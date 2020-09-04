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Хамелеоны умеют держать предметы - и кое-кто решил этим воспользоваться

Хамелеоны умеют держать предметы - и кое-кто решил этим воспользоваться (15 фото)

Автор:
04 сентября 2020 13:55
Сообщество : Животные
Метки: Reddit   животный мир   забавно   посмеяться   смешные фото   хамелеончики   хамелеоны   ящерицы   
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Lizardsholdingthings ("Ящерицы с вещами") - это небольшой, но симпатичный субреддит, в котором публикуют уморительные фотографии ящериц, держащих какие-то предметы. В основном это миниатюрные мечи, пистолеты и сабли из наборов LEGO, но попадаются и другие вещи. Лучше всего с задачей справляются хамелеоны, потому что у них потрясающе цепкие лапки. Наслаждайтесь!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   животный мир   забавно   посмеяться   смешные фото   хамелеончики   хамелеоны   ящерицы   
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