15 зловредных ситуаций, которые могли произойти только утром

Просыпаясь на работу, мы часто вспоминаем выражение "утро добрым не бывает". А ведь именно от того, как начался наш день зависит очень многое. Героям этого поста не очень повезло с пробуждением, и наверняка утренние проблемы свалились на них, как снег на голову.
Жена собрала мне с собой обед
Попил кофейку
Собака проснулась раньше
Всё утро искал планшет
В утренний час пик парень вышел без ботинка
Ничто не предвещало беды
Наш кот сегодня сработал лучше будильника
Утро не задалось
Только помыл машину
Нет, это уже не смешно!
У соседа вчера сбежал паук
Мои любимые брюки
Сынок вчера оставил мармелад
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