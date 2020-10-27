30 раз, когда ресторанная еда не соответствовала ожиданиям

Если ничего особенного не ждешь, то и разочароваться не выйдет. Но когда тебе сначала суют под нос красочные фото вкуснейшего блюда, а потом ставят перед тобой дешевку с привкусом картона, тут уж сложно не разозлиться. Перед вами подборка самых обидных случаев, когда реальность не соответствовала ожиданиям.
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