Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со съемочной группой

Троих сотрудников телеканала "Тюменское время" уволили после прозвучавшей в эфире нецензурной брани.

Инцидент произошел 4 февраля во время информационной программы. В выпуск попал неудавшийся дубль, в котором ведущий Никита Белов произносит слово на букву "б". Сказать, что зрители были ошарашены - ничего не сказать. Позже вся редакция "Тюменского времени" принесла свои извинения зрителям.

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