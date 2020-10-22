Еноты проникли в банк

Мужчина тут же решил связаться с приютом для животных, чтобы те помогли поймать злоумышленников. Специалистам пришлось несладко, ведь они потратили целых десять минут, играя в догонялки с проворными енотами.



"Не каждый день в такие как наша организации поступают звонки с просьбой поймать грабителей. Но раз уж бандитами в масках оказались звери, обращение действительно было по адресу, — сказала менеджер приюта для животных."



На растущем рядом со зданием дереве специалисты обнаружили отпечатки грязных лапок преступников. Еноты, по всей видимости, проникли в банк именно по нему. История закончилась хорошо, и ни одна зверюшка не пострадала.



Злоумышленники хотя и навели переполох в здании, но к деньгам даже не притронулись. Вот с кого нужно брать пример.