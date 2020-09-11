"У всех нас есть такой друг": Сиба-ину постоянно портит групповые снимки

Проводя хорошо время с друзьями, вам непременно в голову придёт мысль сделать совместное фото, чтобы запомнить этот счастливый момент. Запечатлев кадр, вы кладёте свой смартфон обратно в карман. Однако через несколько дней вы открываете изображение на своём компьютере, пытаясь решить, на какую платформу социальной сети вы хотите его загрузить, и именно в этот момент большой экран обнаруживает проблему. Один ваш друг — тот, который вечно портит все ваши групповые фотографии — сделал это снова. Это непременно заставляет вас улыбнуться.