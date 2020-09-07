Хитровыдуманность и молодость, или как выжить в студенческом общежитии

Все в жизни меняется и не стоит на месте... за исключением атмосферы в студенческих общежитиях - здесь все стабильно. Ностальгии и теплых воспоминаний пост!
14. Нет, это не чудовище из фильма ужасов, а просто стандартная разводка сантехники в общежитии
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