"У всех нас есть такой друг": Сиба-ину постоянно портит групповые снимки

Все владельцы собак знают, как сложно сфотографировать своего любимца/любимицу. Но фотограф домашних животных Марк Роджерс говорит, что в целом это возможно реализовать.
Проводя хорошо время с друзьями, вам непременно в голову придёт мысль сделать совместное фото, чтобы запомнить этот счастливый момент. Запечатлев кадр, вы кладёте свой смартфон обратно в карман. Однако через несколько дней вы открываете изображение на своём компьютере, пытаясь решить, на какую платформу социальной сети вы хотите его загрузить, и именно в этот момент большой экран обнаруживает проблему. Один ваш друг — тот, который вечно портит все ваши групповые фотографии — сделал это снова. Это непременно заставляет вас улыбнуться.
Но знаете ли вы, что и собаки тоже испытывают подобные проблемы? Взять, к примеру, эту банду. Когда Кикко (Kikko), Саша (Sasha) и Момо (Momo) позируют для своей хозяйки Йоко (Yoko), собака по кличке Хина (Hina) всегда находит способ саботировать процесс. Хина, вероятно, называет подобное «снятием напряжения», но все мы знаем, что это самый настоящий бунт или протест!
Все владельцы собак знают, как сложно сфотографировать своего любимца/любимицу. Но фотограф домашних животных Марк Роджерс (Mark Rogers) говорит, что в целом это возможно реализовать.
Начать необходимо с того, что собаке надо дать привыкнуть к камере.
«Поначалу щелчок и вспышка фотоаппарата могут напугать собак, — отмечает Роджерс. — Позвольте вашей собаке хорошенько понюхать камеру, а затем начните невзначай снимать окрестности.»
Начать необходимо с того, что собаке надо дать привыкнуть к камере.
«Поначалу щелчок и вспышка фотоаппарата могут напугать собак, — отмечает Роджерс. — Позвольте вашей собаке хорошенько понюхать камеру, а затем начните невзначай снимать окрестности.»
Если вы используете плёночную камеру, вы можете сделать это до загрузки плёнки в аппарат. Начните фотографировать свою собаку только после того, как она привыкнет к камере и станет вести себя естественно.
"Идея состоит в том, чтобы сохранить естественность и расслабленность, — объясняет Роджерс. — Чего нельзя делать: брать тонну угощений, резко подсовывать камеру к морде своей собаки и громко повторять: «Мамочка тебя сфотографирует!»"
"Идея состоит в том, чтобы сохранить естественность и расслабленность, — объясняет Роджерс. — Чего нельзя делать: брать тонну угощений, резко подсовывать камеру к морде своей собаки и громко повторять: «Мамочка тебя сфотографирует!»"
Как и в других случаях, постарайтесь сделать серию кадров. Чем больше снимков вы сделаете, тем больше у вас шансов запечатлеть что-то потрясающее.
Кроме того, по возможности выключайте вспышку.
«Большинство фотографов-любителей лучше всего работают с тёплым естественным солнечным светом. Чтобы избежать размытых снимков, снимайте утром или вечером, в слегка пасмурные дни или в тени в ясный день», — советует специалист.
Кроме того, по возможности выключайте вспышку.
«Большинство фотографов-любителей лучше всего работают с тёплым естественным солнечным светом. Чтобы избежать размытых снимков, снимайте утром или вечером, в слегка пасмурные дни или в тени в ясный день», — советует специалист.
Поравняйтесь со своей собакой.
"Если вы встанете над своей собакой и посмотрите вниз, каждый сделанный вами снимок будет похож на любой другой", — добавил Роджерс.
Встаньте на колени, сядьте, присядьте, лягте на живот, сделайте всё возможное, чтобы встретиться лицом к лицу с собакой.
"Если вы встанете над своей собакой и посмотрите вниз, каждый сделанный вами снимок будет похож на любой другой", — добавил Роджерс.
Встаньте на колени, сядьте, присядьте, лягте на живот, сделайте всё возможное, чтобы встретиться лицом к лицу с собакой.
Обратите внимание на фон. Что-нибудь простое, например, белый песчаный пляж или зелёные деревья, непременно выделят вашу собаку на фотографии. Также обратите внимание на цвета; не должно быть чёрного фона для чёрных собак, коричневого фона для коричневых собак и так далее.
Конечно, все эти советы могут не помочь, если ваша собака сознательно отказывается фотографироваться. Но не каждое животное похоже на Хину!
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