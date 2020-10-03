В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо сохранилась

Эту стену также называют Великой стеной Синда.
Великая стена также считается самым большим фортом на планете. Его окружность составляет 32 км.
Археологи полагают, что стену начали строить ещё в семнадцатом веке. Стену несколько раз перестраивали и реконструировали. В 1812 году на реконструкцию стены династия Талпур потратила 1 200 000 рупий.
Эти стены ограждали столицу эмиров Синда.
Во время вторжения Британской империи на территорию Индии стены использовали в качестве оборонительных валов от британских войск и наёмников.
Стены объединяют несколько гор и холмов в единую систему укреплений. В пределах главного форта есть меньший форт, известный как "Форт Мири", расположенный в 3 км от ворот. Раньше внутренний форт служил дворцом для правителей региона.
В начале 2000-х годов проводились реставрационные работы, но качество работ было низким и работники уничтожили многие элементы стен. Использовали современные отделочные материалы. В 2006 году реставрационные работы были остановлены.
С 1975 года объект находится под защитой государственного Закона о древностях.
С 1993 года Великая Пакистанская стена входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник:
- 25 наборов, которыми хвастаются в интернете диванные выживальщики
- Итоги 1920 года. Новостные заголовки прошлого
- Обезьяна-оккультист с похмелья убила человека и угодила за решётку
- «Оккупировали каждый сантиметр»: пляжи в Сочи просто кишат туристами
- Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего
Понравилось23