Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал

Лисы очень любопытны и могут подходить довольно близко к людям. А еще они настоящие супермодели дикой природы!
Что может быть лучше фотографий очаровательных лисичек? Только фотографии неожиданно нагрянувших в вашу жизнь лисичек! Проверено, и у нас есть как минимум 17 подтверждений этого. В некоторых регионах лисы часто приходят к людям за едой, развлечением или просто хорошей компанией.
Перед вами снимки из серии «Здесь, вроде бы, не должно быть лисы, но вот же она!»
Перед вами снимки из серии «Здесь, вроде бы, не должно быть лисы, но вот же она!»
1. «Думаю, кто-то влюбился в моё рождественское украшение»
2. «Сегодня в Лондоне очень уж жарко для лисичек!»
3. «Обнаружил лису, кайфующую на крыльце, лол»
4. «Сплавлялись на каяках по реке, и этот маленький парень присоединился к нам, когда мы обедали! Кто знал, что лисы такие дружелюбные»
5. Лисёнку эта тачка по душе!
6. «Если я помещусь, я лягу»
7. «У лисёнка, который приходит на задний двор моей бабушки, появился друг, и теперь они играют в догонялки»
8. «Наша местная лисица становится всё смелее»
9. «Нашёл молодого лиса, отдыхающего у моего дома»
10. «Меня навестила эта лиса, когда я загорал на пляже в Нидерландах»
11. «Этого лисёнка нашли спящим в припаркованном городском автобусе в моём городе»
12. «Этот паренёк часто навещает моего коллегу»
13. «Великолепная лисица пришла навестить меня в моём деревенском доме»
14. «Однажды я зашёл на кухню и нашел лису, которая решила пробраться в дом и вздремнуть на микроволновке»
15. «Одна из лисиц, которые регулярно посещают наш сад. Бристоль, Великобритания»
16. «Лисица, которая приходит к нам на ужин почти каждый вечер около шести»
17. «Я нашёл нового друга!»
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Ипсуич, Англия. Жителей Ипсуича предупредили, чтобы они были «бдительными» после того, как лиса напала на трех человек, тест на бешенство дал позитивный результат. В субботу, 20 мая 2017 года, троих жителей покусала лиса, после этого один житель убил лису, которая напала на одну из его кур. Результаты тестов во вторник показали, что лиса была бешеной. Все три человека, которые были покусаны, были уведомлены и в настоящее время проходят лечение.