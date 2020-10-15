Сотрудник МЧС спас семью белух

Сотрудник МЧС спас застрявшую на берегу Охотского моря семью белух.
Малыш громко плакал, а его мать пробиралась сквозь камни, чтобы успокоить дитя. Мужчина всю ночь защищал бедняг от птиц, смачивал им глаза водой. А когда пришел большой прилив, животные уплыли обратно в море.
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