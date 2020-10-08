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Мама-опоссум перевезла все семейство на себе

Мама-опоссум перевезла все семейство на себе (3 фото)

Автор:
08 октября 2020 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Мама-опоссум   животные   мама   милота   опоссум   фото   
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Фотограф Эд Уэлк из Висконсина снял на камеру, как мама-опоссум переносит на себе через дорогу всех своих пятерых детенышей.

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Метки: Мама-опоссум   животные   мама   милота   опоссум   фото   
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