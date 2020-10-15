40 человек, которые не справились с простейшими заданиями

От них не ждали многого, но они все равно умудрились провалиться с треском. Перед вами подборка лучших постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 397 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.
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5. Видимо, не влезала в почтовый ящик
«МНЕ ВЫБИЛИ ДВЕРЬ, Я ЗАКАЗАЛ НОВУЮ, КАКОГО *****, UPS??»
«Я понимаю, что получить посылку в таком состоянии может быть неприятно. Мы можем оформить жалобу со своей стороны и предоставить обратную связь. Отправьте нам номер для отслеживания посылки».
«НЕ-А, ВЫ СКАЖИТЕ МНЕ, КАК МОЖНО ПОГНУТЬ *****УЮ ДВЕРЬ»
«Я понимаю, что получить посылку в таком состоянии может быть неприятно. Мы можем оформить жалобу со своей стороны и предоставить обратную связь. Отправьте нам номер для отслеживания посылки».
«НЕ-А, ВЫ СКАЖИТЕ МНЕ, КАК МОЖНО ПОГНУТЬ *****УЮ ДВЕРЬ»
6. «Воров будут проституировать»
«Хочешь украсть телек, значит? Придется отсосать немало ****, чтобы его отработать».
7. Ведь и не придерешься
Босс: можешь написать на нефтевозе «не курить» на арабском?
Я: конечно
Надпись: "не курить на арабском"
Я: конечно
Надпись: "не курить на арабском"
8. Главное вовремя признать ошибку
Представьте свою любимую книгу. Быстро! КУПИТЕ ЕЕ! КУПИТЕ ЕЕ У WATERSTONES.
Оказывается, у большинства из вас уже есть копия любимой книги. Мы не продумали эту рекламную кампанию как следует.
Оказывается, у большинства из вас уже есть копия любимой книги. Мы не продумали эту рекламную кампанию как следует.
9. Вряд ли такой подарок придется ему по душе
Заголовок статьи: "73-летний мужчина ожидает приговора за убийство спящего сына" Реклама ножей ниже: "Как раз ко Дню отца!"
11. Всего одна буква, и вот уже Бетховен может честно ответить на вопрос в пункте 4
"После взлета и падения Наполеона как императора Франции Бетховена захлестнуло музыкальное творчество. Смерть (dead – мертвый, deaf – глухой) нисколько не помешала ему быстро пойти на поправку и продолжить заниматься музыкой. Конечно, теперь ему было намного сложнее. Но он справился".
13. Женщина попыталась сообщить роботу-полицейскому о преступлении, но тот попросил ее отойти, а потом спел песенку.
16. "Твой в Америке, говори по-английски"
Распространенная ошибка — your (твой) вместо you’re (ты).
17. Хорошая попытка, доктор Лектер
Открыты вакансии!
Официанты: обслуживайте людей!
Администраторы: встречайте людей!
Повара: готовьте людей!
Официанты: обслуживайте людей!
Администраторы: встречайте людей!
Повара: готовьте людей!
18. Видимо, тест составлял автор пункта 16
У вас есть хотя бы 1 год опыта из 0?
Вы говорите по-США?
Вы говорите по-США?
20. "Надеюсь, никто не станет читать слева направо каждую строчку отдельно, как это сделал я"
Получается «Ты ничего не значишь. Сдайся» вместо противоположного значения.
30. В итоге Роза Парк все-таки оказалась в конце автобуса
Роза Паркс – одна из основательниц движения за права чернокожих. Она прославилась в 1955 году, когда отказалась по требованию водителя уступить место белому пассажиру и отсесть в конец автобуса.
34. И снова всего одна буква превратила «виноградный сюрприз» в «неожиданное изнасилование»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Reddit работа смешные фото фейлы
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