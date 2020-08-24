Лучшая работа в мире: как выращивают панд в Китае

В 2005 году ученые из Национального заповедника Волонь в Китае ради эксперимента выпустили на волю молодого самца панды, но тот вскоре погиб, скорее всего, в результате драки с дикими пандами. Именно тогда директор заповедника Чжан Хемин, которого прозвали Папа Панда, и его команда поняли, что рожденные в неволе животные на самом деле не знают, как быть пандами. Тогда было принято решение переделать всю программу с нуля. Китайские специалисты решили, что лучший способ растить панд, пригодных для жизни в дикой природе, — это стереть все следы человеческого присутствия из их мира и позволить матерям воспитывать свое потомство самостоятельно.





Родившаяся в неволе панда в корзинке готовится к переезду из здания в центр разведения в провинции Сычуань, Китай. Все фотографии из этого выпуска были сделаны с 6 по 11 ноября 2013 года.