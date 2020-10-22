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Еноты проникли в банк

Еноты проникли в банк (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 09:08
Сообщество : Животные
Метки: банк   грабители   еноты   животные   кража   милота   фото   
231
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Мужчина снимал в банкомате деньги, когда стал свидетелем преступления. Нарушители порядка пытались проникнуть в банк средь бела дня. Однако это не единственное, что смутило очевидца.

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Метки: банк   грабители   еноты   животные   кража   милота   фото   
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6k
Василий Алибабаев Полчаса назад
Еноты проникли в банк
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
А что, деньги были на виду? И что это за банк, в который можно легко проникнуть, когда там вообще никого?
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