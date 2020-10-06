Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты

Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.



В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.



"Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции) не укомплектованы. Но если ты работаешь за недостающего, то получаешь его зарплату. Надо понимать, что тебе там и тратить некуда. Средняя зарплата, если полный штат, 25 тысяч рублей. <...> это деньги, которые ты копишь фактически. А так получается тысяч по 50-70 в месяц, бывают премиальные. Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу. Пандемия не сильно сказалась на нашей работе, качество информации не пострадало", — сказала Маршалик.



Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи.