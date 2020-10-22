Еноты проникли в банк

Мужчина снимал в банкомате деньги, когда стал свидетелем преступления. Нарушители порядка пытались проникнуть в банк средь бела дня. Однако это не единственное, что смутило очевидца.
Случай, который произошёл в Калифорнии, достоин отдельного репортажа канала National Geographic. Пока прочие представители фауны занимаются своими звериными делами (жуют листву, например), два предприимчивых енота решили ограбить банк.
Зверькам удалось проникнуть в здание, когда там ещё никого не было.
Зверькам удалось проникнуть в здание, когда там ещё никого не было.
Проказников поймали с поличным. Их заметил мужчина, который снимал деньги в местном банкомате. Очевидец признался, что не сразу понял, в чём дело. Настоящих енотов он принял всего лишь за плюшевые игрушки.
Мужчина тут же решил связаться с приютом для животных, чтобы те помогли поймать злоумышленников. Специалистам пришлось несладко, ведь они потратили целых десять минут, играя в догонялки с проворными енотами.
"Не каждый день в такие как наша организации поступают звонки с просьбой поймать грабителей. Но раз уж бандитами в масках оказались звери, обращение действительно было по адресу, — сказала менеджер приюта для животных."
На растущем рядом со зданием дереве специалисты обнаружили отпечатки грязных лапок преступников. Еноты, по всей видимости, проникли в банк именно по нему. История закончилась хорошо, и ни одна зверюшка не пострадала.
Злоумышленники хотя и навели переполох в здании, но к деньгам даже не притронулись. Вот с кого нужно брать пример.
"Не каждый день в такие как наша организации поступают звонки с просьбой поймать грабителей. Но раз уж бандитами в масках оказались звери, обращение действительно было по адресу, — сказала менеджер приюта для животных."
На растущем рядом со зданием дереве специалисты обнаружили отпечатки грязных лапок преступников. Еноты, по всей видимости, проникли в банк именно по нему. История закончилась хорошо, и ни одна зверюшка не пострадала.
Злоумышленники хотя и навели переполох в здании, но к деньгам даже не притронулись. Вот с кого нужно брать пример.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мама-опоссум перевезла все семейство на себе
- Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески
- Кот не отходит от хозяина ни на минуту
- Женщина нашла загадочное существо , похожее на «мини-пига»
- Пушистые друзья, наслаждающиеся нежным объятиями, были пойманы на камеру в Ботсване
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...