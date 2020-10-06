Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты

Идеальная работа для интроверта. Есть интернет, никто не беспокоит, вокруг девственная природа. Почти всё заработанное идёт в накопления, можно откладывать по полмиллиона в год. Двадцать лет отработал, и инвестиций с большим запасом хватит, чтобы уйти на королевскую пенсию: получать дополнительный доход, равный средней зарплате по стране. Профильное образование и особые таланты, насколько я понимаю, не нужны:
Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.
В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.
"Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции) не укомплектованы. Но если ты работаешь за недостающего, то получаешь его зарплату. Надо понимать, что тебе там и тратить некуда. Средняя зарплата, если полный штат, 25 тысяч рублей. <...> это деньги, которые ты копишь фактически. А так получается тысяч по 50-70 в месяц, бывают премиальные. Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу. Пандемия не сильно сказалась на нашей работе, качество информации не пострадало", — сказала Маршалик.
Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи.
В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.
"Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции) не укомплектованы. Но если ты работаешь за недостающего, то получаешь его зарплату. Надо понимать, что тебе там и тратить некуда. Средняя зарплата, если полный штат, 25 тысяч рублей. <...> это деньги, которые ты копишь фактически. А так получается тысяч по 50-70 в месяц, бывают премиальные. Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу. Пандемия не сильно сказалась на нашей работе, качество информации не пострадало", — сказала Маршалик.
Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи.
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Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу
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Грёбаный ты ваня попугай.
- патроны сдай !
- упс...
- это ты медведю скажешь... если успеешь
(С) как я провел этим летом
И это.. Как там с бабами, бухлом и рыбалкой ? )))
)))Это часом не из-за множества случаев связанных с суицидом, или помутнением рассудка на этих ТДС?
А ежели ты не пробегаешь стометровку за 10 секунд и не можешь подтянутся 25 раз - чего тогда делать??
На полюс - самое то.
Любой город миллионник за профильного спеца, если он хотя бы 3-4 года отработал по спеиальности после ВУЗа, меньше 60к не предложит. Я уж молчу про крупные города вроде Москвы, Питера, Казани, Нижнего.
Завлекаловка для недалеких, имхо. Или прям совсем для жителей крайне далеких регионов.
Во-вторых я родился в 1979 году, явно старше Вас, уважаемый;
В-третьих, научитесь читать текст ВНИМАТЕЛЬНО, я как раз и написал про регионы;
В-четвертых, для Вас термин узкопрофильный специалист что-то значит, или читаем, только то, что хочется?
В-пятых если человек хочет он ищет возможности, если нет, ищет виновных.
И отдельно для Вашего понимания, т.к. смысл моего текста Вами не понят совсем: я указал, что узкопрофильный, уважающий себя, специалист, не поедет за такую зарплату черт знает куда, на полное отсутствие условий.
Заголовок - "Ты сидишь на Фишках бесплатно..."
Мой пост - "За деньги на этом говне ни один нормальный человек сидеть не будет!"