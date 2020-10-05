Пушистые друзья, наслаждающиеся нежным объятиями, были пойманы на камеру в Ботсване

Однако стоит отметить, что симпатичная пара из песчаной пустыни Калахари в Ботсване — не единственные животные, которым нравится демонстрировать подобные нежности по отношению к друг другу. Так, на ещё одном снимке можно увидеть крепко обнимающихся в Национальном парке Чобе, Южная Африка, детёнышей бабуина. В Чехии же на поляне среди цветов и трав были запечатлены две белочки, которые пытались сладко проявлять к друг другу симпатию.



Эти три необычно добрых снимка в очередной раз всем нам показывают, что среди братьев наших меньших тоже может существовать дружба.