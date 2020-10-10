Фотографии, заставляющие иначе взглянуть на популярные туристические места

В 1989 году за спиной мужчины, говорящего по телефону, была берлинская стена, за которой — другой мир.



Фотографии Сета Тараса способны повлиять на восприятие истории — то, что раньше казалось далекими событиями из прошлого, теперь выглядит близким и актуальным.



«Забыть о людях, которые жили на этом самом месте до нас и, возможно, прогуливались по этим самым улицам — несложно», — поясняют представители телеканала, которые таким образом хотели пробудить в людях интерес к истории, к осознанию исторической значимости места, в котором они живут.