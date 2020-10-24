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Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром

Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром (4 фото)

Автор:
24 октября 2020 08:50
Сообщество : Животные
Метки: бобер   бобр   животные   милота   плотина   тик ток   фото   
755
4
Он строит плотины из всего, а ещё очаровательно пищит.
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Метки: бобер   бобр   животные   милота   плотина   тик ток   фото   
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5  комментариев
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3k
hairov 2 часа назад
Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром
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27k
LEPA 10 минут назад
Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром
Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром
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43k
noName Час назад
Девушка показала, как живётся в одном доме с бобром
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15k
mooc Час назад
Она ночью запирается, чтобы не стать частью плотины по утру?
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7
Ви Час назад
значит она не бревно, если её бобёр ещё не сгрыз.
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