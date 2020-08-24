Лучшая работа в мире: как выращивают панд в Китае

Панда остается неизменным символом Китая, но в то же время это редкий вид, который находится на грани вымирания.
Из-за долгого истребления этих животных и резкого сокращения площади их ареала обитания сегодня в мире осталось около 1600 панд. Специалисты по охране окружающей среды годами пытались увеличить популяцию этих милых черно-белых мишек.
В 2005 году ученые из Национального заповедника Волонь в Китае ради эксперимента выпустили на волю молодого самца панды, но тот вскоре погиб, скорее всего, в результате драки с дикими пандами. Именно тогда директор заповедника Чжан Хемин, которого прозвали Папа Панда, и его команда поняли, что рожденные в неволе животные на самом деле не знают, как быть пандами. Тогда было принято решение переделать всю программу с нуля. Китайские специалисты решили, что лучший способ растить панд, пригодных для жизни в дикой природе, — это стереть все следы человеческого присутствия из их мира и позволить матерям воспитывать свое потомство самостоятельно.
Родившаяся в неволе панда в корзинке готовится к переезду из здания в центр разведения в провинции Сычуань, Китай. Все фотографии из этого выпуска были сделаны с 6 по 11 ноября 2013 года.
Родившаяся в неволе панда в корзинке готовится к переезду из здания в центр разведения в провинции Сычуань, Китай. Все фотографии из этого выпуска были сделаны с 6 по 11 ноября 2013 года.
14 детенышей панды на одеяле в центре разведения и исследования панд.
Работник центра везет бамбук пандам, которых готовят к жизни в дикой природе. Смотрители заповедника должны одеваться в костюмы панд, чтобы животные не видели человека до того, как их выпустят на волю.
Смотрители в костюмах панд пытаются заманить панду Юн Тао в ящик, чтобы перевезти ее в другой вольер заповедника.
14-летняя панда по имени Ёё со своим детенышем. Мать родилась в неволе, а ее детеныша готовят к тому, чтобы выпустить в дикую природу через несколько лет.
Детеныш, которому всего месяц от роду.
Костюмы панд висят в Национальном заповеднике Волонь. Все работники заповедника, взаимодействующие с пандами, которых готовят к жизни в дикой природе, должны носить костюмы панд.
Смотритель в костюме панды в вольере. Житель вольера — на заднем плане.
Чжан Хемин и другие смотрители ждут, когда панда выйдет из клетки.
Чжан Сиань — двухлетнюю панду, родившуюся в неволе, — выпустили в дикую природу в ноябре прошлого года.
За этими пандами постоянно следят камеры.
Родившаяся в неволе панда ест бамбук в лесу День Шень, что в провинции Сычуань.
Корзинка с маленьким бамбуковым медведем в центре разведения панд.
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