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Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал

Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал (18 фото)

Автор:
23 августа 2020 08:28
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   зверье   красота   лиса   милота   подборка   фото   
352
18
Лисы очень любопытны и могут подходить довольно близко к людям. А еще они настоящие супермодели дикой природы!

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Метки: животные   забавно   зверье   красота   лиса   милота   подборка   фото   
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7  комментариев
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343
Walter White Час назад
Живу на окраине города в 5-и этажном доме.За домом поле было,за ним река и лес.Раньше постоянно лисы приходили.Видимо у кошек,которых соседи с балконов подкармливали,еду воровали.А сейчас новый микрорайон построили и кошаки даже куда то пропали.
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150k
Alf 7 минут назад
Когда с женой жили в Хельсинки, у меня было лютое желание завести одомашненную лису. Но послушав людей, и перечитав уйму литературы, понял, что лиса это такой зверь, от которого будет постоянно какая-то неприятность (испорченная обувь, одежда, мебель, перекопанный садовый участок и т.д и т.п). Нужно быть морально готовым ко многим жертвам, прежде чем поселить лису у себя дома...
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10k
wilddewill Alf 4 минуты назад
Ну да, ну да. Зато все любят котиков)) Правда Альф?))))))
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2k
LU-LU 18 минут назад
Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал
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3k
Olga Raudis 38 минут назад
Эти кадры видимо в основном (если не все) из Англии. Там где нет бродячих собак, их ниша занимается лисицами. Это с одной стороны мило... если вы не держите птицу. Но хоть, по крайней мере это безопасно для людей, поскольку в Британии не встречается бешенство.
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12k
MrForstd Olga Raudis Полчаса назад
Встречается.
Ипсуич, Англия. Жителей Ипсуича предупредили, чтобы они были «бдительными» после того, как лиса напала на трех человек, тест на бешенство дал позитивный результат. В субботу, 20 мая 2017 года, троих жителей покусала лиса, после этого один житель убил лису, которая напала на одну из его кур. Результаты тестов во вторник показали, что лиса была бешеной. Все три человека, которые были покусаны, были уведомлены и в настоящее время проходят лечение.
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