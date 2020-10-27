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30 раз, когда ресторанная еда не соответствовала ожиданиям

30 раз, когда ресторанная еда не соответствовала ожиданиям (31 фото)

Автор:
27 октября 2020 15:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ожидание и реальность   ресторанная еда   рестораны   фейлы   
1332
31

Если ничего особенного не ждешь, то и разочароваться не выйдет. Но когда тебе сначала суют под нос красочные фото вкуснейшего блюда, а потом ставят перед тобой дешевку с привкусом картона, тут уж сложно не разозлиться. Перед вами подборка самых обидных случаев, когда реальность не соответствовала ожиданиям.

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Метки: ожидание и реальность   ресторанная еда   рестораны   фейлы   
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9k
Хью́берт 2 часа назад
жесть ваще

жесть ваще
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18k
Добрый Алабай 19 минут назад
Ресторанной еды не увидел. Сплошное говно из фастфуда.
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Dobryi_KOT 53 минуты назад
30 раз, когда ресторанная еда не соответствовала ожиданиям
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6k
Денис 54 минуты назад
Студентом ехал в поезде на каникулы, ехать сутки, денег как и еды не было, так мелочь на электричку до деревни, на одном перрроне вышел, подошла бабулька - Божий одуванчик, предложила пирожок с сосиской, поезд тронулся я взял чай и вот..... Поел, точнее наелся...

Студентом ехал в поезде на каникулы, ехать сутки, денег как и еды не было, так мелочь на электричку до деревни, на одном перрроне вышел, подошла бабулька - Божий одуванчик, предложила пирожок с сосиской, поезд тронулся я взял чай и вот..... Поел, точнее наелся...
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42k
RusLAN 58 минут назад
Ясно, а зачем сверху насрали?
Ясно, а зачем сверху насрали?
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11k
Алекс 2 часа назад
А где тут ресторанная еда?
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