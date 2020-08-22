30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений

1. Непреодолимое препятствие
2. Вдохновляюще
3. Не верь глазам своим!
4. Кадр из индийского телесериала
5. Иллюстрация из учебника про подводную лодку. Обратите внимание на капитана
6. Не люди в масках, а какие-то злобные пришельцы
7. В черном пакетике - соль, в белом - перец
8. Когда дизайнер плохо представляет себе, как выглядят дети
9. Фото ребенка - огонь!
10. Цвет воды после того, как в ней растворилась бомбочка для ванны
11. Секретное хранилище для денег, сделанное из полена. Гениально! Главное - не перепутать с обычным поленом и не кинуть в камин
12. Blobfish Supra - тачка в виде рыбы-капли
13. Очень оригинальное платье
14. А, этот угол не нужен, понятно
15. "Ешьте детей бесплатно" - ничего так предложение
16. Кто тут самый меткий?
17. Это стоматология, а не то, что вы подумали
18. Кто-нибудь может объяснить, из чего все-таки сделана эта кофта?
19. У меня только один вопрос: как попасть на 17-й этаж?
20. Грустный лебедь
21. Буклет "У вас рак?"
22. Наслаждайтесь массажем в любое время, в любом месте. Ага, особенно за рулем движущейся машины с закрытыми глазами
23. Для эксгибиционистов?
24. Я так понимаю, другого варианта не было. Этот самый подходящий
25. "Нет входа. Только вход". Ворота Шрёдингера!
26. Само совершенство
27. Уличный фонарь на солнечных батареях. Под мостом. Гонконг
28. Зачем здесь зигзаг?
29. Правильно. Зачем саму дорожку мостить, если можно положить плитку рядом?
30. Что с ней случилось, как думаете?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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