FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5017 постов • 615 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо сохранилась

В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо сохранилась (15 фото)

Автор:
03 октября 2020 17:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: XIX век   Великая Пакистанская стена   индия   интересное   пакистан   туризм   
660
15

Эту стену также называют Великой стеной Синда.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: XIX век   Великая Пакистанская стена   индия   интересное   пакистан   туризм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Обезьяна-оккультист с похмелья убила человека и угодила за решётку Обезьяна-оккультист с похмелья убила человека и угодила за решётку Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего Итоги 1920 года. Новостные заголовки прошлого Итоги 1920 года. Новостные заголовки прошлого 25 наборов, которыми хвастаются в&nbsp;интернете диванные выживальщики&nbsp; 25 наборов, которыми хвастаются в интернете диванные выживальщики  «Оккупировали каждый сантиметр»: пляжи в Сочи просто кишат туристами «Оккупировали каждый сантиметр»: пляжи в Сочи просто кишат туристами
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

909476



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Путин запретил вывозить из России необработанный лес
0
310
Путин запретил вывозить из России необработанный лес
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
2
94
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге
0
21
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на...
McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
0
20
McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#люди#интересное#птицы#авария#дтп#gif
#юмор#прикол#россия#природа#сша#москва#путешествия#автомобили#настроение#авто авария
#факты#история#СССР#картинки#в мире#позитив#разное#война#прикольные#армения

На что жалуетесь?

Вернуться