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Фотографии, заставляющие иначе взглянуть на популярные туристические места

Фотографии, заставляющие иначе взглянуть на популярные туристические места (4 фото)

Автор:
10 октября 2020 12:38
Метки: места   популярные   туристические   фотографии   
880
4
У каждого места есть своя история. Такую идею фотограф Сет Тарас (Seth Taras) положил в основу своего уникального фотопроекта «Знай, где ты стоишь», сделанного для рекламной кампании исторического телеканала The History Channel. Все просто и сложно одновременно — фотограф брал документальные снимки и совмещал их с современными кадрами, но под определенным углом, чтобы добиться эффекта присутствия. Получившиеся коллажи выглядят весьма впечатляюще.

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Метки: места   популярные   туристические   фотографии   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Интересная тема. Честно говоря, всегда в "непляжных" поездках думаю и представляю, что происходило на этом месте в истории. Да даже и на пляже в Анталии представил войска Македонского, наверняка проходившие через те места, но не оставившие фотографий))
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32k
Дворняга 2 минуты назад
Интересно.
Как бы вот совместить Чертаново с картинами, показать бой в сентябре 1812 года, между русскими и французскими кавалеристами.
Интересно. Как бы вот совместить Чертаново с картинами, показать бой в сентябре 1812 года, между русскими и французскими кавалеристами.
Интересно. Как бы вот совместить Чертаново с картинами, показать бой в сентябре 1812 года, между русскими и французскими кавалеристами.
Интересно. Как бы вот совместить Чертаново с картинами, показать бой в сентябре 1812 года, между русскими и французскими кавалеристами.
Интересно. Как бы вот совместить Чертаново с картинами, показать бой в сентябре 1812 года, между русскими и французскими кавалеристами.
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306
Garry Mainframe Час назад
Фотографии, заставляющие иначе взглянуть на популярные туристические места
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1k
Олег Час назад
Фотографии, заставляющие иначе взглянуть на популярные туристические места
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1k
Олег Час назад
Когда был студентом, вышка у нас была во втором корпусе ЗГТУ. Случайно узнал, что во время окупации там была военная комендатура. И говорят, во время посещения Запорожья Гитлер выступал как раз с болкона второго этажа.
А ещё в нашем городе долго жил и работал Л. И. Брежнев до того как стать генсеком.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
прям по новому так и смотрю теперь
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