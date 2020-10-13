Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма!

В советском кино работало множество прекрасных композиторов, авторы стихов к песням тоже были на уровне... Поэтому замечательных песен из наших фильмов — очень и очень много.
И нередки случаи, когда качество музыки превышало качество сценария и режиссуры, в итоге песня запоминалась хорошо, а фильм — не очень...
Начну с великолепной песни, написанной композитором Александром Зацепиным и поэтом Леонидом Дербенёвым, великолепно исполненной Олегом Анофриевым — "Есть только миг". Музыка, слова, вокал — всё в этой песне прекрасно. А прозвучала она в фильме "Земля Санникова", пел её герой Крестовский, сыгранный Олегом Далем (сохранился вариант песни и в его исполнении). Кстати, есть в "Земле Санникова" ещё одна песня, но она не стала такой культовой как "Миг".
Кто-то может сказать, что этот фильм — лишний, ведь он был довольно популярен. Но на мой личный взгляд, славу этому фильму принесла именно музыка, и особенно эта песня, плюс актёрские работы Дворжецкого, Вицина и Даля, а также шикарный шаман — танцор Махмуд Эсамбаев. А сам фильм довольно посредственный, да ещё и от книги Обручева ничего не оставили, кроме названия...
А песня, без преувеличений - великая! Возможно, песня номер один в советском кино, так что без неё никак не обойтись, поэтому с неё я и начал!
Фильм "Карьера Димы Горина" ничем особенно не запомнился, разве что Александром Демьяненко, ещё не ставшим Шуриком, Владимиром Высоцким, ещё не ставшим ВЫСОЦКИМ, и красавицей Конюховой.
А вот песня "А снег идёт" и сейчас поётся.
Автор музыки — Андрей Эшпай, стихи — Евгения Евтушенко. Вокал — Майи Кристалинской.
Детский фильм "Ох уж эта Настя" сам по себе хороший, добрый и светлый. Правда, не очень "раскрученный", не все его знают. Но песня "Лесной олень" — это что-то невероятное, волшебное! Одна из лучших песен советского кино, а её авторы Евгений Крылатов и Юрий Энтин — настоящие классики. И, конечно, великолепное исполнение Аидой Ведищевой. Правда, в фильме её поёт по телевизору неизвестная дама — Ведищеву не разрешили в кадр вставить, что ли?
У фильма-мюзикла "Весёлая хроника опасного путешествия" есть свои поклонники, но всесоюзной популярностью он не пользовался. На тему аргонавтов мультфильм Снежко-Блоцкой поинтереснее будет.
Как и многие другие мюзиклы, держится он на музыке, и здесь она — грузинская!
Композитор — Александр Басилая, русский текст Юрия Ряшенцева, песни исполняет ансамбль "Иверия".
И главная песня — конечно, "Арго"! Шикарная тема!
Кто помнит, о чём фильм "Ах, водевиль, водевиль"? А кто не знает песню "Гадалка" ("Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди...")?
Просто потрясающая вещь от Максима Дунаевского и Леонида Дербенёва, отлично исполненная Жанной Рождественской (иногда почему-то пишут, что там поёт Пугачёва, но это не так).
В фильме ещё была хорошая песня "Ах, этот вечер", но до популярности "Гадалки" ей, конечно, далеко.
Любопытно, что режиссёр фильма не осознавал, какая вещь у него в фильме самая хитовая. Однажды Юнгвальд-Хилькевич был на передаче "Проснись и пой", там Боярский спел "Ах, этот вечер". Ведущий Швыдкой после этого говорит, что в этом фильме была очень знаменитая песня. Но режиссёр подумал, что речь идёт о заглавной теме "Ах, водевиль, водевиль..." Зато в зале все поняли, что имеется в виду, и начали петь: "Ну что сказать, ну что сказать..."!
А кто не знает песню "Как молоды мы были" в великолепном исполнении Александра Градского? Отличная вещь, позже перепеваемая многими. Например, у Николая Караченцова, Тамары Гвердцители достойные каверы.
А впервые она прозвучала в фильме "Моя любовь на третьем курсе". На этот фильм даже страницы в Википедии нет. Снят на киностудии "Казахфильм".
Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова.
А есть одна песня, которую многие считают украинской народной — "Рушник". "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..."
Но у этой песни есть конкретные авторы, поэт Андрей Малышко и композитор Платон Майборода. Мы эту песню в школе учили как стихотворение.
А прозвучала она впервые в фильме "Годы молодые". Поёт Александр Таранец.
Пока делал публикацию, ещё раз всё переслушал. Какие же всё-таки это замечательные песни!
Конечно, примеров, когда песня из фильма популярнее фильма - на самом деле много. Добавляйте свои варианты в комментариях.
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Ну и песня конечно в исполнении Геннадия Белова.
За исключением "Моей любви..." я за все время видел одного человека который его смотрел.
"Годы молодые" ничего не скажу, фильм старый, на национальном языке, может он и имел успех в свое время в своей республике...
А в остальном, фильмы достаточно известные просто песни стали жить своей жизнью вне зависимости от фильма...
"Настя" фильм отличный,хотя и детский. Кстати в фильме присутствуют и рисованные персонажи.
"Арго" ,на мой взгляд ,песня слишком раскрученная в свое время. И лично мне никогда не нравилась.
А вот с песней Градского соглашусь. В этом фильме есть ещё одна песня ,ни чуть не хуже "Яростный стройотряд".