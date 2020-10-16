Как сделать ключницу своими руками

С какими материалами можно работать при создании ключницы:



Стекло. Для изготовления настольных ключниц часто используют декорированные стеклянные бутылки, произведенные в специальных печах.

Пластик. Модель «ёлочка» чаще всего имеет в основе обыкновенные игрушечные пластиковые елки с модификациями от мастера.

Металл. Этот вариант более распространенный в крупных учреждениях, где имеется массовый оборот ключей.

Дерево. Самые декоративные и творческие модели создаются именно из дерева. В процессе работы модели подвергаются обжигу, резке, выжиганию и покраске. Мастера продумывают всё более разнообразные подходы, чтобы добавить изыска и новизны своим изделиям.

Картон. Чаще всего используется в работе с детьми. Детские ключницы – это варианты творческой внеклассной работы. Кроме того, ребенок может разместить такую модель у себя в комнате, и она исправно будет выполнять своё назначение.

Кожа. Этот материал используют, как для создания мини портмоне, так и для создания собственно ключниц. В работе применяют элементы декора, заклепки, пуговицы.