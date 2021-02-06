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Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со съемочной группой

Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со съемочной группой (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2021 12:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тюмень   ведущий   видео   маты   телеканал   увольнение   халатность   
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Проблема в том, что это был не прямой эфир, и у сотрудников было время вырезать непристойный момент. Поэтому и полетели головы. Наверное, и поделом.

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Метки: Тюмень   ведущий   видео   маты   телеканал   увольнение   халатность   
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10  комментариев
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−133
МИХАН Полчаса назад
Думаю когда увольняли этого чувака вместе со съемочной группой , их руководитель так же объяснил причину увольнения ,на могучем русском Коротко и понятно ! И они все поняли .без претензий и обид хе хе
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26k
Acu900 6 минут назад
Лукашенко издал Указ, в котором обязал новости по национальному телевидению
передавать на белорусском языке. После этого Указа на телевидении начали
готовить первую передачу новостей. Режиссер (Р) передачи подходит к телеведущей
по имени Таня (Т) и спрашивает знает ли она белорусский язык,
для того, чтобы можно было выпустить ее в эфир. (Т) отвечает, что когда-то
в школе она изучала белорусский язык. Однако (Р) боясь, что во время
передачи могут быть всякие накладки, а собирался смотреть Сам Лукашенко,
решил потренироваться с дикторшей:
(Р) - Внимание, мотор!
(Т) - Поважанные телеглядичи, починаем п.и.д.а.р.ачу ...
(Р) - Стоп! Стоп! Стоп! Таня, не "п.и.д.а.р.ачу", а "перадачу"! Понятно.
(Т) - Да, конечно. Поважанные телеглядичи. Починаем п.и.д.а.р.ачу...
(Р) - Стоп! Танька, ты что не понимаешь. Говорить надо "перадачу".
(Т) - Ой извините пожайлуста. Поважанные телеглядичи. Починаем п.и.д.а.р.ачу...
(Р) - Стоп! Ну что мне с тобой делать!?
И в этот момент входит директор программы и сообщает, что пора выходить
в эфир, президент уже ждет.
(Р) - Танька, если ты меня подведешь, я тебя уволю нах...
Включили Камеры. Прямой эфир.
(Т)- Поважанные телеглядичи. Починаем (в этот момент режиссер весь
сжался, из-за камеры показывает Таньке кулак. А Танька на него так
смотрит и четко четко выговаривает) пе-ра-да- чу (Режиссер с облегчением
вздохнул и уже собрался уходить, когда Танька с милой улыбкой на
устах продолжает) про П.И.Д.О.Р.ОВИКОВ производству ..
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26k
Acu900 12 минут назад
Это далеко не впервой когда ведущие матюкаются...
Ссылка youtu.be
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3k
Горожанин 19 минут назад
Эти дебилы, пользуясь своим служебным положением, ощущают себя общественными и политическими лидерами. То есть, говно, проникшее в никуда, так себя самоощущает.
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7k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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19k
Jānis Bērziņš Полчаса назад
Особенно неприятно, когда молодые девушки матом кроют... Латышская молодёжь в этом плане ничем не отличается от российской. Как зараза какая-то...
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120k
Игорь Полчаса назад
Ну ещё чуть чуть и мат станет символом протеста и свободы. Власти вообще с головой не дружат.
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244
Лучший Друг Полчаса назад
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39k
doker 37 минут назад
За что, бл***?

За одно маленькое сотрясение воздуха. Иностранная аудитория, например, совсем бы них** не поняла...
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4k
RomaXz 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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