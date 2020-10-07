Как мы без этого жили: очень дорогая коробочка для завтрака

Дети, которые носят с собой завтраки в школу, теперь получили возможность выделиться из толпы, причём весьма роскошным способом.
В этом на помощь школьникам пришёл итальянский дом моды «Gucci», который выпустил симпатичную пластиковую ёмкость с ручкой, напоминающую ведёрко и украшенную рисунком с мальчиком и кошкой, вылизывающими тарелки.
Однако, имеется и вполне предсказуемый подводный камень. Поскольку коробочка для завтрака выпущена не кем-то, а «Gucci», то и стоит она соответственно — 2870 долларов.
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Кто может купить? Для бедного и не очень - дорого. Только богатые. Так буржуй - он же, типа, умный.
И какой умный 2 800 баксов отдаст за ведро? Но товар появился, значит есть спрос. Значит буржуй то и не умный.
И вот в одном пластиковом ведре - вся диалектика марксизма проявляется.
Это вам с вашей колокольни просто кажется что 2800 это большие деньги, которые жалко тратить (с моей, кстати, тоже). А кто то зарабатывает такие деньги за один рекламный пост в инсте.
Кому щи жидкие, кому жемчуг мелкий.