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Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма!

Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! (1 фото + 7 видео)

Автор:
13 октября 2020 10:41
Метки: интересно   кино   музыка   
1684
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В советском кино работало множество прекрасных композиторов, авторы стихов к песням тоже были на уровне... Поэтому замечательных песен из наших фильмов — очень и очень много.

И нередки случаи, когда качество музыки превышало качество сценария и режиссуры, в итоге песня запоминалась хорошо, а фильм — не очень...

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Метки: интересно   кино   музыка   
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5k
Lev Asriev 6 часов назад
Хорошая подборка. Минусуют какие-то вырожденцы. Отдельное спасибо за Арго. Лет 10 не слышал. Сам мюзикл тоже хорош, но он пропитан именно "Тбилисским" юмором, видимо потому не получил широкую популярность, хотя по тв его крутили много раз. Гадалка тоже роскошная, но в этом фильме-что ни песня, то хит. А "есть только миг" настолько заездили,что уже просто набила оскомину.
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32k
jonnyD 10 минут назад
Ну уж , позвольте , фильм "Асса" по этим параметрам самый самый , с «Ассы» как минимум стоит начинать любой разговор о роли музыки в советском кино . Тут отметились Аквариум, Браво, Кино ...
Здравствуй, мальчик Бананан

Иду на ты

ВВС

Мочалкин блюз

Плоскость

Старик Козлодоев

Город Золотой

Чудесная страна

Хочу перемен

Монолог Шурика

Мочалкин блюз
Ну уж , позвольте , фильм "Асса" по этим параметрам самый самый , с «Ассы» как минимум стоит начинать любой разговор о роли музыки в советском кино . Тут отметились Аквариум, Браво, Кино ... Здравствуй, мальчик Бананан Иду на ты ВВС Мочалкин блюз Плоскость Старик Козлодоев Город Золотой Чудесная страна Хочу перемен Монолог Шурика Мочалкин блюз
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1k
integral11 20 минут назад
Ну и где сейчас "Грузия - фильм", на базе которой снимался "Арго"? Тоже наверно русские уничтожили? Но главное - вопрос не в том, что были отличные песни, а вопрос в том, что они были именно потому, что общий вектор общества был нацелен не на собирание бабла и преклонение перед властью, а на развитие человеческой души! Потому, кстати, и песни были популярны, так как было кому слушать и понимать. Сейчас они просто не найдут слушателя, сейчас все страдания на танцполе, или в просмотре "аппаратуры" своей девушки!
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17k
sport-bear Час назад
Пересмотрел сейчас этот короткий отрывок и что-то в глаз попало. Это не другая страна была, нет. Это другая планета.
Ну и песня конечно в исполнении Геннадия Белова.
Ссылка www.youtube.com
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2k
ваня панкин 3 часа назад
мне тоже все эти песни нравятся... однозначно плюс...
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27k
LEPA 3 часа назад
"Карьера Димы Горина" вполне себе пристойный фильм. Всегда смотрю с удовольствием. Сейчас бы такие комедии научились опять снимать. "Земля Санникова" тоже хорош. Просто режиссёрам этих фильмов посчастливилось работать с настоящими профессионалами в области музыки,и это немного затмило их успех.
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3k
стопудовый 3 часа назад
"Пацаны" песня "Я подозвал коня"
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7k
shimpansky 4 часа назад
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−8
Геннадий Жмернецкий 4 часа назад
Слепой Пью Фильм "Мировой парень"не пустой,в своё время собирал аншлаги.
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12k
DjnZ 5 часов назад
Я бы не согласился с этим перечнем.
За исключением "Моей любви..." я за все время видел одного человека который его смотрел.
"Годы молодые" ничего не скажу, фильм старый, на национальном языке, может он и имел успех в свое время в своей республике...
А в остальном, фильмы достаточно известные просто песни стали жить своей жизнью вне зависимости от фильма...
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18k
Слепой Пью 5 часов назад
"Березовый сок" Песняров в каком-то достаточно пустом фильме...
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49k
Андрей 6 часов назад
Кто помнит фильм "Большая руда"? А кто помнит песню из этого фильма?
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17k
sport-bear Андрей Час назад
Прекрасная песня. Но мне кажется, у Кристалинской она как-то понежнее и поромантичнее звучит.
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49k
Андрей sport-bear 53 минуты назад
Как говорится, на вкус и цвет - все фломастеры разные. Мне вот Трошин больше нравится.
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9
Дядя Витя 6 часов назад
Всё правильно написал. Кроме "Земли Санникова" остальные фильмы как-то не запомнились. А вот песни!!!
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11k
Yasen_Perec Дядя Витя 5 часов назад
"Земля Санникова", после прочтения книги, вообще какой то постной и скучной показалась. Даже актёрская команда не спасла.
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4k
Дмитрий Дядя Витя 44 минуты назад
Согласен на 100%. В детстве все смотрели именно сам фильм! Хотя обе песни в нем прекрасные, я даже не скажу какая лучше... Анофриев спел просто великолепно.
Ссылка www.youtube.com
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20k
Франц Лефорт 6 часов назад
Димон,опять хрень копипастишь. "Земля", "Карьера" и "Водевиль" можно сказать классика.
"Настя" фильм отличный,хотя и детский. Кстати в фильме присутствуют и рисованные персонажи.
"Арго" ,на мой взгляд ,песня слишком раскрученная в свое время. И лично мне никогда не нравилась.
А вот с песней Градского соглашусь. В этом фильме есть ещё одна песня ,ни чуть не хуже "Яростный стройотряд".
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6k
Alexandr Barhudarov Франц Лефорт 2 часа назад
Лучше , хотя и наивней , но безоглядно искренней...
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