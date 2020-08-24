Московский слесарь нашел в колодце два миллиона рублей, но рано радовался

Деньги оказались фальшивыми, и вообще вся история была розыгрышем.
Слесарь из бригады Мосводостока, работая в районе Филевского парка около торгового центра "Горбушка", даже не подозревал, чем закончится для него рабочий день. Мужчина полез в колодец и обнаружил там пакет с купюрами.
В Сеть попало видео, на котором он радостно пересчитывает деньги. В пакете оказалась весьма порядочная сумма. Вот только потом выяснилось, что деньги - фальшивые, и в колодец их подбросил коллега слесаря, желая его разыграть.
Как сообщают СМИ, счастливому обладателю нескольких ненастоящих миллионов после того, как раскрылся обман, стало плохо с сердцем. О том, как складываются теперь взаимоотношения слесаря с обманувшим его коллегой, ничего не известно.
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Или другой вариант, реальные два ляма отдаст коллеге-слесарю, чтобы все в шутку превратить
Как бы сейчас сердце то у коллеги не прихватило, когда статейку УК сам себе на ровном месте изобразил