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Студентки снимали селфи на крыше и упали с высоты 12 метров

Студентки снимали селфи на крыше и упали с высоты 12 метров (5 фото)

Автор:
06 октября 2020 18:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Филадельфия   несчастный случай   студенты   
911
5

Две студентки Темпльского университета попали в больницу после падения с крыши высотой 12 метров, где они снимали селфи во время вечеринки. Полиция сообщила, что несчастный случай произошел около 2 часов ночи в субботу в апартаментах за пределами кампуса в Северной Филадельфии. Студенты собрались выпить на крыше четырехэтажного здания, несмотря на запрет школы на общественные мероприятия.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Филадельфия   несчастный случай   студенты   
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8  комментариев
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196
Мистер Фикс 3 часа назад
<провел очень тяжелую ночь, пытаясь справиться с эмоциями>
Какие они на западе все неженки... Чуть что - психика рушится.
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1k
Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Где видео полета? И нахера этот ниочемный ролик в конце?
Пост - говно!!!
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108
Public Channel 53 минуты назад
Это гениально, сделать дырки в маске, чтоб легче дышалось.
Это гениально, сделать дырки в маске, чтоб легче дышалось.
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−4
Вася с ложкой Час назад
Люди ради лайка в инете готовы в жопу дать .Я представляю сколько покончит жизнь с собой если их лишат возможностью ставить лайки . Вот реально когда хочется глобальной катастрофы что бы стереть поколения лайкодрочеров..Они не выживут .
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35k
Прораб 2 часа назад
Мозг при падении не пострадал
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20k
dna72 2 часа назад
Студентки снимали селфи на крыше и упали с высоты 12 метров
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2k
Варяг 3 часа назад
Медаль Дарвина в студию!
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5k
Ковыль Перистый Варяг 3 часа назад
Ну это вряд ли... Они же выжили. И вполне возможно, что наплодят потомство.
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