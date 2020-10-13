20 неожиданных вещей, обнаруженных строительной инспекцией

Это результат ползучего склона и неглубокой укладки сваи. По мере того, как склон холма медленно опускается или "ползет", бетонные сваи, подпорные стены и их основания начинают опускаться вместе с ним. Вот почему для всех поддерживающих систем на склоне холма необходимо использовать соответствующий несущий материал. В некоторых местах требуется всего 1,5 м вниз, в других - 15 метров.