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Пушистые друзья, наслаждающиеся нежным объятиями, были пойманы на камеру в Ботсване

Пушистые друзья, наслаждающиеся нежным объятиями, были пойманы на камеру в Ботсване (4 фото)

Автор:
05 октября 2020 10:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   зверек   милота   обнимашки   объятия   природа   фото   
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На трогательном снимке показан один улыбающийся зубастой улыбкой в ​​камеру сурикат, наслаждающийся объятиями со своим другом.

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Метки: животные   зверек   милота   обнимашки   объятия   природа   фото   
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