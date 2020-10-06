Студентки снимали селфи на крыше и упали с высоты 12 метров

Две студентки Темпльского университета попали в больницу после падения с крыши высотой 12 метров, где они снимали селфи во время вечеринки. Полиция сообщила, что несчастный случай произошел около 2 часов ночи в субботу в апартаментах за пределами кампуса в Северной Филадельфии. Студенты собрались выпить на крыше четырехэтажного здания, несмотря на запрет школы на общественные мероприятия.
Две 19-летние девушки, чьи имена пока не предали огласке, позировали для селфи, когда каким-то образом перевалились через перила и упали вниз на улицу.
Одна из девушек получила травмы ноги и лодыжки, а другая находится в критическом, но стабильном состоянии с многочисленными травмами. Ожидают, что обе девушки выживут.
Одна из девушек получила травмы ноги и лодыжки, а другая находится в критическом, но стабильном состоянии с многочисленными травмами. Ожидают, что обе девушки выживут.
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Студентка Темпла Эллисон Бирн рассказала, что была свидетельницей падения девушек, но была слишком взволнована, чтобы описать события более подробно.
«Мне жаль моего друга, который был там, видел, как это произошло, и провел очень тяжелую ночь, пытаясь справиться с эмоциями», — сказала Бирн.
«Мне жаль моего друга, который был там, видел, как это произошло, и провел очень тяжелую ночь, пытаясь справиться с эмоциями», — сказала Бирн.
Управляющая компания здания заявила, что терраса на крыше отвечает всем правилам безопасности, поскольку огорожена парапетом и перилами.
Однако студенты, которые бывали там раньше, говорят, что несчастный случай их не удивил.
«От ограждения до края крыши недостаточно расстояния, поэтому, если ты выпил и налетел на него, очень легко свалиться, потому что оно едва доходит до бедра», — сказал Арнав Джори.
Полиция Темпл расследует происшествие совместно с полицией Филадельфии.
Однако студенты, которые бывали там раньше, говорят, что несчастный случай их не удивил.
«От ограждения до края крыши недостаточно расстояния, поэтому, если ты выпил и налетел на него, очень легко свалиться, потому что оно едва доходит до бедра», — сказал Арнав Джори.
Полиция Темпл расследует происшествие совместно с полицией Филадельфии.
Соседи надеются, что трагедия послужит предупреждением для студентов, которые продолжают веселиться, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
«Мы просто надеемся, что на их примере люди научаться держаться подальше от крыши», — сказала соседка Ада Бэнкс. — «Такое постоянно происходит».
Похожий случай произошел всего в паре кварталов от здания в 2013 году. Тогда 19-летняя первокурсница Али Фауснаут споткнулась во время вечеринки, упала с высоты трех этажей и разбилась насмерть.
В августе руководство университета запретило общественные мероприятия любых масштабов из-за роста числа заболеваний коронавирусом среди студентов.
Пока неясно, накажет ли университет студентов, посетивших субботнюю вечеринку на крыше.
«Мы просто надеемся, что на их примере люди научаться держаться подальше от крыши», — сказала соседка Ада Бэнкс. — «Такое постоянно происходит».
Похожий случай произошел всего в паре кварталов от здания в 2013 году. Тогда 19-летняя первокурсница Али Фауснаут споткнулась во время вечеринки, упала с высоты трех этажей и разбилась насмерть.
В августе руководство университета запретило общественные мероприятия любых масштабов из-за роста числа заболеваний коронавирусом среди студентов.
Пока неясно, накажет ли университет студентов, посетивших субботнюю вечеринку на крыше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Филадельфия несчастный случай студенты
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Какие они на западе все неженки... Чуть что - психика рушится.
Пост - говно!!!