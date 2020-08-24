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Московский слесарь нашел в колодце два миллиона рублей, но рано радовался

Московский слесарь нашел в колодце два миллиона рублей, но рано радовался (4 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   деньги   история   колодец   потеря потерь   розыгрыш   фальшивые деньги   
3664
4
Деньги оказались фальшивыми, и вообще вся история была розыгрышем.

Источник:

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Метки: видео   деньги   история   колодец   потеря потерь   розыгрыш   фальшивые деньги   
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19  комментариев
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2k
Алекс 2 часа назад
Нет больше у слесаря коллег...
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3k
Вадим 24 минуты назад
Московский слесарь нашел в колодце два миллиона рублей, но рано радовался
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13k
Мария Коненкова 24 минуты назад
В шоу "Белый попугай", помнится, Юрий Никулин рассказывал анекдот, заканчивающийся словами с кавказским акцентом: "АБЫДНА, да?" Как раз тот случай.
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3k
elllfa 37 минут назад
не дай бог такому разбогатеть
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1k
Megabax 49 минут назад
Ну судя по фоту там не 2, а 6 лямов
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772
ES Megabax 40 минут назад
Качественная фальшивка котируется как раз 1 к 3. Автор в теме.
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−63
Обратная сторона Луны 51 минуту назад
Сынок, работай!
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1k
Bogdan Krasota 54 минуты назад
В США запрещены сувениры с изображением доллара в натуральную величину. Может быть или маленький сувенир, как брелок или большой, как полотенце. За такую куклу кто-то сел бы надолго.
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1k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
У меня знакомый по пьяни обнаружил голую бабу,трахал ее всю ночь,а наутро оказалось,что резиновая -тоже его коллеги пошутили над ним
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3k
Вадим Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Странный у тебя знакомый
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7k
Cornho Вадим 6 минут назад
Да он и сам довольно странноват.
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1k
Ivan Час назад
на картинке больше 2млн.
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165
Старичок Час назад
Похоже коллега будет выпучив глаза, кричать"а меня за шо", когда по статье пойдет как фальшивомонетчик.
Или другой вариант, реальные два ляма отдаст коллеге-слесарю, чтобы все в шутку превратить
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3k
Пополь Вух Час назад
Московский слесарь нашел в колодце два миллиона рублей, но рано радовался
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623
Юрец Час назад
Что-то мне подсказывает, что главная шутка будет впереди. Но уже для самого шутника...
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8k
Алексей Час назад
Коллега лежит в больнице и докотора думают как извлечь из его зада отпиленный лом
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5k
Pravednik84 Алексей Час назад
Полагаю что зная историю шутки они старательно засовывают туда ещё один лом)))
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1k
Andrey 2 часа назад
Так все таки фальшивые? Тогда органам будет очень интересно происхождение! или билеты банка приколов?
Как бы сейчас сердце то у коллеги не прихватило, когда статейку УК сам себе на ровном месте изобразил
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79
Игорь Меншиков Andrey Час назад
вещдоки срочно сжечь
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