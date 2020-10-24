Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром

Он строит плотины из всего, а ещё очаровательно пищит.
Сейчас мало кого можно удивить экзотическим животным в качестве питомца, но некоторые умудряются жить вместе с такими зверями, которых многие видели только в учебниках или зоопарках. Вместе с пользовательницей TikTok под ником beaverbabyfurrylove соседствует самый настоящий бобр, который ведёт себя как и положено таким зверюшкам — строит плотины, грызёт веточки и задорно пищит.
Бобр живёт вместе с людьми и даже умудряется строить плотины из всего, что найдёт в доме
Зверь по кличке Бив живёт в реабилитационном центре для животных, при этом ему разрешают находится в домике, где живут сотрудники центра. Ведёт он себя почти как обычный питомец — его отпускают на прогулки, он любит поиграть с хозяевами, а ещё смешно попискивает, когда его вытирают полотенцем.
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День бобр проводит в воде, где может плавать по 6 часов
Потом он возвращается домой — туда Бив попадает через специальную собачью дверку.
В доме за бобром нужен глаз да глаз — он постоянно пытается что-то пожевать. Ему дают специальные веточки и дерево, но он всё равно умудряется оставить следы зубов на диване или камине.
В доме за бобром нужен глаз да глаз — он постоянно пытается что-то пожевать. Ему дают специальные веточки и дерево, но он всё равно умудряется оставить следы зубов на диване или камине.
Если Бив пачкается на прогулке, то его моют, а потом он издаёт довольные бобриные звуки
@beaverbabyfurrylove
Beave tracks a lot of water and mud in the house so I try to dry him off as much as possible. ##RhymePOV ##FootlongShuffle ##furrylove♬ original sound - Beave
Бив любит общение с людьми, но иногда бывает сложно понять, как именно его гладить и тискать
@beaverbabyfurrylove
Sometimes Beave just wants attention. Always trying to figure out exactly what his needs are. ##SkateLife ##DoItBold ##DialItForward♬ original sound - Beave
С собаками всё просто — почесал за ушком и готово. А вот бобры, оказывается, любят в шутку побороться и потыкаться друг в друга носами.
Как и любой уважающий себя бобр, Бив обожает плотины — причём делает он их из всего
У Бива в ход идёт всё, что попадётся ему в лапки: салфетки, полочки, игрушки, подушки, которые он складывает в одном из проходов дома.
А вот ещё одна самодельная домашняя плотина
@beaverbabyfurrylove
Beaves not damming in his pond yet. He’s to young. He does this in the house because it’s his safe place. Not yet with sticks either. ##fyp♬ original sound - Beave
Но и обычные плотины он тоже строит
У Бива в распоряжении есть не только маленький бассейн, но и два пруда — маленький рядом с домом (к нему он может попасть в любой момент) и пруд побольше.
По словам хозяйки Бива, в будущем бобра планируют отпустить на волю, поэтому его обучают быть самостоятельным и подготавливают к жизни в диких условиях. Его учат строить плотины из веток, а также кормят теми продуктами, которые едят дикие бобры — например, одуванчиками.
Надеемся, что со временем Бив научится быть настоящим бобром и в дикой природе ему понравится не меньше, чем в доме у людей.
По словам хозяйки Бива, в будущем бобра планируют отпустить на волю, поэтому его обучают быть самостоятельным и подготавливают к жизни в диких условиях. Его учат строить плотины из веток, а также кормят теми продуктами, которые едят дикие бобры — например, одуванчиками.
Надеемся, что со временем Бив научится быть настоящим бобром и в дикой природе ему понравится не меньше, чем в доме у людей.
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