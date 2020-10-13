Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг

Среди склонов Гималаев, где великая река Ганг берет свое начало, ее воды чисты. Но чем дальше поток удаляется от истока, тем сильнее он напоминает сточную канаву. Миллиард индусов считают реку священной, однако это не мешает им изо дня в день засорять ее. Свою лепту вносят, конечно, и промышленные предприятия.
Предлагаем проследить, как вода превращается из прозрачной в мутно-коричневую по мере того, как Ганг приближается к устью около города Калькутта.
Предлагаем проследить, как вода превращается из прозрачной в мутно-коричневую по мере того, как Ганг приближается к устью около города Калькутта.
Место слияния рек Алакнанда и Бхагиратхи, притоков Ганга.
Здесь, собственно, и начинается третья по полноводности река планеты. Как видите, вода очень чистая.
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Ганг в индуистской мифологии — небесная река, которая спустилась на землю. Поэтому на ее берегах церковники проводят многие священнодейства.
У истока Ганга стоит город Девапрайяг — место паломничества индуизма и одно из пяти «священных слияний».
На фотографии изображен 19-летний Локеш Шарма, священник в четвертом поколении.
Вечерняя молитва в городе Харидвар.
Вода уже не настолько чистая. Тысячи индусов каждый день погружаются в реку, полагая, что это освобождает их от грехов.
В промышленном Канпуре река становится темно-серой.
И все равно воду используют для купания и орошения сельскохозяйственных культур. А бедняки ее еще и пьют и здесь же стирают белье. Купания в Ганге приводят к возникновению таких заболеваний, как дизентерия, холера и тяжелая диарея, которая является одной из основных причин детской смертности в этих краях.
Канпур — один из крупнейших центров промышленности в Индии, и многие производства сбрасывают отходы в Ганг без всякой очистки.
На одном участке, где сосредоточено много неэкологичных производств, Ганг и вовсе окрашивается в грязно-красный цвет.
Далее по течению — город Мирзапур, штат Уттар-Прадеш.
Канализация жилого квартала выводится прямо в реку.
А это Варанаси, наиболее почитаемое место у индуистов.
В мутную воду здесь окунаются с головой, полощут ею горло, пьют. Рядом стирают одежду.
В ста метрах выше по течению проводят ритуальные кремации и сбрасывают в воды Ганга пепел от погребальных костров.
В этом месте река уже совсем не похожа на то, что когда-то спускалось с Гималаев. Это уже помойка, пусть и священная.
В Калькутте рядом с рекой находится большой кирпичный завод, все сточные воды с которого тоже попадают в реку.
Вообще, более двух третей сточных вод, образующихся в 118 городах вдоль бассейна Ганга, не проходят очистку.
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Метки: грязь индия интересное река экология
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Вопрос только лишь в том, выровняется ли число людей до нормального. Если нет, то природа придумает что-то ещё - более смертоносное.
Индусы поумирают - Ганг очистится - Грета рада. :)