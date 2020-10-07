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Как мы без этого жили: очень дорогая коробочка для завтрака

Как мы без этого жили: очень дорогая коробочка для завтрака (3 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: gucci   в мире   дорого богато   коробочка для завтрака   маразм   фото   
270
3
Дети, которые носят с собой завтраки в школу, теперь получили возможность выделиться из толпы, причём весьма роскошным способом.

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Метки: gucci   в мире   дорого богато   коробочка для завтрака   маразм   фото   
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5  комментариев
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7k
Kucher 42 минуты назад
Предполагаю, что девицы, известным способом заработавшие себе айфоны, будут их б этих ланчбоксах носить
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35k
doker Полчаса назад
Вот ведро. Пластиковое. За 200 тысяч рублей. Ведро появилось, значит есть спрос.
Кто может купить? Для бедного и не очень - дорого. Только богатые. Так буржуй - он же, типа, умный.

И какой умный 2 800 баксов отдаст за ведро? Но товар появился, значит есть спрос. Значит буржуй то и не умный.
И вот в одном пластиковом ведре - вся диалектика марксизма проявляется.
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673
Олеся doker 3 минуты назад
И какой умный 2 800 баксов отдаст за ведро?-все относительно, для него 2800 баксов могут иметь меньшую ценность, чем для другого 500 рублей.
Это вам с вашей колокольни просто кажется что 2800 это большие деньги, которые жалко тратить (с моей, кстати, тоже). А кто то зарабатывает такие деньги за один рекламный пост в инсте.

Кому щи жидкие, кому жемчуг мелкий.
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13k
Юрий Полчаса назад
Скоро на помощь школьникам придет российский дом моды «MO» (Министерство Обороны).
Скоро на помощь школьникам придет российский дом моды «MO» (Министерство Обороны).
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29k
Опаньки 41 минуту назад
люди с переизбытком денег
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