20 неожиданных вещей, обнаруженных строительной инспекцией

Alpha Structural - крупнейшая в США компания, которая занимается строительным надзором. Ее специалисты проверяют здания, подлежащие ремонту и реконструкции, и видят много интересного: наклонные полы, разрушенные подпорные стены, гниющие деревянные столбы и балки, осыпающийся фундамент, пол на домкратах и т. д. Кто бы мог подумать, что снимки строительных инспекторов могут быть такими же запоминающимися, как фильмы Хичкока?
1.
Это был особняк, построенный в конце 1940-х годов человеком, который раньше строил казармы для армии США. Дом стоял на металлических двутавровых балках, поддерживаемых большими бетонными сваями. Дом не сдвинулся ни на дюйм с момента постройки. Очень интересно и впечатляюще!
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3.
Автомобильный домкрат, используемый в качестве опоры для чернового пола под домом. Классика жанра.
4.
Наглядный пример разрушения склона - бетонная площадка когда-то находилась на полметра выше.
5.
Это результат ползучего склона и неглубокой укладки сваи. По мере того, как склон холма медленно опускается или "ползет", бетонные сваи, подпорные стены и их основания начинают опускаться вместе с ним. Вот почему для всех поддерживающих систем на склоне холма необходимо использовать соответствующий несущий материал. В некоторых местах требуется всего 1,5 м вниз, в других - 15 метров.
7.
Почти все бетонные опоры под этим домом были в таком состоянии. Один сильный удар, и их расплющит в лепешку! Нужна хорошая замена.
9.
Это выставленный на продажу дом. С одной стороны дома огромная трещина - там нужен будет серьезный ремонт.
10.
Дом в Лос-Анджелесе. Это одно из тех зданий, под которым не хочется долго находиться - вдруг рухнет от порыва ветра. Это место - бомба замедленного действия.
15.
Покатый пол, который видно видно невооруженным глазом. Никакие специальные проверки тут не нужны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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