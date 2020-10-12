Недорогой ремонт малогабаритного совмещенного санузла своими руками

Как быть, если денег на капитальный ремонт нет, а жить в ужасных условиях не хочется? Сейчас мы покажем пример, как обновить малогабаритный совмещенный санузел без потерь для бюджета.
Многие годами живут в квартирах, которые им не нравятся, потому что боятся "влазить" в ремонт. Для большинства людей ремонт ассоциируется с большими потерями для семейного бюджета. Но это не всегда так.
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В итоге прикинули и сделали все быстро, ограничившись уборкой, покраской стен и заменой лампочек
Сразу стало свежо, чисто, светло и очень приятно пользоваться ванной и туалетом. Добавили парочку украшений - и комната преобразилась
Как вам результат?
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А так то - почему нет? С чего вдруг обязательно в кафель все обшивать? У меня квартира тоже с санузлом не ремонченым. Въехали, сразу сделать не было возможности. А теперь 5 человек на время ремонта оставить без туалета-ванны без вариантов. Вот как-то так как у автора было бы выходом. Только у нас советский кафель на стенах. Это так просто не облагородишь. Откладываем. Вот в этом году кухню-коридор развели срач, в остальных комнатах уже сделали.