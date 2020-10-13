FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Строитель 116 постов • 244 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Строитель 
20 неожиданных вещей, обнаруженных строительной инспекцией

20 неожиданных вещей, обнаруженных строительной инспекцией (21 фото)

Автор:
13 октября 2020 14:02
Сообщество : Строитель
Метки: инспектор   инспекция   конструкции   сооружения   старые здания   строительное   фейлы   
2444
21
Alpha Structural - крупнейшая в США компания, которая занимается строительным надзором. Ее специалисты проверяют здания, подлежащие ремонту и реконструкции, и видят много интересного: наклонные полы, разрушенные подпорные стены, гниющие деревянные столбы и балки, осыпающийся фундамент, пол на домкратах и т. д. Кто бы мог подумать, что снимки строительных инспекторов могут быть такими же запоминающимися, как фильмы Хичкока?
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Строитель"
Метки: инспектор   инспекция   конструкции   сооружения   старые здания   строительное   фейлы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
pynh 2 часа назад
по п. 20 работа выполнена, он штукатур а не маляр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
ah3007 Час назад
Дом поросёнка должен быть крепостью, а не каркасной лабудой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
pynh ah3007 Час назад
Каркас каркасу рознь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
ah3007 pynh Час назад
Однозначно. Может и года не простоять, а может целых 5
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Core pynh Час назад
Каркас может быть из рельс например, а не из прутиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
802
Лёха Час назад
"Классика жанра"- это стоптанная обувь,обнаруженная при перестилании деревянного пола и 5литровая бутыль за навесным потолком куда конденсат с кондиционера сливался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото) Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото) 30 жутковатых находок, сделанных инспекторами во время осмотра зданий 30 жутковатых находок, сделанных инспекторами во время осмотра зданий 30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема 30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема 20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой 20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой 40 лестниц-катастроф, пользоваться которыми опасно для жизни 40 лестниц-катастроф, пользоваться которыми опасно для жизни Как выглядели самые первые модели изобретений Как выглядели самые первые модели изобретений
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

446886



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
5
82
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир
2
137
10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
0
46
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
Тяжелое детство, суровые площадки
0
4
Тяжелое детство, суровые площадки
В вашей школе была такая комната?
В вашей школе была такая комната?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#авария#дтп#люди#автомобили#позитив#шоу бизнес#авария дня
#юмор#факты#животные#кино#авто авария#картинки#в мире#разное#прикольные#авиация
#прикол#интересно#сша#россия#дети#фейл#настроение#СССР#gif#актер

На что жалуетесь?

Вернуться