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15 зловредных ситуаций, которые могли произойти только утром

15 зловредных ситуаций, которые могли произойти только утром (16 фото)

Автор:
24 августа 2020 20:35
Сообщество : Юмор
Метки: Свалились   на голову   не повезло   проблемы   пробуждение   работа   утро   
685
16

Просыпаясь на работу, мы часто вспоминаем выражение "утро добрым не бывает". А ведь именно от того, как начался наш день зависит очень многое. Героям этого поста не очень повезло с пробуждением, и наверняка утренние проблемы свалились на них, как снег на голову.

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Метки: Свалились   на голову   не повезло   проблемы   пробуждение   работа   утро   
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4  комментария
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64k
Фома Полчаса назад
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Любит жена тебя , как собаку из миски кормит ,еду с собой в контейнер кладут .
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3k
константин 13 минут назад
Стул тоже кот погнул?!И пиво выпил?
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64k
Фома 23 минуты назад
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Как будто Чужой схватил .
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64k
Фома Полчаса назад
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Как художестно срут птицы.
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