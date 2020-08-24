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Лучшая работа в мире: как выращивают панд в Китае

Лучшая работа в мире: как выращивают панд в Китае (14 фото)

Автор:
24 августа 2020 09:24
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Лучшая работаживотные   китай   милота   панда   работа   
396
14
Панда остается неизменным символом Китая, но в то же время это редкий вид, который находится на грани вымирания.

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Метки: Лучшая работаживотные   китай   милота   панда   работа   
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4  комментария
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162
Андрей 6 минут назад
А!!! Вспомнил - их всех Павлин замочил.
Или я где-то не так, А?
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3k
le4t 2 часа назад
Кто бы что не говорил, но, лучшая в мире работа была у этих ребят:

Кто бы что не говорил, но, лучшая в мире работа была у этих ребят:
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14k
Андрей Иванов le4t 21 минуту назад
У нас осталась взрывчатка, давайте засунем в панду и взорвём
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3k
le4t Андрей Иванов 13 минут назад
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