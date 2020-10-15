Почему Юрий Никулин отказывался сниматься в "Кавказской пленнице"

Новый фильм назывался "Шурик в горах", он состоял из двух новелл. Сценаристы буквально принялись вымаливать у Гайдая возможность использовать и в этом фильме троицу. Гайдай, после долгих уговоров, дал добро, но заручился обязательством, что сценаристы больше никогда не будут включать Труса, Балбеса и Бывалого в другие сценарии.

В итоге из двух новелл осталась одна, которая и легла в основу фильма "Кавказская пленница". Другая новелла была забракована, так как нечто похожее уже снял Рязанов ("Человек ниоткуда"), но его фильм сочли неудачным.

После того как сценарий был готов, началось его обсуждение на сценарной коллегии. Члены коллегии отмечали, что троица уже изжила себя и работает на старых приемах. Нужно было додумывать что-то новое.

Коллегию успокоил Гайдай. Он объяснил, как протекает работа над сценарием, а в конце добавил, что троицы в фильме не будет, так как Юрий Никулин отказался сниматься.