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Недорогой ремонт малогабаритного совмещенного санузла своими руками

Недорогой ремонт малогабаритного совмещенного санузла своими руками (5 фото)

Автор:
12 октября 2020 08:20
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн квартиры   дизайн туалета   идеи   ремонт   ремонт санузла   ремонт туалета   своими руками   фото   
1466
5
Как быть, если денег на капитальный ремонт нет, а жить в ужасных условиях не хочется? Сейчас мы покажем пример, как обновить малогабаритный совмещенный санузел без потерь для бюджета.
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Метки: дизайн квартиры   дизайн туалета   идеи   ремонт   ремонт санузла   ремонт туалета   своими руками   фото   
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9  комментариев
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7k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
В следующий раз, когда будешь менять лампочку в санузле, запили пост: Как я ремонтировал электрику.
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25k
Игорь 2 секунды назад
Писать что-то автору глупо - это перепост.
А так то - почему нет? С чего вдруг обязательно в кафель все обшивать? У меня квартира тоже с санузлом не ремонченым. Въехали, сразу сделать не было возможности. А теперь 5 человек на время ремонта оставить без туалета-ванны без вариантов. Вот как-то так как у автора было бы выходом. Только у нас советский кафель на стенах. Это так просто не облагородишь. Откладываем. Вот в этом году кухню-коридор развели срач, в остальных комнатах уже сделали.
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1k
smile_vologda 22 секунды назад
Краска на PN трубах без праймера не держится, проверено.
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7k
Иван Акимов 7 минут назад
Результат средней паршивости.
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7k
krivsan 8 минут назад
молодец,бюджетненько смотрится,без надрывов цыганских
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4k
Александр Иванов krivsan 53 секунды назад
Да уж, были бы деньги, наверное, не жили в хрущёвке.
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11k
Пумба 12 минут назад
Ну, не шедевр, но всё равно лучше, чем было. Гораздо лучше. Респект!
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7k
Антон Семёныч 21 минуту назад
Из той же серии. Тоже недорого вышло.
Из той же серии. Тоже недорого вышло.
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292
Юрий 47 минут назад
Если штукатурка крепкая, то работы в разы меньше
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