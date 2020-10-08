Мама-опоссум перевезла все семейство на себе

Эд Велк проезжал мимо одного из парков штата Висконсин, когда увидел на дороге нечто странное. Сначала фотограф решил, что перед ним пакет с продуктами, но потом понял, что «пакет» движется. Приблизившись, мужчина был удивлен: прямо перед ним бежала самка опоссума. Да не одна, а с пятью детенышами. И, как подобает многодетной маме, ее руки были заняты. А точнее, спина: детеныши сидели на матери сверху, а один забавно цеплялся за хвост.



Велк сделал несколько снимков, стараясь не приближаться к опоссумам, чтобы их не напугать. Животные быстро перебежали через дорогу и скрылись в траве. А у Велка остались эти очаровательные фотографии.