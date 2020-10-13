Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма!

Начну с великолепной песни, написанной композитором Александром Зацепиным и поэтом Леонидом Дербенёвым, великолепно исполненной Олегом Анофриевым — "Есть только миг". Музыка, слова, вокал — всё в этой песне прекрасно. А прозвучала она в фильме "Земля Санникова", пел её герой Крестовский, сыгранный Олегом Далем (сохранился вариант песни и в его исполнении). Кстати, есть в "Земле Санникова" ещё одна песня, но она не стала такой культовой как "Миг".

Кто-то может сказать, что этот фильм — лишний, ведь он был довольно популярен. Но на мой личный взгляд, славу этому фильму принесла именно музыка, и особенно эта песня, плюс актёрские работы Дворжецкого, Вицина и Даля, а также шикарный шаман — танцор Махмуд Эсамбаев. А сам фильм довольно посредственный, да ещё и от книги Обручева ничего не оставили, кроме названия...

А песня, без преувеличений - великая! Возможно, песня номер один в советском кино, так что без неё никак не обойтись, поэтому с неё я и начал!