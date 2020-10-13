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Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг

Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг (22 фото)

Автор:
13 октября 2020 05:57
Метки: грязь   индия   интересное   река   экология   
706
22
Среди склонов Гималаев, где великая река Ганг берет свое начало, ее воды чисты. Но чем дальше поток удаляется от истока, тем сильнее он напоминает сточную канаву. Миллиард индусов считают реку священной, однако это не мешает им изо дня в день засорять ее. Свою лепту вносят, конечно, и промышленные предприятия.
Предлагаем проследить, как вода превращается из прозрачной в мутно-коричневую по мере того, как Ганг приближается к устью около города Калькутта.
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Метки: грязь   индия   интересное   река   экология   
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55k
Опиум для народа 57 минут назад
У бедноты нет денег на дрова,поэтому недосожженный труп попросту выкидывается в реку. Какой уж там пепел?..
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25k
АнтонПолднев 4 минуты назад
У Вас в слове засорять опечатка
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10k
Taximaxi 12 минут назад
В таком сраче даже корона не приживётся.
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1k
NiThR0 15 минут назад
Вот уж точно, родина диареи.
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926
Gaylord Foker 37 минут назад
Жуть!!!
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9k
Денис 47 минут назад
На самом деле всё нормально. Люди начинают убивать природу, плодиться как мухи, ну и природа запускает механизм регуляции как раз через все эти холеры и дизентерии, указанные в статье.
Вопрос только лишь в том, выровняется ли число людей до нормального. Если нет, то природа придумает что-то ещё - более смертоносное.
Индусы поумирают - Ганг очистится - Грета рада. :)
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581
Серый Мех 59 минут назад
Греты на них нету...
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57k
Доктор Джонс Серый Мех 7 минут назад
Грета на этом хайпить не станет...
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5k
АлександрЧестный Час назад
Такое чем дальше тем хуже напомнило фильм - "Платформа" (дыра, el hoyo).
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