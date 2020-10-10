Фотографии, заставляющие иначе взглянуть на популярные туристические места

У каждого места есть своя история. Такую идею фотограф Сет Тарас (Seth Taras) положил в основу своего уникального фотопроекта «Знай, где ты стоишь», сделанного для рекламной кампании исторического телеканала The History Channel. Все просто и сложно одновременно — фотограф брал документальные снимки и совмещал их с современными кадрами, но под определенным углом, чтобы добиться эффекта присутствия. Получившиеся коллажи выглядят весьма впечатляюще.
Теперь, фотографируясь на фоне Эйфелевой башни, помните, что и Адольф Гитлер стоял на этом же месте.
В 1940 году парочка не была бы так расслаблена: ведь прямо за их спиной стоял бы Адольф Гитлер.
В 1940 году парочка не была бы так расслаблена: ведь прямо за их спиной стоял бы Адольф Гитлер.
Молодой человек, прогуливающийся с собакой, возможно, и не подозревает, что, буквально, «за его спиной» в 1937 году потерпел крушение печально знаменитый дирижабль Гинденбург, заходя на посадку после очередного трансатлантического рейса. Тогда из девяноста пяти пассажиров спастись удалось только тридцати пяти.
Молодая женщина и ее маленькая дочь ищут ракушки на одном из пляжей французской коммуны Сен-Лоран-сюр-Мер (Saint-Laurent-sur-Mer). Вряд ли они догадываются, что 6 июня 1944 года на этом самом месте в ходе военной операции произошла высадка американских солдат.
В 1989 году за спиной мужчины, говорящего по телефону, была берлинская стена, за которой — другой мир.
Фотографии Сета Тараса способны повлиять на восприятие истории — то, что раньше казалось далекими событиями из прошлого, теперь выглядит близким и актуальным.
«Забыть о людях, которые жили на этом самом месте до нас и, возможно, прогуливались по этим самым улицам — несложно», — поясняют представители телеканала, которые таким образом хотели пробудить в людях интерес к истории, к осознанию исторической значимости места, в котором они живут.
Фотографии Сета Тараса способны повлиять на восприятие истории — то, что раньше казалось далекими событиями из прошлого, теперь выглядит близким и актуальным.
«Забыть о людях, которые жили на этом самом месте до нас и, возможно, прогуливались по этим самым улицам — несложно», — поясняют представители телеканала, которые таким образом хотели пробудить в людях интерес к истории, к осознанию исторической значимости места, в котором они живут.
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Метки: места популярные туристические фотографии
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Как бы вот совместить Чертаново с картинами, показать бой в сентябре 1812 года, между русскими и французскими кавалеристами.
А ещё в нашем городе долго жил и работал Л. И. Брежнев до того как стать генсеком.