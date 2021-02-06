Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со съемочной группой

Проблема в том, что это был не прямой эфир, и у сотрудников было время вырезать непристойный момент. Поэтому и полетели головы. Наверное, и поделом.
Троих сотрудников телеканала "Тюменское время" уволили после прозвучавшей в эфире нецензурной брани.
Инцидент произошел 4 февраля во время информационной программы. В выпуск попал неудавшийся дубль, в котором ведущий Никита Белов произносит слово на букву "б". Сказать, что зрители были ошарашены - ничего не сказать. Позже вся редакция "Тюменского времени" принесла свои извинения зрителям.
Осторожно, мат (18+)
С каким ведущим не случалось подобного? Но проблема в том, что это был не прямой эфир и сотрудники проявили вопиющую халатность, не вырезав дубль с матом. Вместе с журналистом телеканала также были уволены режиссер и монтажер, работавшие над выпуском программы.
Источник:
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передавать на белорусском языке. После этого Указа на телевидении начали
готовить первую передачу новостей. Режиссер (Р) передачи подходит к телеведущей
по имени Таня (Т) и спрашивает знает ли она белорусский язык,
для того, чтобы можно было выпустить ее в эфир. (Т) отвечает, что когда-то
в школе она изучала белорусский язык. Однако (Р) боясь, что во время
передачи могут быть всякие накладки, а собирался смотреть Сам Лукашенко,
решил потренироваться с дикторшей:
(Р) - Внимание, мотор!
(Т) - Поважанные телеглядичи, починаем п.и.д.а.р.ачу ...
(Р) - Стоп! Стоп! Стоп! Таня, не "п.и.д.а.р.ачу", а "перадачу"! Понятно.
(Т) - Да, конечно. Поважанные телеглядичи. Починаем п.и.д.а.р.ачу...
(Р) - Стоп! Танька, ты что не понимаешь. Говорить надо "перадачу".
(Т) - Ой извините пожайлуста. Поважанные телеглядичи. Починаем п.и.д.а.р.ачу...
(Р) - Стоп! Ну что мне с тобой делать!?
И в этот момент входит директор программы и сообщает, что пора выходить
в эфир, президент уже ждет.
(Р) - Танька, если ты меня подведешь, я тебя уволю нах...
Включили Камеры. Прямой эфир.
(Т)- Поважанные телеглядичи. Починаем (в этот момент режиссер весь
сжался, из-за камеры показывает Таньке кулак. А Танька на него так
смотрит и четко четко выговаривает) пе-ра-да- чу (Режиссер с облегчением
вздохнул и уже собрался уходить, когда Танька с милой улыбкой на
устах продолжает) про П.И.Д.О.Р.ОВИКОВ производству ..
За одно маленькое сотрясение воздуха. Иностранная аудитория, например, совсем бы них** не поняла...