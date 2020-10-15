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Мужчина притворялся проституткой и вымогал у клиентов деньги

Мужчина притворялся проституткой и вымогал у клиентов деньги (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 19:32
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   люди   мошенник   обман   проститутка   россия   
639
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Полицейские задержали телефонного мошенника, который обманом получал деньги от мужчин.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   люди   мошенник   обман   проститутка   россия   
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7  комментариев
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6k
Караганда 3 часа назад
наступило такое время тяжёлое-работать ни кто не хочет-но все хотят денег.
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409
В В П Час назад
Теперь на зоне отточить мастерство.
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10
Вася с ложкой 2 часа назад
Ну без лоха и жизнь плоха...Это каким *лосем* надо быть чтобы проститутке по телефону деньги перевести .
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30k
Опаньки 2 часа назад
ух без свитера небось зимой ходит
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3k
RALEXXX 2 часа назад
И что, полиция принимает подобные дела к производству?
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Правильно писать - проститут!
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2k
Frank Borman Свирепый Бамбр 24 минуты назад
Э, зачем так говоришь, брат! Если звонит неверный, то его обмануть можно. Аллах не запрещает.
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