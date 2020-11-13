В Перми юный вор спрыгнул с третьего этажа торгового центра, убегая от охраны

В Перми продавщица спортивного магазина в торговом центре увидела, как подросток пытается вынести из зала кроссовки и одежду. Пытаясь избежать наказания, молодой человек выложил украденные товары и попытался скрыться.
Инцидент произошел днем 12 ноября в торгово-развлекательном комплексе "Семья". Подросток вышел из магазина и поспешил к эскалаторам, а затем перелез через ограждение. Пытаясь скрыться от охранников он повис на руках и спрыгнул.
Однако приземление прошло не так гладко, как он планировал. О состоянии молодого человека на данный момент ничего неизвестно.
По факту инцидента проводится полицейская проверка.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана
- Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы
- Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами
- Посадка истребителя Миг-31 со сломанным шасси попала на видео
- Кассирша магазина "Дикси" избила женщину за кражу шампуня
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, – мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, – это к тому же бесцельная трата сил и энергии.
- Конечно же в столицу?
"Согласно ч. 1 ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ, к числу которых сотрудники охраны не относятся. Деятельность охранников регулируется Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации» (далее Закон РФ «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации»). Согласно указанному Закону, личный досмотр граждан и досмотр их вещей охранник производить не вправе. Кроме того личный досмотр и досмотр вещей граждан противоречит ст. 55 Конституции, устанавливающей право на свободу и личную неприкосновенность. Также частные охранники не осуществляют публичные функции, в связи с чем не вправе подменять собой правоохранительные органы и проводить досмотр, даже если гражданин подозревается в совершении противоправного действия. Согласно абзацу 6 ст. 12 Закона РФ «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации», лицо, посягнувшее на охраняемое имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в полицию.
Материал скопирован с сайта Национального портала по охране и безопасности "ГардИнфо": http://guardinfo.online/2019/06/25/prokuratura-razyasnyaet-pravomerny-li-dejstviya-oxrannikov-magazina-trebuyushhix-pokazat-soderzhimoe-sumki-grazhdanina/http://guardinfo.online/2019/06/25/prokuratura-razyasnyaet-pravomerny-li-dejstviya-oxrannikov-magazina-trebuyushhix-pokazat-soderzhimoe-sumki-grazhdanina/
Досмотр, грубо говоря, это когда говорят "Мордой в пол и не двигаться!" и далее начинают шарить по карманам
Осмотр - только визуальный без непосредственного вмешательства. Например, "Молодой человек, покажите, что у Вас в карманах"
Охрана действует по второму. Если у них есть веские основания/подозрения, а хулиган отнекивается, то вызывают наряд и оформляют по полной
Представьте ситуацию, Вы видите, как залезли в Вашу сумку и вытащили телефон. Хулиган кладет его себе в карман. Вы его ловите на этом и требуете вернуть, применяя силу. А он Вам отвечает: "Согласно ч. 1 ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях... Так что не имеете права!"
Вы его вот так просто отпустите? Или все же задержите до приезда полиции?