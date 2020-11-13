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В Перми юный вор спрыгнул с третьего этажа торгового центра, убегая от охраны

В Перми юный вор спрыгнул с третьего этажа торгового центра, убегая от охраны (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 ноября 2020 08:15
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   падение   пермь   подросток   торговый центр   
1408
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В Перми продавщица спортивного магазина в торговом центре увидела, как подросток пытается вынести из зала кроссовки и одежду. Пытаясь избежать наказания, молодой человек выложил украденные товары и попытался скрыться.

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Метки: видео   воровство   падение   пермь   подросток   торговый центр   
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23  комментария
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12k
aalexey3 2 часа назад
Ну и зачем ему теперь, со сломанными ногами, кроссовки?
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30k
Олег 2 минуты назад
Поколение ЕГЭ не читает классику, а жаль...
Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, – мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, – это к тому же бесцельная трата сил и энергии.
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14k
sanchesS80 12 минут назад
Жалко шею не свернул. Лечиться то будет за гос счёт.
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20k
Vazari 24 минуты назад
Ух, как плохо упал. А что с пацаном, какие последствия?
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9k
Seledochnik Полчаса назад
Они там в Перми у вас все такие слабоумные?
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3k
ddd 38 минут назад
Как хорошо, что я из Перми уехал) Депрессивный город.
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Seledochnik ddd Полчаса назад
Там что ни видео с Перми или Красноярска с Омском - так ощущение, что пол города минимум слабоумные.
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9k
Seledochnik ddd 19 минут назад
"""Как хорошо, что я из Перми уехал"""
- Конечно же в столицу?
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14k
Александр 48 минут назад
Доведение до самоубийства...Охране нужно быть более чуткими к чувствам вороваек, нельзя же вот так сразу хватать за шкирку и говорить, что щас полицию вызовем и мамку....
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11k
* Александр 5 минут назад
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7k
Шурум-бурум 58 минут назад
егэшники такие егэшники!
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7k
Шурум-бурум 48 минут назад
когда-то показывали сериал "моя вторая мама", там сын преступника с пистолетом, подаренным отцом, пошел грабить магазин, потому что ему нужны были деньги на развлечения, но у него ничего не получилось, убегая через торговый центр, он упал, как этот егэшник, но разбился...
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12k
MrForstd Час назад
Много кино видать смотрел, там-то такие трюки прокатывают. Теперь ему кроссовки долго не понадобятся.
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19k
Батончик с маком Час назад
надо было ещё что-нибудь тяжелое вдогонку скинуть.
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315
евгений Батончик с маком 10 минут назад
Аппарат для приготовления попкорна
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2k
МихаилМаковейчук 2 часа назад
Парня ни разу не оправдываю, но вот охранники могут поиметь кучу проблем.
"Согласно ч. 1 ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ, к числу которых сотрудники охраны не относятся. Деятельность охранников регулируется Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации» (далее Закон РФ «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации»). Согласно указанному Закону, личный досмотр граждан и досмотр их вещей охранник производить не вправе. Кроме того личный досмотр и досмотр вещей граждан противоречит ст. 55 Конституции, устанавливающей право на свободу и личную неприкосновенность. Также частные охранники не осуществляют публичные функции, в связи с чем не вправе подменять собой правоохранительные органы и проводить досмотр, даже если гражданин подозревается в совершении противоправного действия. Согласно абзацу 6 ст. 12 Закона РФ «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации», лицо, посягнувшее на охраняемое имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в полицию.

Материал скопирован с сайта Национального портала по охране и безопасности "ГардИнфо": http://guardinfo.online/2019/06/25/prokuratura-razyasnyaet-pravomerny-li-dejstviya-oxrannikov-magazina-trebuyushhix-pokazat-soderzhimoe-sumki-grazhdanina/http://guardinfo.online/2019/06/25/prokuratura-razyasnyaet-pravomerny-li-dejstviya-oxrannikov-magazina-trebuyushhix-pokazat-soderzhimoe-sumki-grazhdanina/
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3k
Александр МихаилМаковейчук Час назад
В данном конкретном случае, охранники не производили досмотр. Так, что ничего охране не будет.
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12k
Роберт Шекли МихаилМаковейчук Час назад
Очень часто путают осмотр и досмотр
Досмотр, грубо говоря, это когда говорят "Мордой в пол и не двигаться!" и далее начинают шарить по карманам
Осмотр - только визуальный без непосредственного вмешательства. Например, "Молодой человек, покажите, что у Вас в карманах"
Охрана действует по второму. Если у них есть веские основания/подозрения, а хулиган отнекивается, то вызывают наряд и оформляют по полной

Представьте ситуацию, Вы видите, как залезли в Вашу сумку и вытащили телефон. Хулиган кладет его себе в карман. Вы его ловите на этом и требуете вернуть, применяя силу. А он Вам отвечает: "Согласно ч. 1 ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях... Так что не имеете права!"
Вы его вот так просто отпустите? Или все же задержите до приезда полиции?
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11k
* МихаилМаковейчук 4 минуты назад
Так никто ничего не досматриваю, он сам все выложил, и сумку показал. Вы видео вообще смотрели?
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31k
kalinser 2 часа назад
Дебил бл*дь(С)
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
"Не умеешь воровать, иди работай" - лозунг любого депутата
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