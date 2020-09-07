Хитровыдуманность и молодость, или как выжить в студенческом общежитии

Все в жизни меняется и не стоит на месте... за исключением атмосферы в студенческих общежитиях - здесь все стабильно. Ностальгии и теплых воспоминаний пост!

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1. Общажное меню - это отдельный вид кулинарного искусства 0 Источник:

2. С - смекалка 0 Источник:

3. Когда простенько, но безумно вкусно 0 Источник:

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5. Общажная жизнь: начало 0 Источник:

6. Кто сказал, что студенты не беспокоятся о своем здоровье? 0 Источник:

7. Спорт - это жизнь 0 Источник:

8. Когда уехал домой на пару дней, а задержался на месяц 0 Источник:

9. Не воровство, а заимствование 0 Источник:

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11. Классическая противоугонная система 0 Источник:

12. В - взаимопомощь 0 Источник:

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14. Нет, это не чудовище из фильма ужасов, а просто стандартная разводка сантехники в общежитии 0 Источник:

15. Молодость - это время для экспериментов 0 Источник:

16. Когда везде знаки и подсказки 0 Источник:

17. Комнаты девушек. Тут без комментариев 0 Источник:

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