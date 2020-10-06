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Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты

Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты (2 фото)

Автор:
06 октября 2020 14:59
Метки: идеальная   интроверт   работа   
1275
2
Идеальная работа для интроверта. Есть интернет, никто не беспокоит, вокруг девственная природа. Почти всё заработанное идёт в накопления, можно откладывать по полмиллиона в год. Двадцать лет отработал, и инвестиций с большим запасом хватит, чтобы уйти на королевскую пенсию: получать дополнительный доход, равный средней зарплате по стране. Профильное образование и особые таланты, насколько я понимаю, не нужны:

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Метки: идеальная   интроверт   работа   
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56  комментариев
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3k
Sanar 3 часа назад
Профильное образование и особые таланты, насколько я понимаю, не нужны:
Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу
--------------------------
Грёбаный ты ваня попугай.
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359
пенс 2 минуты назад
Да зарплата офигенная. Интересно , а сколько получает сама госпожа Маршалик? Ну просто для сравнения.
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133
1 1 3 минуты назад
Напомнило.

- патроны сдай !
- упс...
- это ты медведю скажешь... если успеешь
(С) как я провел этим летом
Напомнило. - патроны сдай ! - упс... - это ты медведю скажешь... если успеешь (С) как я провел этим летом
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3k
Сергей Час назад
Ну и ??? Где адрес учебного заведения??? И куда писать резюме?
И это.. Как там с бабами, бухлом и рыбалкой ? )))
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513
Blink Сергей Час назад
думаю что сам привез то и пьешь) и то вертолет скидывает)
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11k
Пумба Час назад
Аффтар, ты забыл указать, что ТДС - это не просто в жопе мира, где нет людей. Это еще и полная самозависимость. Прихватил понос - сиди и думай: само пройдет или это холера? Сломался генератор - хер ты позовешь на помощь. Ураганом снесло к херам халабуду - до смены полгода выживай в землянке на корешках. Вот почему там постоянный дефицит работников. Потому что там не 25 килорублей в месяц платить нужно, а хотя бы 100.
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39
Альберт Ильдарович Fat Lynx 11 минут назад
Самогонный аппарат требует сахара, а не ягод
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25k
Fat Lynx Альберт Ильдарович 6 минут назад
ты еще про воду вспомни!
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25k
Fat Lynx Пумба 5 минут назад
с собой надо привозить все то, что тебе надо ибо спросить не у кого, а в ближайший магазин медведь не пустит.
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39
Альберт Ильдарович Fat Lynx 3 минуты назад
Думаю там еë полно в виде снега)
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11k
Пумба Fat Lynx 8 секунд назад
ТДС - потому и ТДС, что не в медведе проблема, а в расстояниях и ландшафтах: до магаза просто полгода пешком! А сводки, небось, ежедневно отправлять нужно...
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25k
Fat Lynx Час назад
Все, выезжаю!
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4k
Lucky 2 часа назад
Ага, а если заболеешь, то и лечиться сам будешь, и зубы себе вырывать сам научишься, и, не дай Бог, апендикс сам себе вырежешь.
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25k
Fat Lynx Lucky Час назад
... а если где медведица поблизости заведется - не беда... главное, что бы не медведь
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513
Blink Lucky Час назад
за ранее удалил апендикс и все!
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4k
Lucky Blink Полчаса назад
Точно, как я не догадался! И зубы все удалить, чтобы не болели никогда, правильно?
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7k
Клёст 2 часа назад
,,...Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции) не укомплектованы...,,
)))Это часом не из-за множества случаев связанных с суицидом, или помутнением рассудка на этих ТДС?
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513
Blink Клёст Час назад
а че за пол года он будет затуманен? есть интернет по скайпу общайся.
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8k
Serg2001 2 часа назад
Не ведитесь, мужики!
Не ведитесь, мужики!
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Serg2001 2 часа назад
Хорошая серия ХБ - я её видел.
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33k
dima423 2 часа назад
работа мечты? сидеть за копейки в какойто жопе мира, да еще и на морозе и заниматься какой то рутинной, неинтересной херней? вы ничего не перепутали?))
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33k
dima423 2 часа назад
ну если тока для одинокого интроверта, который так и планирует всю жизнь прожить отшельником одиночкой... но это несчастные, психически не здоровые люди, их реально жалко)
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25k
Fat Lynx dima423 Час назад
да там ты будешь не интересной рутинной херней заниматься отчасти пару часов в неделю... остальное время выживать: охотиться, отбиваться от волков, медведей и беглых ЗК, ремонтировать дом и аппаратуру... и все это задорно, с огоньком в глазах!
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33k
dima423 Fat Lynx Час назад
хз я люблю цивилизацию, меня не напрягают толпы людей... иногда конечно хочется уехать на 1-2 недельки в глушь какую нибудь, но после этого возвращаясь в москву я прям рад этим толпам людей и этому асфальту и бетону))
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25k
Fat Lynx dima423 Час назад
тут, как говорится, каждому свое...
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576k
XoCTeJI 2 часа назад
Чё за хибара на фото?)
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49k
pynh XoCTeJI 2 часа назад
местный клуб
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6k
Андрей А pynh 2 часа назад
Он же больница, кафе, и все остальное))
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1k
SSD 2 часа назад
Я на фишках не бесплатно сижу, мне вообще то за это на работе зарплату платят)))
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Sanar 2 часа назад
Нука-нука расскажи мне про это.
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3k
Sanar Иван Кемеров 2 часа назад
Ну смотри, в 18 лет поступаешь в военный институт, затем Кавказ, Сибирь, Дальний восток, потом ВВА Гагарина, ещё лет 10 и всё налаживается. Нет кредитов/ипотек, своё жильё, сын с дочкой учатся, нормальная работа и пенсия, можно и на фишках посидеть)
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Sanar 2 часа назад
Ты хотел сказать высшее военное УЧИЛИЩЕ а не институт.:????

А ежели ты не пробегаешь стометровку за 10 секунд и не можешь подтянутся 25 раз - чего тогда делать??

На полюс - самое то.
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3k
Sanar Иван Кемеров Час назад
Я хотел сказать СВВАУЛШ. Не можешь ни хера по физподготовке иди в макдак, там всем рады.
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3k
Sanar Иван Кемеров Час назад
У меня препод был со смешной фамилией и самое смешное что по философии, он бывший штурман, только наземный, рассказывал как то три месяца просидел в кунге на полигоне очень рядом с полюсом. Рассказ был к теме взаимодействия в экипаже.
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4k
Majul 2 часа назад
70000 для узкоспециализированного специалиста? Это шутка? Да еще и жопе мира, без простейших благ цивилизации, вроде хорошей медицины и продуктов?
Любой город миллионник за профильного спеца, если он хотя бы 3-4 года отработал по спеиальности после ВУЗа, меньше 60к не предложит. Я уж молчу про крупные города вроде Москвы, Питера, Казани, Нижнего.
Завлекаловка для недалеких, имхо. Или прям совсем для жителей крайне далеких регионов.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Majul 2 часа назад
Малышь - поинтересуйся зарплатами в городе Киржач. Там мэр получает 18500, а медсестра 12000 российских рублей. При том конкурс на медсестру 15 человек на место. А уж на мэра наверное человек 200 претендовали.
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4k
Majul Иван Кемеров Час назад
Во-первых "малыш" пишется без "ь";
Во-вторых я родился в 1979 году, явно старше Вас, уважаемый;
В-третьих, научитесь читать текст ВНИМАТЕЛЬНО, я как раз и написал про регионы;
В-четвертых, для Вас термин узкопрофильный специалист что-то значит, или читаем, только то, что хочется?
В-пятых если человек хочет он ищет возможности, если нет, ищет виновных.

И отдельно для Вашего понимания, т.к. смысл моего текста Вами не понят совсем: я указал, что узкопрофильный, уважающий себя, специалист, не поедет за такую зарплату черт знает куда, на полное отсутствие условий.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Добровольно запереть себя в жопе мира за эти деньги? Нет, спасибо.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
За деньги на том говне ни один нормальный человек сидеть не будет!
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1k
Свирепый Бамбр Владимир 2 часа назад
*этом (опечатка)
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12k
Артемыч Свирепый Бамбр 2 часа назад
За каком этом? Бредишь?
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1k
Свирепый Бамбр Артемыч 2 часа назад
Для особо-тяжелых больных:
Заголовок - "Ты сидишь на Фишках бесплатно..."
Мой пост - "За деньги на этом говне ни один нормальный человек сидеть не будет!"
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2k
kappaneed Владимир 2 часа назад
Сверепый, походу, даже не понял, о чем ты))
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33k
dima423 Свирепый Бамбр 2 часа назад
за деньги имеется ввиду что тебе будут платить... )
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9k
Алексей 2 часа назад
Ага,вечером за пивком не сгоняешь
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49k
pynh Алексей 2 часа назад
сам гони "пивко"
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9k
Алексей pynh 2 часа назад
Точноо)
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513
Blink pynh Час назад
зачем гнать можно поссать в кружку вот и пивко)
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49k
pynh Blink 52 минуты назад
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