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Сотрудник МЧС спас семью белух

Сотрудник МЧС спас семью белух (3 фото)

Автор:
15 октября 2020 17:17
Метки: добро   животные   спасение   
574
3
Сотрудник МЧС спас застрявшую на берегу Охотского моря семью белух.

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Метки: добро   животные   спасение   
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6  комментариев
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17k
BillyBonzz 4 часа назад
Видел в новостях, молодчина парень, отгонял собак от белух, промыл им глаза от песка и сидел с ними ждал прилива, чтобы киты смогли уплыть. Молодец, одно слово.
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−26
Lopux 3 часа назад
А че они столько без воды могут?
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73
Яков Галихин Lopux Час назад
Без воды им тяжело на грунте, масса-то великовата. В воде они в естественной среде, а дышат воздухом, как все млекопитающие.
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16k
иванов дмитрий 4 часа назад
Вот по настоящему
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30k
Элек Мек 5 часов назад
Кремень.
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295
Алёха 5 часов назад
Начинающий Бианки)))
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