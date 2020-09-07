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Хитровыдуманность и молодость, или как выжить в студенческом общежитии

Хитровыдуманность и молодость, или как выжить в студенческом общежитии (20 фото)

Автор:
07 сентября 2020 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: ностальгия   обучение   общага   общежитие   прикол   студенты   юмор   
2049
20
Все в жизни меняется и не стоит на месте... за исключением атмосферы в студенческих общежитиях - здесь все стабильно. Ностальгии и теплых воспоминаний пост!

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Метки: ностальгия   обучение   общага   общежитие   прикол   студенты   юмор   
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3  комментария
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61
............ 49 минут назад
на 17-ом фото парни сидят, странно
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7k
arhshed ............ Полчаса назад
Настоящая мужская дружба
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Stan from Russia

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