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30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений

30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений (31 фото)

Автор:
22 августа 2020 11:51
Сообщество : Юмор
Метки: дизайнеры со странностями   неудачные идеи   неудачный дизайн   ошибки   ошибки дизайнеров   плохой дизайн   фейлы   
1637
31
Существует тонкая грань между потрясающе оригинальным дизайнерским решением и поистине ужасным. К сожалению, очень многие переходят эту грань... В сабреддите Crappy Design собраны самые большие злодеяния в этой области!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайнеры со странностями   неудачные идеи   неудачный дизайн   ошибки   ошибки дизайнеров   плохой дизайн   фейлы   
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6  комментариев
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9k
Neverь 2 часа назад
30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений
30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений
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5k
Игорь Михайлов 17 минут назад
30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений
Ссылка youtu.be
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5k
Nikita Час назад
Мне кажется, что здесь, при запирании двери на замок, стекло становится матовым.
Мне кажется, что здесь, при запирании двери на замок, стекло становится матовым.
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15k
Ватаку Накомоде Nikita 5 минут назад
Я не думаю что в месте, где установлен достаточно простецкий унитаз, используют стёкла с электронным затемнением.
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13k
AlexЕЙ Час назад
К большинству фото дизайнеры не имеют никакого отношения.
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9k
Neverь 2 часа назад
30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений
30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений
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