тут уже уговаривать пришлось Гайдаю. Сценарий был написан, а выкидывать оттуда троицу означало полностью переделывать ход событий.
В итоге Юрий Никулина уговорили, и он снова сыграла Балбеса.
И снова фильм стал очень успешным в прокате. Но это был последний фильм, в котором снялась "Троица".
Еще, конечно, спустя много лет была "Комедия давно минувших дней", где "троица" превратилась в дуэт Вицина и Моргунова. Фильм довольно слабенький.
И хорошо, что в нем не снялся Юрий Никулин, иначе было бы глубочайшее разочарование, так как мы привыкли видеть Балбеса, Труса и Бывалого мужчинами и в самом расцвете сил, которые запросто согласны на любые авантюры.
Источник:
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Никулин всю жизнь был Клоуном. До преклонных годов. Цирк был его смыслом жизни. "Кинороли - это всего лишь периодические шабашки" - его слова в одном из интервью.
Даже не слышал о таком