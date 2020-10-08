Мама-опоссум перевезла все семейство на себе

Фотограф Эд Уэлк из Висконсина снял на камеру, как мама-опоссум переносит на себе через дорогу всех своих пятерых детенышей.
Как вы представляете себе многодетную маму? Ее руки постоянно заняты, и она все время куда-то спешит. В животном мире все примерно так же: мамы и тут заняты своими детенышами. Недавно в этом убедился американский фотограф Эд Велк, который запечатлел очаровательную картину, как мама-опоссум переходит через дорогу со своими детьми.
Эд Велк проезжал мимо одного из парков штата Висконсин, когда увидел на дороге нечто странное. Сначала фотограф решил, что перед ним пакет с продуктами, но потом понял, что «пакет» движется. Приблизившись, мужчина был удивлен: прямо перед ним бежала самка опоссума. Да не одна, а с пятью детенышами. И, как подобает многодетной маме, ее руки были заняты. А точнее, спина: детеныши сидели на матери сверху, а один забавно цеплялся за хвост.
Велк сделал несколько снимков, стараясь не приближаться к опоссумам, чтобы их не напугать. Животные быстро перебежали через дорогу и скрылись в траве. А у Велка остались эти очаровательные фотографии.
Велк сделал несколько снимков, стараясь не приближаться к опоссумам, чтобы их не напугать. Животные быстро перебежали через дорогу и скрылись в траве. А у Велка остались эти очаровательные фотографии.
На фото ― виргинский опоссум, это единственное сумчатое животное, которое живет в Северной Америке. Для Висконсина они переселенцы. Эти опоссумы жили на территории Центральной Америки и изредка встречались на юго-востоке США, на запад же начали перебираться лишь в конце XIX века, и теперь с каждым десятилетием пробираются все дальше вглубь материка.
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