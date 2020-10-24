Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром

У Бива в распоряжении есть не только маленький бассейн, но и два пруда — маленький рядом с домом (к нему он может попасть в любой момент) и пруд побольше.



По словам хозяйки Бива, в будущем бобра планируют отпустить на волю, поэтому его обучают быть самостоятельным и подготавливают к жизни в диких условиях. Его учат строить плотины из веток, а также кормят теми продуктами, которые едят дикие бобры — например, одуванчиками.



Надеемся, что со временем Бив научится быть настоящим бобром и в дикой природе ему понравится не меньше, чем в доме у людей.