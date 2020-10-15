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40 человек, которые не справились с простейшими заданиями

40 человек, которые не справились с простейшими заданиями (41 фото)

Автор:
15 октября 2020 16:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Reddit   работа   смешные фото   фейлы   
2193
41

От них не ждали многого, но они все равно умудрились провалиться с треском. Перед вами подборка лучших постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 397 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   работа   смешные фото   фейлы   
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15k
nobody® 3 часа назад
Комментарий к фото
- Вот вы уже 10 лет живёте на Брайтон Бич, а до сих пор не выучили английский...
- А мне норм, я в Америку не собираюсь!
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15k
nobody® 3 часа назад
Комментарий к фото
Если вы читаете это, значит моя баба свалилась
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15k
nobody® 3 часа назад
Комментарий к фото
Это как Serve dinner - подаваить ужин, Serve people - теперь стало понятно. Greet - это какие-то странные ошибки в слове Grill
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