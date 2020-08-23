Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал

Что может быть лучше фотографий очаровательных лисичек? Только фотографии неожиданно нагрянувших в вашу жизнь лисичек! Проверено, и у нас есть как минимум 17 подтверждений этого. В некоторых регионах лисы часто приходят к людям за едой, развлечением или просто хорошей компанией.



Перед вами снимки из серии «Здесь, вроде бы, не должно быть лисы, но вот же она!»