У полицейского, который расспрашивал автомобилистку о семье, хотят отсудить 100 тыс рублей

На автомобилистку составили протокол о пьяном вождении, который она оспорила в суде в марте 2020 года.



Однако разгневанная женщина решила не останавливаться на достигнутом, а пойти дальше – она подала иск в Борисоглебский городской суд против инспектора, который во время составления протокола не только не зачитал её права с самого начала (а только в конце процедуры), но и посмел спросить женщину о семье и детях.