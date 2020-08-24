15 зловредных ситуаций, которые могли произойти только утром

Просыпаясь на работу, мы часто вспоминаем выражение "утро добрым не бывает". А ведь именно от того, как начался наш день зависит очень многое. Героям этого поста не очень повезло с пробуждением, и наверняка утренние проблемы свалились на них, как снег на голову.