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"У всех нас есть такой друг": Сиба-ину постоянно портит групповые снимки

"У всех нас есть такой друг": Сиба-ину постоянно портит групповые снимки (20 фото)

Автор:
11 сентября 2020 08:38
Сообщество : Животные
Метки: Марк Роджерс   животные   забавно   испортила фото   прикол   сиба-ину   собака   фото   юмор   
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Все владельцы собак знают, как сложно сфотографировать своего любимца/любимицу. Но фотограф домашних животных Марк Роджерс говорит, что в целом это возможно реализовать.

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Метки: Марк Роджерс   животные   забавно   испортила фото   прикол   сиба-ину   собака   фото   юмор   
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Андрей 12 минут назад
Белый - тролль ещё тот!
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Parizhanka

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