У полицейского, который расспрашивал автомобилистку о семье, хотят отсудить 100 тыс рублей

Началась эта история в январе 2020 года в Борисоглебске, когда женщину после приёма лекарств остановили ГИБДД и пригласили на освидетельствование в служебный автомобиль.
На автомобилистку составили протокол о пьяном вождении, который она оспорила в суде в марте 2020 года.
Однако разгневанная женщина решила не останавливаться на достигнутом, а пойти дальше – она подала иск в Борисоглебский городской суд против инспектора, который во время составления протокола не только не зачитал её права с самого начала (а только в конце процедуры), но и посмел спросить женщину о семье и детях.
Однако разгневанная женщина решила не останавливаться на достигнутом, а пойти дальше – она подала иск в Борисоглебский городской суд против инспектора, который во время составления протокола не только не зачитал её права с самого начала (а только в конце процедуры), но и посмел спросить женщину о семье и детях.
Теперь автомобилистка хочет получить с инспектора 100 тыс рублей "за нравственные страдания, выразившиеся в незаконном получении информации о её частной и семейной жизни".
Интересно, чем всё это закончится?
Интересно, чем всё это закончится?
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Задержали, поругали, тихонько (шепотом) и отпустили от греха по дальше.
- осуществлял сбор;
- делал это без ее согласия...
То есть, если она ему сама все рассказала и он ее не пытал и не запугивал, то в общем-то она сама предоставила информацию.
Еще ей предстоит доказать прямой умысел...
Опять же, семейная тайна это любые сведения о фактах и обстоятельствах, затрагивающих членов семьи, которые они договорились сохранять в конфиденциальности и предпринимают усилия для этого. Т.е. ей надо доказать, что ранее, они всей семьей договорились сохранять в конфиденциальности сведения о составе семьи.
Сдается мне, что ГИБДД подаст апелляцию на отмену постановления и ее все-таки лишат прав.
Есть у них такая тема, как здоровье, куда едете? Н
а что я отвечаю, а вы с какой целью интересуетесь со мной хотите, вопросы сразу отпадают.
Тут фишка в том на сколько вы превысили норму. Если от 0.4 до 0.5, еще что то можно доказать, если выше, без взяток ни как.
докажи обратное