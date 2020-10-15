Мужчина притворялся проституткой и вымогал у клиентов деньги

Полицейские задержали телефонного мошенника, который обманом получал деньги от мужчин.
25-летний мужчина по телефону уговорил жителя Чебоксар перечислить ему 38 тысяч рублей, пообещав интимные услуги. Но встречи так и не было. Когда потерпевший понял, что его обманули, то обратился в полицию.
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