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У полицейского, который расспрашивал автомобилистку о семье, хотят отсудить 100 тыс рублей

У полицейского, который расспрашивал автомобилистку о семье, хотят отсудить 100 тыс рублей (3 фото)

Автор:
25 августа 2020 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: автомобилистка   автомобиль   гибдд   инспектор   освидетельствование   суд   
2623
3
Началась эта история в январе 2020 года в Борисоглебске, когда женщину после приёма лекарств остановили ГИБДД и пригласили на освидетельствование в служебный автомобиль.

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Метки: автомобилистка   автомобиль   гибдд   инспектор   освидетельствование   суд   
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29  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это сейчас обычное дело - ловят пьяное быдло за рулём, как говорится, "на горячем" и сразу начинается спектакль, под названием "Уважай мои права!". "Ды я знаешь кто? Ды я тебя! Не имеешь права!". Ну, казалось бы, естественной реакцией должно быть" "Да. Виноват. Готов понести." Фиг там! Начитаются интернет-советов и выворачиваются наизнанку, правозащитники хреновы. Смотреть противно. Тьфу!
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1k
Rekapra 20 минут назад
Ну если смогла оспорить, то гайца надо выгонять с работы, т.к. кроме как деньги брать ничему не научились. Не умеешь работать, пошел на хер, иди ищи другую работу. Даже протокол составить соблюдая все процедуры не могут. А на дорогах каждый год гибнет население небольшого российского городка...
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1k
Сергей 43 минуты назад
Столичным ГИБДД задержан водитель, совершивший 560 нарушений с начала этого года

Задержали, поругали, тихонько (шепотом) и отпустили от греха по дальше.
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23k
Fat Lynx 59 минут назад
Сдается мне, что "хозяйка жизни" решила показательно нагнуть ментов в отместку за то, что они посмели ее тормознуть
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1k
Mikhail Fat Lynx 22 минуты назад
вы ее лично знаете?
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23k
Fat Lynx Час назад
Со ст.137 УК тоже не все так просто... надо доказать, что он:
- осуществлял сбор;
- делал это без ее согласия...
То есть, если она ему сама все рассказала и он ее не пытал и не запугивал, то в общем-то она сама предоставила информацию.
Еще ей предстоит доказать прямой умысел...
Опять же, семейная тайна это любые сведения о фактах и обстоятельствах, затрагивающих членов семьи, которые они договорились сохранять в конфиденциальности и предпринимают усилия для этого. Т.е. ей надо доказать, что ранее, они всей семьей договорились сохранять в конфиденциальности сведения о составе семьи.
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23k
Fat Lynx Час назад
Согласно ч.3. ст.28.2 КоАП инспектор при составлении протокола обязан разъяснить вам ваши права... При составлении протокола! Не в начале, не в конце, в во время! В протоколе есть графа, в которой прописывается, что лицо, в отношении которого составлен протокол об адм.правонарушении, ознакомлен с правами. Если в этой графе стоит ее подпись, то хер ей!
Сдается мне, что ГИБДД подаст апелляцию на отмену постановления и ее все-таки лишат прав.
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1k
Mikhail Fat Lynx Полчаса назад
суд остановил производство дела
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685
Шурман 2 часа назад
Бельгия 2014 год тормозят менты , алкоголь контроль , первый замер и вот тебе радость 0.40 ну вопрос что принимали я говорю не чего кроме того что мне доктор прописал при лечении гепатита и язвы , забрали права на 3 часа . Через 3 часа вернулся за ними , показало 0.35 попросили предоставить все то что я пил . Ок достал из машины и показал , хрен бы с ним это все но после был суд , назначили мед и спих обследование на справки и заключения о лекарствах тупо не посмотрели . Итог такой месяц лишение прав и 4250 евро штрафа . Через суд обжаловал это но смягчить отказались , у прокурора было другое мнение он сказал что в лекарствах отчетливо написано запрещено управлять любыми транспортными средствами . Вы ведь все на Европу равняетесь давайте сделаем как в Европе
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685
Шурман kamanch Час назад
После употребления не каких побочек только боль уменьшали , я не обращал на это внимания . Самое обидно было что это была нац дорога и не одной машины не было кроме 10 ментов и их машин . Почему был такой большой штраф ?:) у меня залет был в 2003 году но там действительно был алкоголь и превышение тоже не какое , в первый раз выписали штраф на 150 евро и забрали права на 5 дней .
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7k
Лещ Шурман 13 минут назад
Руководствуясь Вашей логикой: у меня после 100гр водки никаких побочек, только настроение улучшается, почему мне нельзя управлять ТС?))))
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12k
vikklu Шурман 6 минут назад
Если инструкция лекарства запрещает водить машину, значит суд был абсолютно прав. Чего ты ещё возмущаешься? Скажи спасибо, что легко отделался.
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685
Шурман Лещ 5 минут назад
Это не логика . Так давайте начнем с того зачем создавать такие лекарства которые так действуют на организм ? кстати алкоголя так и не обнаружили . А вот за лоразепан чуть не получил сверху .
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12k
vikklu Шурман Минуту назад
Менты видят, одного раза, чтобы понять не хватило, второй раз уже более существенное наказание надо. Всё логично.
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13k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Сто т.р. с него и жезл в зад, чтобы в следующий раз не любопытничал.
Есть у них такая тема, как здоровье, куда едете? Н
а что я отвечаю, а вы с какой целью интересуетесь со мной хотите, вопросы сразу отпадают.
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10k
Элитный тигр 2 часа назад
Какое лекарство принимала и как оспорила пьяное вождение? Ни ссылок, вообще ничего, хотелось бы почитать для расширения кругозора, потому что попасть "под лекарством" - это практически 100% лишение прав. Сам так раз попал, еле выкрутился, судья попался адекватный. Даже за обезбаливающий укол!!!! можно остаться без прав, даже за средство от диареи!!!. Список таких лекарств довольно обширен.
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1k
Сергей Элитный тигр 39 минут назад
Есть целый ряд лекарств приняв которые у Вас подымается уровень алкоголя в крови, причем весьма безобидных и разрешенных при управлении транспортным средством.
Тут фишка в том на сколько вы превысили норму. Если от 0.4 до 0.5, еще что то можно доказать, если выше, без взяток ни как.
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27k
lem02 2 часа назад
Молодец девка. Сначала ей пьянку пришили, потом в душу полезли. Умница, свои права надо отстаивать.
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23k
Fat Lynx lem02 Час назад
Сдается мне, что "хозяйка жизни" решила показательно нагнуть ментов в отместку за то, что они посмели ее тормознуть.
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27k
lem02 Fat Lynx 22 минуты назад
Они её не только тормознули, но и развели на пьянку. И в суде она это оспорила. В чем она не права? Тут не просто тормознули.
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27k
lem02 Батончик с маком 20 минут назад
Судя по вашему нику, мне скорее вас на дороге следует опасаться. Вы её лично знаете? Знаете какой она водитель? А вы ни кого "намотать" в принципе не можете? А, понял, права с 18 лет дают.
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17k
Батончик с маком lem02 15 минут назад
прикинь, лично знаю. это местная шалава, алкоголичка, х.уесоска.
докажи обратное
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27k
lem02 Батончик с маком 8 минут назад
Мерзость вы про женщину написали. Не по мужски. Может с годами поймете.
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5k
z0_0b 2 часа назад
Вот же сучка
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1k
Nikolay 2 часа назад
Он, может, жениться хотел. Вдруг там крокодил какой...
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