Пушистые друзья, наслаждающиеся нежным объятиями, были пойманы на камеру в Ботсване

На трогательном снимке показан один улыбающийся зубастой улыбкой в камеру сурикат, наслаждающийся объятиями со своим другом.
Однако стоит отметить, что симпатичная пара из песчаной пустыни Калахари в Ботсване — не единственные животные, которым нравится демонстрировать подобные нежности по отношению к друг другу. Так, на ещё одном снимке можно увидеть крепко обнимающихся в Национальном парке Чобе, Южная Африка, детёнышей бабуина. В Чехии же на поляне среди цветов и трав были запечатлены две белочки, которые пытались сладко проявлять к друг другу симпатию.
Эти три необычно добрых снимка в очередной раз всем нам показывают, что среди братьев наших меньших тоже может существовать дружба.
Эти три необычно добрых снимка в очередной раз всем нам показывают, что среди братьев наших меньших тоже может существовать дружба.
Сурикат улыбается в камеру, наслаждаясь нежными объятиями со своим пушистым другом в песчаной пустыне Калахари в Ботсване
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