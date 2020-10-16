Как сделать ключницу своими руками

Современные дизайнеры предлагают нам огромный ассортимент элементов декора. Вниманию клиента предоставлены различные варианты резных вешалок, подставок и держателей для мелких бытовых деталей.
Ключница – один обыкновенная полочка с набором крючков, которую вам предложит любой магазин за кругленькую сумму. Мы поможем сделать правильный выбор. Ведь лучшая ключница – это ключница, сделанная своими руками!
Что мы знаем о ключницах
Если вы ещё не знакомы с данным аксессуаром, тогда этот список моделей предназначен для вас:
Карманный держатель ключей. Это стандартное портмоне, в котором расположены секции для ключей.
Настенный вариант изделия. Наиболее известная модель, которая встречается в большинстве домов.
Располагают такой аксессуар обычно на самом видном месте, оснащают большим количеством крючков. Также для визуального эффекта настенные модели украшают росписью, яркими наклейками или красками. Это позволяет любому члену семьи быстро найти свои ключи.
Настольная модель. Этот вариант приемлем в домах, где, либо нет маленьких детей, либо они достигли старшего возраста. Такие ключницы ставят на прикроватных тумбочках, журнальных столиках или кухонных полках. Как разновидность настольной модели встречается ключница-ёлочка, бутылка, подсвечник. Творческих подходов много, идеи постоянно возникают и воплощаются в жизнь.
Декупаж-декор. Смело можно отнести эту ключницу к вариантам настенных моделей. Здесь огромную роль играет фантазия автора и создателя.
Карманный держатель ключей. Это стандартное портмоне, в котором расположены секции для ключей.
Настенный вариант изделия. Наиболее известная модель, которая встречается в большинстве домов.
Располагают такой аксессуар обычно на самом видном месте, оснащают большим количеством крючков. Также для визуального эффекта настенные модели украшают росписью, яркими наклейками или красками. Это позволяет любому члену семьи быстро найти свои ключи.
Настольная модель. Этот вариант приемлем в домах, где, либо нет маленьких детей, либо они достигли старшего возраста. Такие ключницы ставят на прикроватных тумбочках, журнальных столиках или кухонных полках. Как разновидность настольной модели встречается ключница-ёлочка, бутылка, подсвечник. Творческих подходов много, идеи постоянно возникают и воплощаются в жизнь.
Декупаж-декор. Смело можно отнести эту ключницу к вариантам настенных моделей. Здесь огромную роль играет фантазия автора и создателя.
С какими материалами можно работать при создании ключницы:
Стекло. Для изготовления настольных ключниц часто используют декорированные стеклянные бутылки, произведенные в специальных печах.
Пластик. Модель «ёлочка» чаще всего имеет в основе обыкновенные игрушечные пластиковые елки с модификациями от мастера.
Металл. Этот вариант более распространенный в крупных учреждениях, где имеется массовый оборот ключей.
Дерево. Самые декоративные и творческие модели создаются именно из дерева. В процессе работы модели подвергаются обжигу, резке, выжиганию и покраске. Мастера продумывают всё более разнообразные подходы, чтобы добавить изыска и новизны своим изделиям.
Картон. Чаще всего используется в работе с детьми. Детские ключницы – это варианты творческой внеклассной работы. Кроме того, ребенок может разместить такую модель у себя в комнате, и она исправно будет выполнять своё назначение.
Кожа. Этот материал используют, как для создания мини портмоне, так и для создания собственно ключниц. В работе применяют элементы декора, заклепки, пуговицы.
Стекло. Для изготовления настольных ключниц часто используют декорированные стеклянные бутылки, произведенные в специальных печах.
Пластик. Модель «ёлочка» чаще всего имеет в основе обыкновенные игрушечные пластиковые елки с модификациями от мастера.
Металл. Этот вариант более распространенный в крупных учреждениях, где имеется массовый оборот ключей.
Дерево. Самые декоративные и творческие модели создаются именно из дерева. В процессе работы модели подвергаются обжигу, резке, выжиганию и покраске. Мастера продумывают всё более разнообразные подходы, чтобы добавить изыска и новизны своим изделиям.
Картон. Чаще всего используется в работе с детьми. Детские ключницы – это варианты творческой внеклассной работы. Кроме того, ребенок может разместить такую модель у себя в комнате, и она исправно будет выполнять своё назначение.
Кожа. Этот материал используют, как для создания мини портмоне, так и для создания собственно ключниц. В работе применяют элементы декора, заклепки, пуговицы.
Создаем ключницу из картона
Открываем серию мастер-классов с творческой работы с детьми. Для работы нам понадобится:
Плотный картон.
Клей.
Краски, кисти.
Ножницы.
Шаблон-фигурку животного (кошка, собака, черепаха – на ваш выбор).
Набор миниатюрных крючков.
Плотный картон.
Клей.
Краски, кисти.
Ножницы.
Шаблон-фигурку животного (кошка, собака, черепаха – на ваш выбор).
Набор миниатюрных крючков.
Пошаговая схема-инструкция для мастера:
Работаем с заготовкой. Приготовим шаблон, который мы выбрали. Пускай, это будет черепаха. Из плотного картона вырезаем по макету две фигурки.
Склеиваем две заготовки между собой (картон, даже плотный, - это нестойкий материал).
Покрасим черепаху в зеленый цвет. Оставляем заготовку сушиться.
На лапках и на панцире проделываем при помощи шила отверстия небольшого диаметра. Заводим внутрь острия крючков, с обратной стороны заготовки прикручиваем гайку, шайбу или любой другой фиксатор.
Осталось прикрепить петлю (используйте проволоку, крепкую нить, леску), и наша ключница готова.
Работаем с заготовкой. Приготовим шаблон, который мы выбрали. Пускай, это будет черепаха. Из плотного картона вырезаем по макету две фигурки.
Склеиваем две заготовки между собой (картон, даже плотный, - это нестойкий материал).
Покрасим черепаху в зеленый цвет. Оставляем заготовку сушиться.
На лапках и на панцире проделываем при помощи шила отверстия небольшого диаметра. Заводим внутрь острия крючков, с обратной стороны заготовки прикручиваем гайку, шайбу или любой другой фиксатор.
Осталось прикрепить петлю (используйте проволоку, крепкую нить, леску), и наша ключница готова.
Модель в стиле декупаж-декор
Данный вариант работы отличается изящными формами и яркими оттенками. Для работы нам понадобится приготовить:
Заготовка-основа из фанеры.
Стойкий клей.
Ножницы.
Акриловая краска.
Губка.
Четырехслойные салфетки с выбранным рисунком.
Заготовка-основа из фанеры.
Стойкий клей.
Ножницы.
Акриловая краска.
Губка.
Четырехслойные салфетки с выбранным рисунком.
Пошаговая схема-инструкция для мастера:
При помощи губки покрываем заготовку акриловой краской. Применение поролона, а не кисточки позволяет создать шероховатости на будущей ключнице. Картинка будет выглядеть намного естественней, что и подразумевает выбранный стиль декора.
Даем изделию высохнуть.
При необходимости покройте заготовку дополнительными слоями краски.
Для нанесения рисунка мы используем только один, самый поверхностный слой иллюстрированной салфетки. Для этого прогреваем изделие утюгом и отделяем нужный слой бумаги.
Приклеиваем салфетку на фанеру. Мы используем клей, который наносим только по краям и по тонким ниткам от периферии к центру.
Сверху покрываем изделие прозрачным лаком в 6-7 слоев.
В выбранных местах формируйте крючки, после чего изделие ещё раз покрываем лаком.
Вешаем нашу модель на видное место, и никогда не теряем ключи!
При помощи губки покрываем заготовку акриловой краской. Применение поролона, а не кисточки позволяет создать шероховатости на будущей ключнице. Картинка будет выглядеть намного естественней, что и подразумевает выбранный стиль декора.
Даем изделию высохнуть.
При необходимости покройте заготовку дополнительными слоями краски.
Для нанесения рисунка мы используем только один, самый поверхностный слой иллюстрированной салфетки. Для этого прогреваем изделие утюгом и отделяем нужный слой бумаги.
Приклеиваем салфетку на фанеру. Мы используем клей, который наносим только по краям и по тонким ниткам от периферии к центру.
Сверху покрываем изделие прозрачным лаком в 6-7 слоев.
В выбранных местах формируйте крючки, после чего изделие ещё раз покрываем лаком.
Вешаем нашу модель на видное место, и никогда не теряем ключи!
Деревянная ключница без крючков
Крайне интересная модель, и сейчас мы с нею познакомимся. Для работы нам понадобится:
Заготовка: деревянный брусок 20*15 см.
Прозрачный лак.
Морилка.
Кисти для работы с лаком и морилкой.
Лобзик или долото для работы с деревом.
Проволока для формирования петли.
Заготовка: деревянный брусок 20*15 см.
Прозрачный лак.
Морилка.
Кисти для работы с лаком и морилкой.
Лобзик или долото для работы с деревом.
Проволока для формирования петли.
Пошаговая схема-инструкция для мастера:
Попросим мужа или сделаем сами заготовку. Нам необходимо прорезать горизонтальные борозды глубиной 1-1,5 см, канал которых будет уходить не просто вглубь, но и вниз. Такая модификация позволит нам не применять крючки. Ключи просто вставляются в борозду, не выпадая из неё.
Сделаем 5-6 параллельных каналов на нашей заготовке.
Края изделия необходимо выровнять, используя рубанок или наждачную бумагу.
Как только мы избавимся от всех шероховатостей, покроем заготовку слоем морилки.
После высыхания изделия, нанесем два-три слоя прозрачного лака.
Формируем петлю, и вешаем на стену готовую ключницу.
Если вы обладаете навыками резьбы по дереву, или можете воспользоваться услугами мастера, дополните модель искусной резьбой. Это может быть гравировка, подписи членов семьи, ваш символ-талисман. После окончания декорирования, снова покройте изделие лаком.
Попросим мужа или сделаем сами заготовку. Нам необходимо прорезать горизонтальные борозды глубиной 1-1,5 см, канал которых будет уходить не просто вглубь, но и вниз. Такая модификация позволит нам не применять крючки. Ключи просто вставляются в борозду, не выпадая из неё.
Сделаем 5-6 параллельных каналов на нашей заготовке.
Края изделия необходимо выровнять, используя рубанок или наждачную бумагу.
Как только мы избавимся от всех шероховатостей, покроем заготовку слоем морилки.
После высыхания изделия, нанесем два-три слоя прозрачного лака.
Формируем петлю, и вешаем на стену готовую ключницу.
Если вы обладаете навыками резьбы по дереву, или можете воспользоваться услугами мастера, дополните модель искусной резьбой. Это может быть гравировка, подписи членов семьи, ваш символ-талисман. После окончания декорирования, снова покройте изделие лаком.
Настенная ключница-бутылка
Модель, с которой мы сейчас познакомимся, найдет своё место на прикроватном столике или на полке в гостиной комнате. Для работы нам понадобится:
Фигурная стеклянная заготовка, созданная в специальных печах (такие изделия применяют для фьюинга).
Деревянная основа.
Стойкий клей, кисти.
Прозрачный лак.
Набор крючков.
Фигурная стеклянная заготовка, созданная в специальных печах (такие изделия применяют для фьюинга).
Деревянная основа.
Стойкий клей, кисти.
Прозрачный лак.
Набор крючков.
Пошаговая схема-инструкция для мастера:
Работаем с деревянной основой. Избавляемся от шероховатостей, покрываем лаком. Оставляем свободным от лака участок по контуру нашей «бутылки». Клеим стеклянную заготовку, используя очень прочный клей.
Покрываем изделие прозрачным лаком со всех сторон.
После высыхания изделия формируем по нижнему краю ключницы ряд крючков.
Работаем с деревянной основой. Избавляемся от шероховатостей, покрываем лаком. Оставляем свободным от лака участок по контуру нашей «бутылки». Клеим стеклянную заготовку, используя очень прочный клей.
Покрываем изделие прозрачным лаком со всех сторон.
После высыхания изделия формируем по нижнему краю ключницы ряд крючков.
Ключница – оригинальное изобретение для всей семьи. Представленные модели не только украсят ваш дом и наполнят его неповторимым стилем. Ключницы позволят внести нотки порядка и ухоженности в ваше семейное гнёздышко. А модель, созданная своими руками, станет приятным напоминанием о проделанной работе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей
- Подарок для бабушки своими руками
- Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками
- Как легко и быстро сделать красивых бабочек из бумаги
- Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...