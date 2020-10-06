Студентки снимали селфи на крыше и упали с высоты 12 метров

Соседи надеются, что трагедия послужит предупреждением для студентов, которые продолжают веселиться, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

«Мы просто надеемся, что на их примере люди научаться держаться подальше от крыши», — сказала соседка Ада Бэнкс. — «Такое постоянно происходит».

Похожий случай произошел всего в паре кварталов от здания в 2013 году. Тогда 19-летняя первокурсница Али Фауснаут споткнулась во время вечеринки, упала с высоты трех этажей и разбилась насмерть.

В августе руководство университета запретило общественные мероприятия любых масштабов из-за роста числа заболеваний коронавирусом среди студентов.

Пока неясно, накажет ли университет студентов, посетивших субботнюю вечеринку на крыше.