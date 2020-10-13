Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг

Среди склонов Гималаев, где великая река Ганг берет свое начало, ее воды чисты. Но чем дальше поток удаляется от истока, тем сильнее он напоминает сточную канаву. Миллиард индусов считают реку священной, однако это не мешает им изо дня в день засорять ее. Свою лепту вносят, конечно, и промышленные предприятия.

Предлагаем проследить, как вода превращается из прозрачной в мутно-коричневую по мере того, как Ганг приближается к устью около города Калькутта.

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Место слияния рек Алакнанда и Бхагиратхи, притоков Ганга. 0 Источник: Здесь, собственно, и начинается третья по полноводности река планеты. Как видите, вода очень чистая.

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Ганг в индуистской мифологии — небесная река, которая спустилась на землю. Поэтому на ее берегах церковники проводят многие священнодейства. 0 Источник:

У истока Ганга стоит город Девапрайяг — место паломничества индуизма и одно из пяти «священных слияний». 0 Источник: На фотографии изображен 19-летний Локеш Шарма, священник в четвертом поколении.

Вечерняя молитва в городе Харидвар. 0 Источник: Вода уже не настолько чистая. Тысячи индусов каждый день погружаются в реку, полагая, что это освобождает их от грехов.

В воду окунают и статуи богов. Некоторые почему-то там же и остаются. 0 Источник:

В промышленном Канпуре река становится темно-серой. 0 Источник: И все равно воду используют для купания и орошения сельскохозяйственных культур. А бедняки ее еще и пьют и здесь же стирают белье. Купания в Ганге приводят к возникновению таких заболеваний, как дизентерия, холера и тяжелая диарея, которая является одной из основных причин детской смертности в этих краях.

Канпур — один из крупнейших центров промышленности в Индии, и многие производства сбрасывают отходы в Ганг без всякой очистки. 0 Источник:

На поверхности реки скапливаются груды пены, перемешанной с какой-то красной дрянью. 0 Источник:

На одном участке, где сосредоточено много неэкологичных производств, Ганг и вовсе окрашивается в грязно-красный цвет. 0 Источник:

Очередной промышленный слив, текущий в Ганг. 0 Источник: Даже козы его как-то боязливо переходят.

Далее по течению — город Мирзапур, штат Уттар-Прадеш. 0 Источник: Канализация жилого квартала выводится прямо в реку.

Еще один сточный канал попросту обрывается сливом. 0 Источник:

Цвет берегов сточной канавы в дополнительных комментариях не нуждается. 0 Источник:

Бытовой мусор тоже не стесняются утилизировать на берегах реки. 0 Источник:

А это Варанаси, наиболее почитаемое место у индуистов. 0 Источник: В мутную воду здесь окунаются с головой, полощут ею горло, пьют. Рядом стирают одежду.

В ста метрах выше по течению проводят ритуальные кремации и сбрасывают в воды Ганга пепел от погребальных костров. 0 Источник: В этом месте река уже совсем не похожа на то, что когда-то спускалось с Гималаев. Это уже помойка, пусть и священная.

Перед совершением ритуала тело умершего родственники на некоторое время погружают в реку. 0 Источник:

Сюда же многие приходят помыться. 0 Источник:

Так выглядит берег Ганга в Калькутте. 0 Источник:

В Калькутте рядом с рекой находится большой кирпичный завод, все сточные воды с которого тоже попадают в реку. 0 Источник: Вообще, более двух третей сточных вод, образующихся в 118 городах вдоль бассейна Ганга, не проходят очистку.