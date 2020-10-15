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Почему Юрий Никулин отказывался сниматься в "Кавказской пленнице"

Почему Юрий Никулин отказывался сниматься в "Кавказской пленнице" (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 20:58
Метки: актеры   интересно   кино   
924
6

Еще пока не было премьеры "Операции Ы", а сценаристы Слободской и Костюковский приступили к написанию сценария следующего фильма, в котором должны были задействованы герои Шурик и троица - Бывалый, Балбес и Трус.

Не сказать, что Леонид Гайдай одобрил эту затею. Он не любил использовать одних и тех же героев, пусть и успешных. Но руководство "Мосфильма" советовало Гайдаю попробовать.

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Метки: актеры   интересно   кино   
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8k
Гомерчик 3 часа назад
Семь стариков и одна девушка

Семь стариков и одна девушка
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5k
Курык Марий™ 47 минут назад
"Снова выставлять себя "дурачком" ... актеру не хотелось."
© Fishki.net
Никулин всю жизнь был Клоуном. До преклонных годов. Цирк был его смыслом жизни. "Кинороли - это всего лишь периодические шабашки" - его слова в одном из интервью.
"Снова выставлять себя "дурачком" ... актеру не хотелось." © Fishki.net Никулин всю жизнь был Клоуном. До преклонных годов. Цирк был его смыслом жизни. "Кинороли - это всего лишь периодические шабашки" - его слова в одном из интервью.
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5k
Курык Марий™ 46 минут назад
Почему Юрий Никулин отказывался сниматься в "Кавказской пленнице"
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2k
Варяг 2 часа назад
Вот не строй Никулин из себя высоколобого интеллектуала, было бы у нас куча класснейших комедий с его участием... а так... ну "ко мне мухтар" ... ну "когда деревья были большие" кто их сейчас смотрит? А вот комедии с его участием всегда на ура!!! Жаль общество которое поголовно косит под умников...
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−15
юра антонов 3 часа назад
дайте жалобную книгу , вроде? не? кафе одуванчик или что то там
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27k
KiploksAKS юра антонов 2 часа назад
Да. Но это фильм Эльдара Рязанова, а не Гайдая. И фильм так себе, и троица там - не пришей кобыле хвост.
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3k
КремлеКот 3 часа назад
«Комедия давно минувших дней» (1980)
Даже не слышал о таком
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9k
alexis КремлеКот 2 часа назад
Почему Юрий Никулин отказывался сниматься в "Кавказской пленнице"
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66k
Фома 3 часа назад
Троица больше нигде у Гайдая не снималась, так как Моргунова Гайдай послал на "мороз", за его выкрутасы, пруфы ищите хотя бы в "педивикии", да и вообще их много.
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Рассказывали, что на съёмках "Кавказской пленницы" Моргунов разосрался с Гайдаем потому, что на съёмочную площадку в Крыму он привёл тамошнюю свою гёрлфрендшу и Гайдай сделал ему по этому поводу внушение. И после всего Гайдай якобы ему сказал, что это последний фильм, где Моргунов у него снимается.
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